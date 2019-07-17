Комментарий: Триумф и трагедия "черного нала" РПЦ

В России стало еще одной монополизированной "отраслью" больше. Владимир Путин подписал указ, который определяет понятие "паломник" и "паломническая поездка". Короткий документ фактически отдает организацию посещений святых мест в исключительное ведение религиозных общин или уполномоченных ими структур.

Значительная часть туристических агентств, работавших с паломниками, теперь либо лишатся доходов, либо должны будут встроиться (попросту говоря - делиться) с двумя главными организаторами таких поездок - Русской православной церковью (РПЦ) и советами муфтиев. Ведь российские мусульмане тоже ездят поклониться святым местам в Саудовскую Аравию.

Лоббизм патриарха Кирилла

Главным лоббистом этого решения правительства был патриарх Кирилл. Он же добивался (и добился) того, что религиозные организации могут не подавать налоговую отчетность и платить своим сотрудникам столько, сколько захотят, а не столько, сколько полагается по Трудовому кодексу. "Паломническое" постановление, по сути, завершает превращение основных российских конфессий (точнее, их руководящих структур) в огромные и бесконтрольные фабрики по сбору и отмыванию "черной наличности".

Константин Эггерт

Структура РПЦ - строго иерархическая, напоминающая военную. Рядовой приходской священник (часто воспитывающий несколько детей) в ней совершенно бесправен, не имеет четко определенной зарплаты, его служебные обязанности безграничны. От нового решения Кремля он не выиграет.

Наоборот, собирая паломников-прихожан, будет вынужден объяснять им, почему у них практически нет выбора, как ехать и сколько за это заплатить. Говоря на бизнес-жаргоне, руководство РПУ станет главным, так сказать, бенефициаром созданной при активном участии патриарха системы.

Сколько в России верующих?

Русская православная церковь, в отличие от других конфессий (например, ислама) - самая многочисленная религиозная община страны. Представители РПЦ любят говорить, что православных в стране едва ли не восемьдесят, а то и сто миллионов. Однако статистика, да и мой личный опыт простого прихожанина, показывает - на деле людей, живущих активной христианской жизнью, регулярно читающих Священное писание, причащающихся хотя бы раз в месяц, регулярно посещающих воскресные службы, очень немного.

По статистике "Левада-центра", их число никогда не превышало десять, максимум двенадцать процентов от тех, кто называет себя православными. Разумеется, посещение храма - личное дело каждого. Как и пожертвование в пользу церкви. Но столь незначительное число активных верующих создает проблему для церковной структуры, обремененной большим количеством недвижимости и видящей себя одним из символов российской государственности - ей просто не хватает денег.

А бедной церковная иерархия быть не хочет. Еще будучи митрополитом Калининградским и Смоленским, нынешний предстоятель одним из первых увидел эту проблему вскоре после окончания первого религиозного бума конца 80-х-середины 90-х. Выбивание государственных льгот и строительство церковной вертикали власти стали главной составляющей его деятельности как митрополита, а затем и патриарха.

Церковная вертикаль в России

Достаточно поговорить с любым приходским священником, чтобы понять, как работает эта вертикаль. Каждый месяц каждый приход отдает определенную сверху сумму в конверте благочинному церковного округа. Тот несет более толстый "окружной" конверт епископу, епископ - митрополиту, митрополит - в Москву.

Плюс существуют государственные подряды на ремонт и реставрацию, которые часто получают близкие к церкви структуры. Ну, и православные (и не только) бизнесмены никогда не откажут губернатору, главе республики, правительства, президенту, если их попросят помочь церкви. Недаром патриарх регулярно занимает верхние строчки в неформальных рейтингах лоббистов, которые составляют российские деловые издания.

Похожая история и у мусульман - но с поправкой на то, что иерархии в исламе нет, поэтому и распределение средств идет несколько иначе. Да и жертвуют верующие-мусульмане чуть активнее православных. Но то, что вся эта система подвержена коррупции, вне зависимости от конфессии, не подлежит сомнению.

Воинствующий атеизм - будущее России?

Политическому режиму это положение дел обеспечивает абсолютную лояльность официального руководства главных конфессий России и его, руководства, абсолютную управляемость. Непрозрачность финансовых дел - всегда отличный повод для вмешательства госструктур. Разумеется, если и когда эти структуры захотят вмешаться.

В обмен на возможность, так сказать, кормиться, официальные религиозные структуры полностью поддерживают политику Кремля и активно участвуют в строительстве государственной идеологии, основанной на несвободе и всесилии госаппарата. При этом с юридической точки зрения государство остается светским: оно выделяет средства только на реставрацию церквей и монастырей, которые считаются памятниками истории и архитектуры, и поддерживает социальные программы (которых, нужно отметить, немало).

Все это видит общество. Поднявшаяся в последние годы в крупных городах волна воинствующего атеизма, особенно среди молодежи и представителей среднего класса, во многом связана именно с тем, что люди отвергают лицемерие и стяжательство тех, кто призывает к аскетизму и духовности.

