Комментарий: Уволив генпрокурора Сешнса, Трамп бросил вызов Конгрессу

Давно было известно, что генпрокурора США Джеффа Сешнса, сильно критикуемого и постоянно осмеиваемого Дональдом Трампом, отправят в отставку вскоре после промежуточных выборов в Конгресс. Но все же решение президента отстранить Сешнса от должности менее чем через сутки после того, как демократы получили контроль над Палатой представителей, стало если не шоком, то уж как минимум сюрпризом даже для тех, кто не первый год наблюдает за Трампом.

Хотя удивляться нечему. Во-первых, уволив Сешнса, пока все остальные еще пытаются прийти в себя после того, что случилось на промежуточных выборах, Трамп открывает новое политическое поле битвы и отвлекает тем самым внимание от исхода выборов и потерь республиканцев в Конгрессе. Во-вторых, спешно и дерзко отстранив Сешнса от должности, Трамп вновь заставил мир крутиться вокруг себя - вполне типично для человека, который терпеть не может оставаться не в центре внимания. В-третьих, избавившись от Сешнса, Трамп переходит от оборонительной позиции, которую он занимал накануне промежуточных выборов, к атакующей: тактика, которую он использует, когда ощущает давление.

Расследование о вмешательстве РФ - под угрозой

Чтобы понять, насколько дерзким, если не сказать безрассудным, является решение Трампа, важно отметить, что увольнение Сешнса было одной из немногих тем, по которым сходились во мнении демократы и влиятельные республиканцы в Конгрессе - и те, и другие неоднократно предостерегали президента от этого шага.

Михаэль Книгге

У бывшего сенатора Джеффа Сешнса остается множество друзей в Конгрессе, включая влиятельного сенатора-республиканца и новоявленного друга Трампа Линдси Грэма, который призывал президента не увольнять генпрокурора. Сешнс, несмотря на все его недостатки, в глазах многих законотворцев был основным гарантом того, что расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в 2016 году, проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером, будет продолжаться без препятствий со стороны Белого дома.

Сешнс отказался от надзорной функции за ходом расследования из-за собственной вовлеченности в дело, возложив эту обязанность на своего заместителя Рода Розенстайна. Более того, бывший генпрокурор США раз за разом давал понять, что он не будет вмешиваться в процесс, а также отправлять в отставку или отстранять Розенстайна от этого дела.

Отказ Джеффа Сешнса уволить Розенстайна или помешать расследованию Мюллера, естественно, рассматривались президентом, который не очень заинтересован и даже не терпит верховенства права, как личный выпад в его сторону. Трамп во всем видит потенциальную угрозу, поэтому давно было понятно, что Сешнсу придется покинуть свой пост и что, вероятно, вскоре за ним последует Розенстайн.

Но пока до этого дело еще не дошло. Разумеется, увольнение генпрокурора - это прерогатива президента. Трамп, очевидно, знает это и, похоже, убежден, что одно только увольнение Сешнса будет недостаточным, чтобы вызвать межпартийное возмущение, которое поставит его под удар. Возможно, он прав.

Но факт, что пришедший на смену Сешнсу временно исполняющий обязанности генпрокурора Мэтью Уитекер ранее выражал серьезные сомнения в расследовании Мюллера и обдумывал, как ему препятствовать и закрыть его, вызывает тревогу. В то же время это, возможно, и стало причиной, почему Дональд Трамп выбрал именно Уитекера.

Вызов для Конгресса

Прежние размышления Уитекера о противодействии расследованию Роберта Мюллера и сокращению его финансирования - точка зрения, которую давно разделяют в окружении Трампа - подсказывают, какую стратегию может избрать Белый дом. Вместо того, чтобы приказать Уитекеру напрямую уволить Розенстейна и закрыть расследование - что, вероятно, привело бы к запуску процедуры импичмента - Трамп может попытаться с помощью Уитекера постепенно подорвать работу Мюллера финансово и структурно, надеясь от него избавиться.

Демократы и республиканцы не должны допустить этого. В первый же день после промежуточных выборов Трамп бросил конгрессменам самый большой вызов, какой только можно себе представить. Для сохранения демократии и принципа верховенства права принципиально важно, чтобы они ответили на него быстро и решительно.

Автор: Михаэль Книгге, обозреватель DW в Вашингтоне.

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