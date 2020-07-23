Комментарий: Трамп хочет удержаться в Белом доме с помощью насилия

Складывающаяся ситуация выглядит для Трампа совсем нехорошо. Пандемия COVID-19 крепко сковала США. Неумолимо растет число инфицированных коронавирусом, во многих городах переполнены морги. На стоянках перед больницами припаркованы рефрижераторы, в которых хранятся тела умерших. Лицемерный президент, избегающий брать на себя ответственность за план спасения страны, советующий самостоятельно делать крайне сомнительные инъекции и долго насмехавшийся над ношением защитных масок, все больше раздражает не только его политических противников.

Поддержка Трампа и в собственной партии также начинает снижаться. Каждое новое сообщение об ужасах пандемии повышает шансы Джо Байдена, соперника Трампа на выборах президента США. Многие соцопросы дают Байдену уже двузначный отрыв от Трампа - в 10 и более процентных пунктов.

Даже самому Дональду Трампу, который охотно представляет себе мир так, как ему удобно, теперь стало понятно, что американская экономика не восстановится к ноябрю. Напротив - страшные экономические потрясения будут становиться все более зримыми с каждой неделей. Даже его правительство не может закачать в экономику столько денег, чтобы отложить негативные последствия на время после дня голосования. И лозунга "Китай виноват во всем" явно не хватит для того, чтобы мобилизовать число сторонников, достаточное для победы на выборах.

Тактика Трампа: разжигай насилие, чтобы потом сыграть роль спасителя

Другие президенты в таких ситуациях начинали войны. Внешний враг сплачивает. Президенты, которые ведут войны, переизбираются. Дональд Трамп идет другим путем. Он целенаправленно превращает растерянность многих американцев в явный страх. Он коварно использует трещины, которые изначально существовали в американском обществе, чтобы еще больше расколоть страну.

Инес Поль

Не считаясь с жертвами, Трамп разжигает насилие, чтобы потом он смог в случае необходимости предстать в качестве спасителя. Он делает это, взяв на вооружение ту же политическую тактику, которая проложила ему дорогу в Белый дом в 2016 году: это от "других" исходит угроза. Это "другие" виноваты. И от этих "других" он, сильный человек, защищает своих приверженцев.

Это незамысловатая концепция. Но она работает в стране, которая утратила с свои внутренние ориентиры. Она работает в случае людей, которым гнев заменил надежды на осуществление их американской мечты в мире, где угасает превосходство Соединенных Штатов. И она работает благодаря образам, используя которые, Дональд Трамп в результате его нынешнего ловкого политического хода доминирует на телеэкранах.

Последний шанс удержаться в Белом доме

Во-первых, анонимные войска Трампа должны были защищать исторические памятники. Поэтому президент в июне издал указ, который позволяет ему задействовать федеральную полицию в городах, где протесты против насилия со стороны полицейских и против дискриминации чернокожих не утихли. К Дню независимости 4 июля Трамп впервые объявил войну "левому сброду", который, по его словам, порочит славную историю Америки.

И действительно, репортажи из Портленда напоминают передачи с театра военных действий. То, что сейчас происходит, хуже, чем в Афганистане, недавно заявил президент в Овальном кабинете. И тактика Трампа, похоже, производит впечатление - по крайней мере на его почитателей.

При этом ни мэры, ни губернаторы не хотят такой "поддержки" со стороны Вашингтона. Они знают, что федеральная полиция в ее камуфляжной форме занимается не умиротворением, а лишь провоцирует дальнейшие беспорядки, применяя грубую силу. Они не хотят подразделений без опознавательных знаков, бойцы которых избивают протестующих и заталкивают их в машины.

Но Трампу нужны такие картинки. И как можно больше. Потому что он видит в происходящем для себя последний шанс удержаться в Белом доме: посредством насилия на американских улицах, провоцирующего ответное насилие и дающего ему образы, которые ему нужны, чтобы потом корчить из себя спасителя. Задействование дополнительных федеральных сил как раз будет помогать Трампу в этом.

Автор: Инес Поль, корреспондент DW в США

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