Иерархия РПЦ не обращает внимания на это меньшинство, считает его группой скандалистов и снобов, которых финансируют Госдеп и Сорос. Но это большая ошибка. Лозунги и взгляды протестовавших в мае против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге - прообраз того, каким будет отношение значительной части общества и, вполне возможно, новой, постпутинской власти к официальной религии вообще и Русской православной церкви в частности.

Единственным выходом из этой коррупционной ловушки стало бы признание того, что погоня за числом номинально верующих и статусом разрушает церковь (и, в меньшей степени, официальные структуры других конфессий). Проще говоря, лучше быть беднее и независимее, зато более уважаемым и свободным. Но никаких признаков этого я пока не вижу. Боюсь, время краха нынешних официальных церковных структур неумолимо приближается.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram

Смотрите также:

Новые храмы старой Европы Церковь святой Троицы в Лейпциге (интерьер) Авторы проекта, архитектурное бюро "schulz&schulz" из Лейпцига, подчеркивали, что не хотят воссоздавать старое здание, стоявшее здесь прежде, но ищут "современный ответ на потребность людей в сакральном пространстве и духовности".

Новые храмы старой Европы Придорожная церковь в Зигерланде Настоящей архитектурной сенсацией стала и эта небольшая придорожная церковь, освященная около автобана A45 в начале лета 2015 года. Легкая и изящная, она как будто сделана из бумаги в традиции японских оригами.

Новые храмы старой Европы Придорожная церковь в Зигерланде (интерьер) В той же стилистике выполнен и внутренний интерьер храма на автобане. Церковь, построенная по проекту бюро "Schneider und Schumacher", открыта для "проезжающих и проходящих" круглосуточно.

Новые храмы старой Европы Новые храмы в пригородах Парижа Сразу девять новых католических храмов строятся или были построены в 2015 году вокруг Парижа. Например, эта напоминающая гигантскую раковину церковь в Кретее, городе-спутнике французской столицы. Храму приходится "противостоять" окружающей его архитектурной безликости типовых многоэтажек.

Новые храмы старой Европы Новые храмы в пригородах Парижа (интерьер) Новый храмовый зал в форме раковины построен на месте старого здания конца 1970-х годов. Фойе сочли памятником архитектуры и сохранили. Среди населения этой части города доминируют мусульмане. Новая церковь должна стать не только религиозным центром, но и местом встреч жителей района разных вероисповеданий.

Новые храмы старой Европы Церковь святой Троицы в Лейпциге Не отстает и Германия. В этом году, например, был освящен католический храм, построенный на месте разбомбленной во время Второй мировой войны Троицкой церкви в Лейпциге. После воссоединения Германии такие крупные сакральные здания еще не строились.

Новые храмы старой Европы Экуменическая церковь во Фрайбурге В Ризельфельде, пригороде Фрайбурга, католическая и протестантская общины решили молиться под одной крышей и вместе финансировали строительство нового храма из так называемого легкого бетона.

Новые храмы старой Европы Экуменическая церковь во Фрайбурге (интерьер) В одном здании имеются католический и евангелический залы, а также общий крестильный храм и так называемое "пространство тишины". Стена между евангелическим и католическим залами – подвижная, во время общих собраний и экуменических служб она отодвигается в сторону.

Новые храмы старой Европы Церковь Сердца Иисуса в Нойхаузене "Каждое время должно востребовать право строить собственные храмы", - значится на интернет-странице храма Сердца Иисуса (Herz-Jesu-Kirche) в Нойхаузене. Авторы проекта этой церкви в пригороде Мюнхена, архитекторы бюро "Allmann Sattler Wapper", стремились создать светлое, распахнутое навстречу человеку пространство. Cтеклянные ворота портала открываются навстречу входящему.

Новые храмы старой Европы Церковь Сердца Иисуса в Нойхаузене (интерьер) Церковь в Нойхаузене стала важным этапом в развитии новой традиции сакральной архитектуры. Одним из новшеств для нее является ставка на такие материалы как дерево и стекло.

Новые храмы старой Европы Капелла брата Клауса в Айфеле Капелла брата Клауса (Bruder-Klaus-Kapelle), построенная в регионе Айфель к западу от Кельна, пользуется культовым статусом. Ее спроектировал знаменитый швейцарский архитектор Петер Цумтор (Peter Zumthor), не взявший, кстати, денег за свой проект: мать архитектора очень почитала швейцарского национального святого, отшельника брата Клауса. Заказчики оплатили лишь строительство.

Новые храмы старой Европы Церковь Падре Пио в Сан-Джованни-Ротондо Пристройку к храму, где покоятся мощи Падре Пио, одного из самых почитаемых итальянских святых нового времени, проектировал выдающийся современный архитектор Ренцо Пиано. Сейчас Пиано работает над проектами еще двух храмов, которые будут построены в Тоскане.

Новые храмы старой Европы Собор Богородицы в Невигесе Церковь Девы Марии в Невигесе – второй по значению после Кельнского собора богородичный паломнический центр Германии. Одновременно это "праматерь" всех новых церквей страны. Построенная по проекту знаменитого архитектора Готфрида Бёма, происходящего из династии строителей храмов, и освященная в 1968 году, она стала идеологическим образцом для современного направления в сакральной архитектуре. Автор: Анастасия Буцко

