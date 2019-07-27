Комментарий: Усиление давления не пугает сторонников оппозиции

Поговорка о генералах, которые всегда готовятся к прошедшей войне, вполне подходит и к нынешним российским силовикам и высшим чиновникам. Каждая массовая несанкционированная ими акция рассматривается как нечто, лежащее между Болотной-2012 и Майданом-2014. В результате противостоящая им оппозиция, как несистемные политики, так и их сторонники, мало-помалу научилась их переигрывать, на их же поле и по их же правилам. Нынешний откровенный беспредел - что при регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму, что при разгоне митинга на Тверской - от ощущения поражения.



Несбывшиеся ожидания

Для кандидатов был придуман, казалось бы, непроходимый барьер с подписями, которые предстояло собрать за короткий период в разгар отпускного сезона. Но они превратили этот сбор в кампанию, в результате которой приобрели ощутимое количество сторонников. Отбраковка подписей, которая ранее работала безотказно, дала сбой: сотни людей, включая известных, возмутились признанием себя несуществующими, и в результате жульничество чиновников стало очевидным и неприкрытым.





Александр Плющев

То же самое касается и протестов: судя по приготовлениям, ожидали штурма мэрии, покрышек, палаток, сидячей забастовки, что угодно, только не то, что тысячные, хорошо самоорганизованные колонны без явных лидеров и центра координации пойдут гулять по Москве с требованиями отставки Собянина и матерными слоганами про Путина. Запугивали самыми разными и весьма не новыми способами, от провокаторов до призывной комиссии, но, несмотря на все это, на улицы вышло не намного меньше людей, чем на недавний дозволенный митинг.



Запугивания продолжались и весь субботний день: первый задержанный на Тверской был зафиксирован аж за два часа до объявленного времени сбора, и это мгновенно разлетелось по соцсетям, которые, как обычно, информировали о происходящем во много раз оперативнее любого СМИ. Столь же быстро разошлись кадры задержания пожилых женщин, новости о предельно жестких действиях ОМОНа, который на этот раз даже использовал собак. Многие ли испугались? А если многие, то какова реальная поддержка оппозиции, которая сдерживается только насилием и беззаконием?

На дне

В день масштабной акции оппозиции в Москве Владимир Путин опускался на дно. В батискафе, разумеется. Можно усмотреть в этом и символы, и симптомы, и, хотя это чистое совпадение, выглядит оно впечатляюще. История российских выборов опустилась на самое дно: теперь действительно оппозиционный кандидат не только не имеет шансов попасть на выборы, но сам факт его выдвижения рассматривается уже практически как преступление. Ну и соответственно те, кто их поддерживают, если не преступники, то злостные нарушители, с которыми не нужно церемониться - можно и дубинками по голове, и электрошокерами, и собаками.

Пока Путин работал на дне, мэр Москвы был вообще неизвестно где - это тоже очень характерно для последнего времени: будущее столичного градоначальника весьма туманно на фоне, а возможно и вследствие событий вокруг выборов в Мосгордуму. Оппозиции через анонимные телеграм-каналы и прочие источники вот уже несколько недель дают понять, что Сергей Собянин - заложник.

Если плохо будете себя вести - будет плохо ему, может, даже в отставку отправят, и все, не будет вам никакой московской сказки со скамейками, тротуарами да качелями.

Но в том и дело, что протестующим вообще не до внутривластных политических игр, и Собянина они "своим" не считают ни с какой точки зрения. Скорее наоборот, считают его команду одним из коллективных архитекторов нынешнего предвыборного бесправия. Поэтому заложника им совсем не жалко, и мало кто из них расстроится, если он каким-либо образом пострадает в результате этих выступлений, а многие, наверное, даже сочтут тактическим успехом, и именно поэтому прямо сейчас Собянину никакая отставка не грозит.



Противостояние усиливается



Успехом оппозиции в политическом плане можно считать и ее невиданное сплочение. Вместо того, чтобы традиционно переругиваться и делить шкуру неубитого медведя, кандидаты, их штабы и сторонники пока действуют вполне скоординировано, и это тоже новое слово нынешних протестов. У протестующих же усиливается самоорганизация, они тактически обыгрывают отряды силовых структур на улицах Москвы. Их не смущает временное отсутствие лидеров, блокирование точки сбора, рассеивание на группы. Им начинают сочувствовать и помогать, чего стоит один священник Храма Космы и Дамиана в Шубине, который пустил бегущих от ОМОНа протестующих укрыться в церкви.



Противостояние в Москве становится перманентным: один из неформальных лидеров оппозиции Илья Яшин назначил новую акцию на 3 августа, накануне апелляций оппозиционных кандидатов в Центризбиркоме. Пока протестная активность идет по нарастающей и, нет никаких оснований ожидать, что эта тенденция изменится. В свою очередь, власти вряд ли будут сдавать свои позиции, а это значит, что впереди - дальнейшее обострение противостояния, как в политической плоскости, так и на улице.

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