Комментарий: Успех России на ЧМ-2018 - достояние народа, а не властей

Неожиданно успешная игра российской сборной на домашнем чемпионате мира по футболу поставила нетривиальный вопрос: пристало ли человеку оппозиционных взглядов болеть за команду своей страны и прилично ли с его стороны выражать радость по поводу ее достижений. Праздник футбола в стране, где, мягко говоря, так себе с демократией и законностью, где есть политзаключенные, в стране, которая ведет гибридную войну против соседей и находится из-за этого в политической изоляции, действительно смотрится спорно. Но дискуссия эта началась не сегодня и не вчера, и ЧМ-2018 - лишь наглядный и яркий повод ее продолжить.

На службе режима

В любом авторитарном государстве власти стремятся использовать в пропагандистских целях любые массовые общественные настроения, заручиться поддержкой звезд шоу-бизнеса, спорта, деятелей культуры и религиозных лидеров. Не новость это и для России: на пропаганду работает все, что связано с памятью о Великой Отечественной войне, артисты и спортсмены выступают на провластных митингах, становятся доверенными лицами президента, высказывания духовных авторитетов проникнуты державностью и все в том же духе. Рефлексирующий и думающий человек начинает отторгать, избегать и презирать все это хотя бы из естественного сопротивления пропаганде.

Александр Плющев

Все с большим трудом переживать 9 мая, перестать слушать песни артистов, где-то засветившихся с Путиным, не отдать дань памяти Олегу Табакову, поддержавшему присоединение Крыма, и предать анафеме Чулпан Хаматову, идущую на какие-то компромиссы ради своих благотворительных проектов, - типичный выбор современного российского интеллигента.

Спорт входил в эту орбиту постепенно - успехов в действительно популярных видах у нас не так много, а без успехов - какая ж пропаганда? Историческая победа российской футбольной сборной над голландцами в четвертьфинале чемпионата Европы в 2008 году была чудом и еще не воспринималась как пропагандистский проект - ее праздновали вне зависимости от политических убеждений.

Путин все купил?

Нынешний успех российских футболистов, вызвавший массовые гуляния не только в Москве, но и во многих других городах страны, тоже весьма неожиданный, но уже объяснимый с точки зрения его достижимости. В этой несколько конспирологической парадигме Владимиру Путину удалось купить проведение Олимпиады-2014 (и выиграть ее во многом благодаря допингу), затем - Кубка Конфедераций и чемпионата мира по футболу, затем – жеребьевку ЧМ-2018, получив группу с двумя слабыми соперниками, ну или подкупить (брутальный вариант - слегка отравить) их по пути.

На этом фоне решение вопроса с одним из фаворитов соревнований - Испанией - не выглядит каким-то фантастическим, а сама победа при скучной и блеклой игре воспринимается как нечто в самом плохом смысле гибридное и нечестное. Поэтому любой болельщик сборной или человек, радующийся ее победе, становится либо сознательным сторонником Путина и пропагандистом, либо полезным идиотом, которого режим вовсю использует для оболванивания последних стойких оппонентов.

Демотивирующая демонизация Путина

Самые, казалось бы, яркие и непримиримые противники и критики Путина, обличая радующихся за успех сборной людей, сами не замечают, как начинают играть в его пользу. Ведь если он настолько всесилен, что стоит буквально за всем происходящим, если он превращает в зло все, к чему прикасается, то выходит, что и сопротивление ему бесполезно.

Противодействие в виде последовательного ухода из всех тех сфер, куда дотянулась рука пропаганды, не выглядит убедительным, а главное - эффективным: негодяи присвоили себе память о войне, подминают под себя культуру, захватывают спорт, а порядочные люди просто брезгливо отходят в сторону! Выходит, что власть и страна все больше становятся синонимами или даже одним и тем же, а разве не этого добивается Путин?

Хотя какие-либо акции в период проведения футбольного чемпионата мира строжайше запрещены, никто не смог помешать активистам "Открытой России" принести на Никольскую улицу, ставшую главной неформальной фан-зоной, большой макет Кубка мира, обмотанный колючей проволокой и хэштегом #freesentsov. Месенджеры и соцсети моментально разнесли эту акцию по всему миру. Чем не пример?

Национальное достояние России

У меня несколько вопросов к людям, считающим для себя возможным осуждать тех, кто болеет за российскую сборную и вольно или невольно поддерживает другие "проекты Путина".

Если бы Акинфеев не взял вчера два пенальти, это был бы шаг к свободе и ослаблению путинского режима? Надо ли праздновать 9 мая, если кругом "победобесие"? Как относиться к члену КПСС Юрию Гагарину, символу едва ли не самого мощного пропагандистского проекта в истории СССР? Нравственно ли верить в бога, если религию на всю катушку используют в конъюнктурных политических целях? Этично ли радоваться рождению сына в семье родственников, которые поддерживают Путина?

Когда у нас воруют природные ресурсы или бюджетные средства, мы не считаем само по себе украденное чем-то грязным или недостойным. Память о войне, культура, спорт - это такое же наше достояние, которое у нас крадут и используют. Поэтому странно осуждать болельщиков футбольной сборной, которые не отвернулись от нее только потому, что ее использует пропаганда. Спортивная победа останется в истории, как остался полет Гагарина, и спустя полвека никто не думает, сколько политических очков он заработал для Никиты Хрущева. А вот все наворованное рано или поздно придется вернуть.

Автор: Александр Плющев - журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий. Автор еженедельной колонки на DW. Сайт Александра Плющева: plushev.com, Twitter:@plushev

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