Комментарий: Турция шантажирует Европу, высылая туда экс-боевиков ИГ

"Халифат" так называемого "Исламского государства" (ИГ) разгромлен, лидер боевиков Абу Бакр аль-Багдади уже две недели мертв. Но идеология ненависти по-прежнему жива. И по-прежнему представляет опасность. Подтверждение тому - задержание в Гессене трех предполагаемых джихадистов, готовивших теракты, которые планировали совершить от имени ИГ.

Обоснованные опасения в отношении ИГ стал использовать в своих целях турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. В ответ на запланированные Евросоюзом санкции из-за работ по добыче газа, которые Турция ведет у берегов Кипра, Эрдоган открыто пригрозил депортировать бывших боевиков и сторонников "Исламского государства" (в те страны, откуда они прибыли. - Ред.).

Германия кажется на удивление не подготовленной

И действительно, Турция уже приступила к выдворению таких лиц, находящихся в ее тюрьмах. К выдворению, в том числе и в Германию. Очередные высылки в ФРГ запланированы на 14 и 15 ноября. Уже в начале ноября министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что его страна - "не отель для террористов". За угрозами последовали действия - и Германия, похоже, оказалась поразительно не подготовленной к ним.

Маттиас фон Хайн

Ведь еще в марте, когда пал Багуз - последний бастион ИГ, было ясно: свыше 2000 взятых в плен иностранных боевиков и более 10 тысяч их жен и детей не смогут вечно оставаться в курдских лагерях и тюрьмах. Столкнувшиеся с серьезной проблемой курдские органы самоуправления неоднократно обращались к странам, откуда сторонники ИГ выехали в Сирию, с просьбой принять своих граждан обратно.

Однако в ответ практически ничего не было предпринято. Не помог и призыв президента США Дональда Трампа. Разве что страны происхождения сторонников ИГ поспешили лишить их гражданства и тем самым уклониться от ответственности. Немецкие политики тоже стали прятаться за формальностями: дескать, поскольку ни с курдами на севере Сирии, ни с Дамаском нет официальных отношений, то, увы, ничего нельзя сделать для возвращения пленных джихадистов, заявили в германском МИДе. Лишь небольшая группа детей вернулась в Германию по решению суда.

Уже сотни так называемых возвращенцев из Сирии в ФРГ

При этом бесспорно одно: захваченные в плен сторонники ИГ стали радикальными исламистами в Германии, которая, таким образом, несет ответственность за этих людей, и они именно здесь должны предстать перед судом. А дети - а их более 100 - не несут никакой ответственности за преступления своих родителей. Им нужно уделять повышенное внимание, возможно, заниматься их "дерадикализацией". Все это сложно. Но не невозможно.

Кроме того, в Германии уже сейчас живут сотни вернувшихся из ИГ. Некоторые из них сделали это тайно еще до падения "Исламского государства". Кто-то был арестован, попал на скамью подсудимых, многие находятся под наблюдением органов безопасности. Катастрофы не произошло. Одним словом, упорядоченное возвращение под контролем спецслужб в любом случае лучше, чем если бы дело было пущено на самотек. Тайную надежду, что проблема этих людей, которых никто не хочет видеть у себя в стране, рассосется сама собой, разрушила Турция.

Турция уже давно была "отелем для террористов"

Требования Анкары, по сути, легитимны. Германия тоже ожидает от других стран, что они примут обратно своих граждан, совершивших в ФРГ правонарушения. Однако действия турецких властей несут отпечаток двойной морали. Когда Турция жалуется на расходы, связанные с содержанием пленных сторонников ИГ, ей можно возразить: тогда выпустите на свободу своих оппозиционеров, тысячи которых все еще сидят в турецких тюрьмах!

А когда министр Сойлу говорит, что Турция - не отель для террористов, то и на это есть ответ: она долгие годы была таким "отелем". ИГ и прочие джихадисты долгие годы могли беспрепятственно действовать в Турции, организовывать для себя снабжение через Турцию. И в ходе своего наступления на севере Сирии, цинично названного "Источник мира", Анкара не видела ничего плохого в том, чтобы использовать против курдов джихадистские формирования.

Автор: Маттиас фон Хайн, обозреватель DW

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