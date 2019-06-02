Комментарий: Трамп против Китая - беспредел штрафных пошлин

Вашингтон и Пекин опять обложили экспорт друг друга новыми пошлинами. Терпение китайцев на исходе, считает обозреватель DW Хенрик Бёме. Положение, по его мнению, становится серьезным.
Презервативы, парфюмерия, вино, фортепиано, скрипки и текила: уже по одному списку товаров становится ясно, что у китайцев маловато места для маневра. Они прошерстили все варианты в поисках того, какие еще американские товары можно обложить штрафными ввозными пошлинами. Нашли таких на общую сумму в 60 млрд долларов.
Но Дональд Трамп по-прежнему может легко нанести ответный удар: в конце концов он обложил штрафными пошлинами китайский экспорт в США стоимостью в 200 млрд долларов. А теперь в Белом доме подумывают о том, чтобы резко повысить пошлины и на оставшуюся часть ввозимых в страну китайских товаров. На такой шаг Пекин уже не сможет отреагировать, по крайней мере не с помощью очередных ответных штрафных пошлин - разве что продолжит повышать уже введенные тарифы. Но что потом?
Ужесточение риторики Пекина
Первым делом Китай ужесточил риторику в отношении США. Написав о возможном прекращении поставок редкоземельных металлов в Соединенные Штаты, официальное издание ЦК Компартии Китая "Жэньминь жибао" приправило статью таким пассажем: "Потом не говорите, что мы вас не предупреждали". Без редкоземельных металлов немыслимо развитие индустрии высоких технологий, невозможно производство смартфонов и автомобилей. В данном случае США крайне зависимы от Китая, 80 процентов соответствующего сырья американская промышленность получает из КНР.
Воинственный тон поддержало и китайское государственное информагентство Синьхуа, написав, что КНР "никогда в своей истории не склоняла голову и никого никогда не боялась". Последний удачный ход Пекина - это составление собственного черного списка так называемых "ненадежных" иностранных компаний. Все это может звучать драматично, но сомнительно, что сами по себе такие шаги способны напугать Дональда Трампа.
При этом китайский президент Си Цзиньпин якобы является лучшим другом Трампа, сразу после северокорейского лидера Ким Чем Ына. Только ситуация сейчас развивается таким образом, что вновь вернуть ее в привычную колею будет сложно. Тут едва ли хватит запланированной встречи в рамках предстоящего саммита G20 в японской Осаке. Ведь дать согласие на то, что американцы требуют от китайского лидера, - реального открытия рынка, отказа от копирования экономических ноу-хау и так далее, - для Си невозможно. Это бы поставило под угрозу цель, провозглашенную Си Цзиньпином, - сделать Китай мировой державой номер один.
Достанет ли Китай теперь следующий козырь из рукава? В конце концов Пекин - крупнейший кредитор Соединенных Штатов. В сейфах Народного банка Китая хранятся американские казначейские облигаций на сумму, превышающую 1 трлн долларов. Все еще крупнейшая экономика мира живет за счет кредитов и того, что ее процветание финансируют другие. Прекратит ли теперь Китай закупать американские казначейские облигации? Или даже выбросит на рынок те, что уже имеются в его распоряжении?
Это было бы осуществимое решение, но не умное. Хотя Китай в последнее время неоднократно продавал американские долговые обязательства, прежде всего, это служило поддержке отечественной экономики, которая сильнее страдает от последствий торговой войны, чем американская. Если Центробанк Китая выбросит на рынок большой объем американских бондов, их стоимость резко упадет. Кого же это затронет сильнее всего? Правильно, крупнейшего кредитора США. А это как раз Китай.
Кто за все заплатит
Остается еще возможность начать валютную войну. То, что доллар является так называемой мировой резервной валютой, уже давно злит китайцев. Американцы, в свою очередь, обвиняют Пекин в том, что он искусственно ослабляет курс собственной валюты. Следовательно, насколько сложно американцам доказать последнее, настолько не просто китайцам изменить ситуацию с резервной валютой - тут вмешается в дело и пара других государств.
Долларовые активы составляют 60 процентов всех мировых валютных резервов. В первую очередь, об этом позаботились китайцы, в огромных масштабах скупая американские гособлигации. Ослабить доллар, по крайней мере на данный момент, могут лишь сами американцы. Если экономическая ситуация именно в Соединенных Штатах начнет ухудшаться, если налоговые льготы Трампа не дадут эффекта, то Федеральная резервная система начнет печатать больше денег, что приведет к девальвации доллара.
Что остается в итоге, так это запутанная ситуация. Какое-либо решение пока не предвидится, Трамп только что вновь подлил масла в огонь торгового конфликта с Мексикой, который, как думалось, удалось мирно урегулировать. Убытки, которые уже сейчас терпит мировая экономика, в конце концов могут затронуть всех. А заплатят за все, как обычно, рабочие и служащие, потребители и налогоплательщики.
Автор: Хенрик Бёме, обозреватель экономической редакции DW.
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