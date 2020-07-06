Комментарий: Увольнение неугодных профессоров погубит репутацию ВШЭ

Угроза увольнения независимо мыслящих преподавателей Высшей школы экономики - очередной сигнал Кремля обществу: "Сидите тихо!". Константин Эггерт считает, что это не поможет властям России.
В новом учебном году студенты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) могут не увидеть некоторых знакомых имен в расписании лекций и семинаров. В ВШЭ затеяна реорганизация, которая может обернуться сокращением ряда преподавателей, особенно в гуманитарной сфере. Те, чьи ставки пойдут под нож, будут отбираться в зависимости от политической позиции. Критикам нынешнего политического режима стоит приготовиться.
Кого уволят из ВШЭ?
О грядущих изменениях сообщил обычно хорошо информированный студенческий журнал DOXA. Схема, по которой, как утверждает его редакция, будут проведены сокращения, проста: например, две университетские школы - культурологии и философии - сольют в одну; нынешних преподавателей заново наберут в новую школу, но не всех - некоторые останутся за бортом. Всего уйдет более двадцати позиций.
Сокращения могут затронуть и другие подразделения. "Будущий руководитель новой Школы филологических наук Евгений Казарцев прямо сказал, что руководство поставило перед ним задачу очистить школу от тех, кто вредит репутации ВШЭ и, как он выразился, "ведет политическую пропаганду в соцсетях", - сообщил DOXA профессор Гасан Гусейнов. Эту информацию он подтвердил мне в личной переписке.
Руководство университета отрицает политическую подоплеку происходящего. Директор ВШЭ по связям с общественностью Андрей Лавров утверждает, что дело исключительно в эффективном использовании ресурсов и перераспределении нагрузки на преподавателей. Никаких черных списков якобы "неблагонадежных" сотрудников "вышки", по словам Лаврова, не ведет.
Возможно, еще три-четыре года назад в это можно было бы поверить. Однако все последнее время скандалы, связанные с ВШЭ, носят явно политический характер. В прошлом году того же Гасана Гусйнова обвинили в нанесении ущерба репутации университета за вполне безобидные высказывания в соцсетях о плачевном состоянии современного русского языка. А после кампании в защиту студента Егора Жукова, попавшего под суд за высказывания в видеоблоге, студентам и профессорам ВШЭ пытались запретить вообще высказываться публично на политические темы. То есть тот самый неприятный осадочек из старого анекдота уже накопился, несмотря на заверения руководства ВШЭ в приверженности принципам академической свободы.
"Коллективный Путин" озабочен культурой
Высшая школа экономики снискала себе репутацию самого либерального вуза России - причем в полном смысле слова. В числе его профессоров есть и классические либералы, и левые, которых легко было бы представить выступающими на митинге Black Lives Matter в США, и христианские демократы, и либертарианцы. Кстати, учат студентов там и радикальные сторонники нынешней российской власти, как, скажем, Олег Матвейчев. Скандалы с Гусейновым и Жуковым поставили эту репутацию под вопрос. И ей немедленно придет конец, если сокращения преподавателей пойдут по признаку их политической позиции.
К сожалению, это мало кого удивит. До протестов 2011-2012 годов Кремль считал культуру и образование второстепенными для политики сферами. "Коллективный Путин" позволял фрондирующей интеллигенции "резвиться" в стенах "вышки", издавать критические книги, читать в Сахаровском центре лекции по истории авторитаризма и устраивать на "Красном Октябре" просмотры разнообразного "другого кино".
Памятная "зима протестов наших" испугала российские власти. Они вынесли из тех месяцев простой урок - "стоит дать интеллигентам палец, они откусят руку!". В этом смысле администрация президента идет путем поздних Романовых, которые тоже испугались сначала реформ Александра II, потом последствий Октябрьского манифеста 1905 года - и ответили на них запретами и "заморозкой" общества. Могли бы дать либеральным профессорам министерские посты, по-настоящему убрать цензуру, покончить с дискриминацией еврейского населения.
Глядишь, все кончилось бы императором Михаилом II, конституционной монархией и медленным движением в сторону парламентской демократии. Вместо этого ставку сделали на охранителей, Союз имени Михаила Архангела и ура-патриотизм. Чем это закончилось - известно. Бывшие князья, а также бывшие приват-доценты и адвокаты вместе плакали о судьбах России в парижской эмиграции. Разумеется, те из них, кто успел вовремя покинуть страну победившего большевизма.
Бесконечный триумф
Все исторические сравнения, конечно же, хромают. В сегодняшней России, в отличие от начала ХХ века, население поголовно грамотное, живет в основном в городах и пользуется базовыми социальными благами. Кроме того, страна не участвует в мировой войне, как тогда. И все же желание заварить клапаны на российской скороварке в Кремле, похоже, так же неизбывно, как когда-то в Гатчине и Зимнем дворце. Его последствия, как правило, одинаковые. Противники власти радикализируются, чувство мести в их среде закипает, а презрение к институтам - растет.
Страх нынешних чиновников от образования и культуры перед гневом Кремля будет только усиливаться. Ведь теперь, после "триумфального" голосования за так называемые поправки в конституцию, заказ со Старой площади будет на тишь, гладь, Божью благодать и всеобщее единодушное одобрение всего во всех областях общественной жизни. Иначе что же это за триумф? В этом смысле, возможные "запреты на профессию" в ВШЭ - один из первых, но далеко не последний признак наступающих перемен.
При этом власти боятся публичности. Недаром "реструктуризация" намечена на лето, когда все в отъезде и никому протестовать. Кстати, может статься, что часть профессоров-фрондеров увольнять не станут - для демонстрации беспристрастности. Ведь главное в системе, полагающейся на точечные репрессии - это послать сигнал. Но ее, системы, проблема в том, что в какой-то момент на эти сигналы перестают обращать внимание.
Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert
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