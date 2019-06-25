Комментарий: Удастся ли миланским Играм-2026 возродить олимпийский дух?

Милан в борьбе со Стокгольма завоевал право проведения зимней Олимпиады-2026. Но победителю не всегда стоит завидовать, считает Штефан Нестлер. МОК платит за гигантоманию прежних Игр.
Прежде всего, поздравляю, Милан! Впервые крупный город на севере Италии станет столицей зимних Олимпийских игр. Хотя от Милана Играм-2026 достанется, в первую очередь, звучное имя, поскольку большинство соревнований будет проходить в местах, названия которых связаны с этапами Кубков мира по разных зимним видам спорта: Кортина-д'Ампеццо, Бормио, Валь-ди-Фьемме. Кортине-д'Ампеццо придется испытать своеобразное дежавю: в 1956 году этот курорт уже принимал - тогда в одиночку - зимнюю Олимпиаду.
В "олимпийском хоппинге" смысла нет
Путь к соревнованиям на миланских Играх будет неблизким: вряд ли кто-нибудь из жителей Милана решит спонтанно съездить и вдохнуть олимпийского воздуха в один из отдаленных городов на север страны, где будет проходить розыгрыш многих медалей. Дорога из Милана в Кортину-д'Ампеццо на машине занимает почти пять часов, добираться до Валь-ди-Фьемме придется хороших три с половиной часа, до Бормио - три. Да и Кортину от Бормио отделяют почти четыре с половиной часа.
"Олимпийский хоппинг" в данном случае не имеет особого смысла, так что условий для зарождения миланского олимпийского духа будет не так уж много. При этом жители Италии его более чем заслужили.
83 процента из них, по данным Международного олимпийского комитета (МОК), выступили за проведение в стране Олимпийских игр - что, по всей видимости, в итоге и перевесило чашу в пользу Милана. За то, чтобы зимние Олимпийские игры в 2026 году принял Стокгольм, были лишь 55 процентов жителей Швеции.
МОК: Играм важны рациональная подготовка и небольшой бюджет
Международный олимпийский комитет определенно движется в этом направлении: всем странам, заинтересованным в проведении у себя Олимпиад, было рекомендовано развивать олимпийские концепции и наполнять их реальным содержанием. МОК также дистанцировался от гигантомании прошлых зимних Игр.
Теперь больше внимания уделяется принципу рациональности: 80 процентов олимпийских спортивных сооружений на севере Италии либо уже существуют, либо, если их придется строить, они могут быть вновь демонтированы. На проведение Олимпийских игр Милан планирует выделить около 1,3 млрд евро - это на 75 процентов ниже олимпийского бюджета Пекина на Игры-2022.
Актуальна ли еще зимняя Олимпиада?
Тот факт, что на этот раз, как и в случае с борьбой между Пекином и Алма-Атой за право проведения зимних Игр-2022, в последнем раунде остались только два кандидата, поднимает принципиальный вопрос: а актуальна ли еще зимняя Олимпиада? Почти все остальные страны-претенденты отозвали свои заявки после того, как их жители дали понять, что не хотят никаких зимних Игр. Даже если бы они и соответствовали духу времени, их необходимость едва ли можно объяснить.
В настоящее время МОК расплачивается за гигантоманию прежних Олимпийских игр - несмотря на то, что МОК и его глава Томас Бах (Thomas Bach) уже давно выступают за отказ от этой идеи. Нам срочно необходима такая же воодушевляющая зимняя Олимпиада, как в норвежском Лиллехаммере в 1994 году, когда олимпийская искра вспыхнула даже в сердцах людей, далеких от зимних видов спорта. Вряд ли можно ожидать, что подобное произойдет на Играх в Пекине. Тем более высокую планку должен взять Милан. Так что - поздравляю!
Автор: Штефан Нестлер, спортивный обозреватель DW
Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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