 Комментарий: Удар по репутации Кремля | Авторская Колонка Ивана Преображенского | DW | 09.05.2019

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Иван Преображенский

Комментарий: Удар по репутации Кремля

Черногория поставила еще одно клеймо на российских "любителях шпилей". Решение суда в Подгорице - серьезный удар по репутации Кремля, уверен Иван Преображенский.

Высший суд в Подгорице, столице Черногории

Высший суд в Подгорице, столице Черногории

Теперь это официально - черногорский суд заочно приговорил к 27 годам заключения на двоих пару россиян за попытку организации государственного переворота. Этот подарок ко Дню Победы вряд ли порадует Кремль, хоть МИД РФ и отрицает участие России в этой истории. Насколько негативно может сказаться на репутации России и российских спецслужб решение черногорского суда?

О неудачной попытке госпереворота черногорские власти объявили в день выборов. Эта история, очевидно, была ими использована во внутриполитической борьбе и помогла получить большинство в новом составе парламента. В связи с этим уровень доверия к их версии изначально был невысок. Речь шла о каких-то русских националистах, которые вместе с сербскими "коллегами по цеху" готовились якобы захватить здание черногорского парламента, убить экс-премьера Мило Джукановича и может быть даже совершить покушение и на главу правительства Сербии (ныне ее президента) Александра Вучича.

У любого, кто хоть немного знаком с положением политически активных русских националистов в России, эта история в 2016 году ничего кроме смеха вызвать не могла. Те из российских ультраправых, кто не находится сейчас в заключении, вряд ли могут устроить переворот даже в своей личной квартире.

Российские "любители шпилей" на Балканах

После аннексии Крыма в России возможен только один вид национализма - государственный, патронируемый действующей властью, которая не терпит конкурентов. Показателен в этом смысле пример одного из признанных в прошлом лидеров русских националистов Дмитрия Демушкина, который, досрочно выйдя из колонии, получил место замглавы сельского поселения Барвихинское в Московской области, то есть знаменитой элитарной Барвихи с ее правительственными дачами.

Такие ничего не перевернут. Однако дальнейшее распутывание этого клубка, к которому подключились журналисты-расследователи, показало, что путч могли готовить вовсе не загадочные "русские националисты", а вполне реальные сотрудники российских спецслужб. Иначе говоря, коллеги знаменитых сотрудников ГРУ "Петрова" и "Боширова", которых обвиняют в покушении на убийство бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

Черногорских "героев" группа Bellingcat и издание The Insider идентифицировали как сотрудников ГРУ Владимира Моисеева (с паспортом на фамилию Попова) и Эдуарда Шишмакова (с паспортом на фамилию Широков). Их черногорский суд и приговорил заочно к 15 и 12 годам заключения соответственно за попытку "поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и помешать вступлению Черногории в НАТО".

ГРУ бывает разное

Надо сразу оговориться, что даже наличие в Черногории возможных сотрудников российской военной разведки вовсе не говорит о том, что к подготовке переворота обязательно был изначально причастен Кремль. Общая деградация российской внешней политики такова, что ее отлично иллюстрируют сообщения о "зарубежной активности" предпринимателя Евгения Пригожина . Свои, а заодно и российские интересы он якобы защищает то на Мадагаскаре, то в Центральноафриканской республике, то в Сирии, то в Ливии.

Контекст

Россиянин Владимир Попов, объявленный в международный розыск после провала попытки госпереворота в Черногории, опознан как сотрудник ГРУ Владимир Моисеев. (22.11.2018)

Бизнесмен Евгений Пригожин помогает Москве "распространять российское влияние" в ЦАР, Ливии, ДРК, Зимбабве и Мадагаскаре, утверждает Bloomberg. (20.11.2018)

Скандал с международным иском "добровольцев" ЧВК в отношении российских властей - еще один признак ослабления режима Путина, пишет Константин Эггерт. (21.11.2018)

Интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей - это сказка для тех, кто готов верить любым гостям Маргариты Симоньян, и ложь для внутреннего пользования, уверен Иван Преображенский. (13.09.2018)

И это началось не с него. Есть версия, что еще с Донбасса Кремль работает "проектным" методом. Там не ставят заданий, но позволяют всем игрокам реализовывать свои проекты, а потом предлагать результат. Именно так могли, например, оказаться в Славянске пять лет назад боевики Стрелкова (Гиркина), который в прошлом был сотрудником охраны предпринимателя Константина Малофеева. Последний, кстати, также как и Пригожин, находится под западными санкциями, и если "повар Путина" любит Африку, то известный православный бизнесмен давно интересуется Балканами.

На этом фоне можно себе представить, как в частный проект по замене власти привлекли на аутсорсинге, за гонорар сотрудников спецслужб. Ну а уже потом, когда попытка провалилась, пришлось вмешаться и государству. Например, секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву, который своим знаменитым бортом, якобы использованным для ввоза фальшивого аргентинского кокаина в Россию, прилетал в Белград встречаться с местными властями и мог захватить с собой несколько российских и сербских граждан.

Репутацию не купишь

Впрочем, для репутации России неважно, из чего выросло сегодняшнее судебное решение. Главное, публично объявлено, что Кремль был причастен к неудачной попытке смены власти в крохотной стране с населением едва ли 600 тысяч человек.

И тут можно сколько угодно поставить в соседние страны С-300 и С-400, а также ввести свои воинские контингенты еще в несколько стран, где идет гражданская война и нет власти. Все равно никто не будет воспринимать тебя всерьез. А болезненное самомнение, как известно, одна из главных, если не основная проблема нынешних российских властей.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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