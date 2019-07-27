 Комментарий: Усиление давления не пугает сторонников оппозиции | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 28.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Комментарий: Усиление давления не пугает сторонников оппозиции

Оппозиция невиданно сплотилась перед лицом власти, не пускающей ее на выборы, а протестующие на улице все меньше боятся жестких действий силовиков. Впереди - новые столкновения, - считает Александр Плющев.

Протестующие пытаются прорвать полицейский заслон

Протестующие пытаются прорвать полицейский заслон

Поговорка о генералах, которые всегда готовятся к прошедшей войне, вполне подходит и к нынешним российским силовикам и высшим чиновникам. Каждая массовая несанкционированная ими акция рассматривается как нечто, лежащее между Болотной-2012 и Майданом-2014. В результате противостоящая им оппозиция, как несистемные политики, так и их сторонники, мало-помалу научилась их переигрывать, на их же поле и по их же правилам. Нынешний откровенный беспредел - что при регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму, что при разгоне митинга на Тверской - от ощущения поражения.

Несбывшиеся ожидания

Для кандидатов был придуман, казалось бы, непроходимый барьер с подписями, которые предстояло собрать за короткий период в разгар отпускного сезона. Но они превратили этот сбор в кампанию, в результате которой приобрели ощутимое количество сторонников. Отбраковка подписей, которая ранее работала безотказно, дала сбой: сотни людей, включая известных, возмутились признанием себя несуществующими, и в результате жульничество чиновников стало очевидным и неприкрытым.

Александр Плющев

Александр Плющев

То же самое касается и протестов: судя по приготовлениям, ожидали штурма мэрии, покрышек, палаток, сидячей забастовки, что угодно, только не то, что тысячные, хорошо самоорганизованные колонны без явных лидеров и центра координации пойдут гулять по Москве с требованиями отставки Собянина и матерными слоганами про Путина. Запугивали самыми разными и весьма не новыми способами, от провокаторов до призывной комиссии, но, несмотря на все это, на улицы вышло не намного меньше людей, чем на недавний дозволенный митинг.

Запугивания продолжались и весь субботний день: первый задержанный на Тверской был зафиксирован аж за два часа до объявленного времени сбора, и это мгновенно разлетелось по соцсетям, которые, как обычно, информировали о происходящем во много раз оперативнее любого СМИ. Столь же быстро разошлись кадры задержания пожилых женщин, новости о предельно жестких действиях ОМОНа, который на этот раз даже использовал собак. Многие ли испугались? А если многие, то какова реальная поддержка оппозиции, которая сдерживается только насилием и беззаконием? 

На дне

В день масштабной акции оппозиции в Москве Владимир Путин опускался на дно. В батискафе, разумеется. Можно усмотреть в этом и символы, и симптомы, и, хотя это чистое совпадение, выглядит оно впечатляюще. История российских выборов опустилась на самое дно: теперь действительно оппозиционный кандидат не только не имеет шансов попасть на выборы, но сам факт его выдвижения рассматривается уже практически как преступление. Ну и соответственно те, кто их поддерживают, если не преступники, то злостные нарушители, с которыми не нужно церемониться - можно и дубинками по голове, и электрошокерами, и собаками. 

Пока Путин работал на дне, мэр Москвы был вообще неизвестно где - это тоже очень характерно для последнего времени: будущее столичного градоначальника весьма туманно на фоне, а возможно и вследствие событий вокруг выборов в Мосгордуму. Оппозиции через анонимные телеграм-каналы и прочие источники вот уже несколько недель дают понять, что Сергей Собянин - заложник. 

Контекст

Оппозиционные кандидаты, которым ОИК отказали в регистрации, пришли на акцию протеста на Трубной площади в Москве. Они призвали выходить на нее каждый день. (16.07.2019)

Мастер-класс по созданию сильной политической коалиции проводят в Москве власти России. Но речь не о "Единой России", а о критиках Кремля и столичной мэрии, считает Иван Преображенский. (24.07.2019)

Протестующие против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму пришли на Трубную площадь от здания мэрии. Полиция начала задержания еще до начала мероприятия. DW - с хроникой событий (время мск). (27.07.2019)

Если плохо будете себя вести - будет плохо ему, может, даже в отставку отправят, и все, не будет вам никакой московской сказки со скамейками, тротуарами да качелями.
Но в том и дело, что протестующим вообще не до внутривластных политических игр, и Собянина они "своим" не считают ни с какой точки зрения. Скорее наоборот, считают его команду одним из коллективных архитекторов нынешнего предвыборного бесправия. Поэтому заложника им совсем не жалко, и мало кто из них расстроится, если он каким-либо образом пострадает в результате этих выступлений, а многие, наверное, даже сочтут тактическим успехом, и именно поэтому прямо сейчас Собянину никакая отставка не грозит.

Противостояние усиливается

Успехом оппозиции в политическом плане можно считать и ее невиданное сплочение. Вместо того, чтобы традиционно переругиваться и делить шкуру неубитого медведя, кандидаты, их штабы и сторонники пока действуют вполне скоординировано, и это тоже новое слово нынешних протестов. У протестующих же усиливается самоорганизация, они тактически обыгрывают отряды силовых структур на улицах Москвы. Их не смущает временное отсутствие лидеров, блокирование точки сбора, рассеивание на группы. Им начинают сочувствовать и помогать, чего стоит один священник Храма Космы и Дамиана в Шубине, который пустил бегущих от ОМОНа протестующих укрыться в церкви.

Противостояние в Москве становится перманентным: один из неформальных лидеров оппозиции Илья Яшин назначил новую акцию на 3 августа, накануне апелляций оппозиционных кандидатов в Центризбиркоме. Пока протестная активность идет по нарастающей и,  нет никаких оснований ожидать, что эта тенденция изменится. В свою очередь, власти вряд ли будут сдавать свои позиции, а это значит, что впереди - дальнейшее обострение противостояния, как в политической плоскости, так и на улице.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram

Смотрите также:

  • Протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Митинг у здания мэрии Москвы

    В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

  • Russland | Proteste in Moskau (Reuters/M. Shemetov)

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих трех кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • Протест 27 июля в Москве

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Силовики оттесняют активистов

    Правоохранители настроены решительно. Они оттесняют протестующих и действуют жестко. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до заявленного организаторами начала акции полиция задержала незарегистрированных кандидатов Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова. Гудков сообщил, что его доставили в Коптевский суд и обвинят в нарушении порядка проведения митинга. На акции в числе прочих задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Акция протеста в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Массовые задержания

    К 14.55 мск, то есть спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более пятисот задержанных

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который несмотря на это продолжает вести трансляцию с митинга на Тверской.

  • Задержания в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Правозащитники сообщают о применении силы правоохранителями. По данным "ОВД-инфо", полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.


Смотреть видео 14:35

Обыски у оппозиционных кандидатов, задержание Навального - истерика властей? DW Новости (25.07.2019)

Контекст

Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Задержания начались еще до ее начала. Полиция задержала более 1000 человек. (27.07.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Обыски у оппозиционных кандидатов, задержание Навального - истерика властей? DW Новости (25.07.2019)  

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков о скандале на выборах в Мосгордуму и оппозиции в России. #НаВолне  

Любовь Соболь: Я не деньги, чтобы всем нравиться  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Комментарий: Кремль вступил в новый раунд борьбы с ЮКОСом  

Вид из космоса на пожары в Сибири (фото)  

Почерковед об экспертизе подписей за кандидатов в депутаты Мосгордумы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно