Комментарий: Убийство Гандзюк может стать приговором украинским властям

Гибель херсонской активистки Екатерины Гандзюк показала неспособность силовых структур Украины адекватно реагировать на вызовы общества, считает Сергей Руденко.
В среду, 7 ноября, в Херсоне похоронят Екатерину Гандзюк. Три месяца назад, как выяснилось в ходе расследования Нацполиции, группа бывших атошников напала на нее. Нападавшие выплеснули на Катю литр концентрированной серной кислоты. После этого она перенесла десятки операций, но продолжала бороться за жизнь и справедливость. Однако 4 ноября сердце Гандзюк остановилось.
Смерть 33-летней общественной активистки вызвала настоящий шок у ее друзей, журналистов, политиков. Дело Гандзюк может превратиться в приговор для нынешних украинских властей, и, прежде всего, для ее силовых структур. Неумение и нежелание последних адекватно отвечать на вызовы общества может иметь фатальные последствия для власть предержащих в Украине.
Украинские общественные активисты под ударом
Нападение на Екатерину Гандзюк - одно из самых дерзких за последние несколько лет в Украине. В Херсоне она была известна своей борьбой с несправедливостью и коррупцией. Ее активность, конечно же, мешала тем, кто даже после Революция достоинства пытался в регионе "все порешать". Катя была им неудобна. Поэтому эти самые "решалы", имена которых следствие пытается установить, решили ее нейтрализовать, наняв для покушения пятерых бывших бойцов АТО.
Смерть Гандзюк заставила Украину вспомнить еще и о 40 общественных активистах, которые подверглись нападениям в разных уголках страны. Их избивали, в них стреляли и резали ножами. В большинстве случаев эти факты не расследованы или же требуют дополнительного разбирательства. Полиция, СБУ и прокуратора оказались не в состоянии быстро и четко выяснить, кто совершил эти преступления. И, как бы это дико сейчас не звучало, но, если бы не смерть Гандзюк, о них, наверное, и не вспомнили бы президент, парламент и силовые органы.
Несмотря на демонстрируемое раздражение силовиков, им все же пришлось 6 ноября отчитываться по делу Екатерины Гандзюк перед Верховной радой. Часть депутатов призвала главу МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко уйти в отставку. Министр внутренних дел даже и не попытался этого сделать. Наверняка, полагая, что о деле Гандзюк забудут очень быстро, как и других резонансных делах. Руководитель же Генпрокуратуры решил поиграть политическими "мышцами" и публично объявил, что уходит со своей должности. Правда, это желание так и осталось нереализованным.
Имитация отставки Луценко
Заявление об отставке Юрия Луценко на деле оказалось дешевой театральной постановкой. Соответствующего обращения на имя президента Порошенко, как того требует законодательство, он так и не написал. А Верховная рада сымитировала голосование по вопросу об отставке генпрокурора. Полной процедуры рассмотрения этого вопроса в парламенте не было. А рейтинговое голосование (подсчет тех, кто мог бы проголосовать за отставку) дало жалких 38 голосов. Это Луценко воспринял как вотум доверия себе со стороны депутатского корпуса и удовлетворенный покинул зал Рады.
Очевидно, генпрокурор, как опытный политический игрок, понимал: Верховная рада, в которой треть - депутаты пропрезидентской фракции БПП, не проголосует за его отставку. Луценко - важный элемент в нынешней конфигурации власти. Он верный друг и соратник Петра Порошенко. От того, останется ли Луценко во главе Генпрокуратуры, в значительной степени зависит не только второй президентский срок Порошенко, но и будущее парламентского большинства. И соответственно - правительства.
Юрий Луценко любит хороший политический пиар. Он привык играть на гране фола. Во время президентства Леонида Кучмы нынешний генпрокурор вместе с тогдашним лидером социалистов Александром Морозом обнародовал так называемые "пленки Мельниченко". При президенте Викторе Ющенко он позволял себе нелестные высказывания в адрес Виктора Януковича, публично называя того не иначе как "зэк".
Теперь Юрий Витальевич, которого обвиняют в бездеятельности при расследовании нападения на Екатерину Гандзюк, публично грозился уйти в отставку. Но, как оказалось, Луценко уже не тот. Если во времена Кучмы или Януковича он готов был сесть в тюрьму, то сейчас ему не хватило духу уйти в отставку. Генпрокурор оказался человеком слова: слово дал, а потом забрал его.
Региональные "феодалы" против всех
Генеральный прокурор, глава Нацполиции и руководитель СБУ заверяют, что расследование всех резонансных дел находится под их полным контролем. Временная следственная комиссия, которую создала Рада, уверены правоохранители, ничем этому не поможет. А претензии депутатов силовики считают попыткой использовать трагическую смерть Гандзюк в своих политических целях. Но, кто бы что ни обещал, вопрос, кто и когда ответит за многочисленные нападения на активистов, остается открытым.
Одной из причин ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, в том, что система управления на местах, которая существовала при президенте Януковича, де-факто сохранилась и при президенте Порошенко. Регионы в Украине - это своеобразные феодальные княжества, которые живут по своим неписаным правилам.
Там существует своя официальная и неофициальная иерархия, входящие в которую делят между собой местный бюджет, контролируют бизнес и медиа. Именно на этих площадках общественные активисты и пытаются противодействовать всему тому, с чем должны бороться силовики. И как результат - активисты первыми попадают под руку неофеодалов.
За то, что происходит на местах, сегодня отвечает не только региональные "царьки", но и президент вместе с силовыми структурами. У них достаточно средств и возможностей для того, чтобы привести региональных лидеров в чувство. Генпрокуратура, МВД и СБУ должны дать четкие ответы на вопросы, кто и почему стоит за нападениями на активистов.
Отсутствие этих ответов дискредитирует всю без исключения украинскую власть. В том числе, и президента Порошенко. Нынешняя власть, которая установилась после Евромайдана, начинает повторять ошибки предшественников. Понимают ли это в высоких кабинетах на Печерских холмах в Киеве? Сомневаюсь.
Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.
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