 Комментарий: Физлица-″иноагенты″ - Россия на пути к сегрегации граждан | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 03.12.2019

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Мнения

Комментарий: Физлица-"иноагенты" - Россия на пути к сегрегации граждан

Люди, которые будут признаны в РФ "иностранными агентами", утратят право на обычную жизнь. Александр Плющев о том, как закон о физлицах-"иноагентах " коснется лично его и многих других.

У человека на спине прикреплен лист бумаги, на котором написано иностранный агент

Перечитывая свою колонку двухлетней давности о только появившейся тогда идее признавать "иностранными агентами" не только НКО и СМИ, но и людей, я обратил внимание на одно обстоятельство. В том проекте закона для признания "иноагентом" было необходимо заниматься политической деятельностью либо наносить ущерб Российской Федерации. Любой из этих признаков, или даже оба вместе, в нашей политической реальности можно сконструировать буквально из воздуха, но теперь и этого не нужно.

Основания для признания "иноагентом" в РФ стали проще

Для признания гражданина России "иностранным агентом" теперь достаточно какого-либо зарубежного источника дохода и сотрудничества со СМИ-"иноагентом". Нам объясняют, что за посылку от армянской бабушки или за лайки с репостами клеймить не будут, но сколько мы слышали таких объяснений по поводу самых разных законов.

Александр Плющев

Александр Плющев

Бывало, что и самые отъявленные скептики и параноики не могли себе представить степень извращенности, с которой начинали применять как обычно криво написанный депутатами закон.

Удаление из списка оснований для признания "иноагентом" политической деятельности и нанесение вреда родине говорит о том, что планка проступка перед властями за два с половиной года, которые вызревал этот закон, прилично упала. Теперь, собственно, деловые отношения с иностранцами уже рассматриваются как фактическое нарушение закона. Это напрямую не говорится, но санкции предуcмотрены.

Ущемление в правах россиян-"иноагентов"

Лицу, признанному "иностранным агентом", существенно усложняют жизнь. Именно жизнь, а не какую-то ее часть, например, работу. В этом состоит отличие от организаций-"иноагентов": они хотя бы теоретически могут прекратить работу или сменить вид деятельности. Для человека же сама по себе жизнь становится гораздо сложнее.

Помимо собственно клейма "иноагента" на человека, признанного СМИ-"иноагентом", накладывается обязанность зарегистрировать юридическое лицо. Оно должно отчитываться о тратах и сопровождать публикации пометкой "иностранный агент". Зададим себе вопрос: чьи траты и публикации имеются в виду? Ведь юридическое лицо создавалось не для ведения какой-либо деятельности, а по требованию Минюста. Значит, речь идет о расходах и публикациях, например, в соцсетях, физического лица.

Налицо поражение в правах: "иностранный агент" не сможет вести жизнь обычного человека, который не отчитывается перед государством и не помечает свои публикации. Получается, что у него нет собственных доходов и расходов, и собственных аккаунтов в соцсетях он вести не может - все это теперь у навязанного ему государством юрлица. Статус "иноагента" может дать и много других побочных эффектов: от проблем с трудоустройством до агрессии со стороны окружающих.

Кого именно реально признают "иностранным агентом"?

Более того, выходов из ситуации у учредителей НКО-"иноагента" больше, чем у гражданина с таким статусом. Для последнего вообще пока не предусмотрено никакого механизма, с помощью которого можно было бы сбросить это клеймо. Даже самого муторного и запутанного. Учредители НКО могут его, в конце концов, ликвидировать и заняться чем-то другим. А что будет ликвидировать человек, сама жизнь которого теперь - предмет отчетности? Или законодатели предлагают "иностранным агентам" самоликвидироваться?

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Пожалуй, самый главный вопрос: кого может все это коснуться, кого реально признают "иностранным агентом"? Закон написан так, что подвести под него можно чуть ли не каждого. Представители властей говорят, что закон будет применяться крайне избирательно, и направлен всего на несколько десятков человек. Это прямо противоречит конституции, но перед нами тот самый случай, когда не знаешь, что лучше - по закону клеймить (то есть почти всех) или все-таки выборочно.

Ненадлежащее исполнение функций "иноагента"

Судя по опыту уже существующих "иностранных агентов", тут есть два сценария поведения властей. В случае с НКО государство не стеснялось, выявляя "иноагентов" повсеместно. А вот в случае со СМИ выделило лишь несколько - Радио "Свобода", "Голос Америки" и их проекты (в общей сложности 10 организаций внесены в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции "иностранного агента").

Хотя многие другие СМИ - от "Медузы" или МБХ-медиа до BBC или вот DW - тоже подпадают под признаки "иноагентов". Вне зависимости от того, какой вариант будет выбран с "иноагентами"-гражданами, такой закон - отличный инструмент для преследования любого неугодного. Причем вовсе необязательно по политическим мотивам.

Государство переступило черту, не позволявшую каким-либо образом подвергать сегрегации собственных граждан по какому-либо признаку. Честно говоря, не верил, что доживу до своего рода апартеида в собственной стране.

Я пишу эту колонку в тот день, когда во втором (основном) чтении одобрен законопроект, который предусматривает наказания за ненадлежащее исполнение функций "иностранного агента". Того, кто будет плохо себя вести, находясь в этом статусе, оштрафуют на 10-20 тысяч рублей. А после второго штрафа могут и на 15 суток посадить. Не "срока огромные", конечно, но лиха беда начало.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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