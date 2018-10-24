Комментарий: Трамп предложил Путину бороться с Китаем

Российские комментаторы в панике: рушится стратегическое партнерство России и США, говорят они. Распадается система договоров об ограничении ядерных вооружений, созданная на излете холодной войны. Америка ни с кем не считается и теперь готова списать в утиль Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Его подписали в декабре 1987 года Рональд Рейган и Михаил Горбачев.

Клуб поклонников Киссинджера

Аргументы американцев изложил российскому руководству во время недавнего визита в Москву советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон: во-первых, Россия договор давно нарушила, создав крылатые ракеты наземного базирования, способные нести ядерные боеголовки. Во-вторых, ни Китай, ни Индия, ни Пакистан, имеющие ядерное оружие, этот договор не подписывали и теперь берут на вооружение те ракеты, которые хотят. С точки зрения Вашингтона, в проигрыше тут Америка - она единственная выполняет договор. Теперь США выйдут из него и, как пообещал Трамп, победят и Россию, и Китай в новой гонке вооружений.

Константин Эггерт

Для того, чтобы донести эти мысли до российского начальства, хватило бы нескольких часов. Но Джон Болтон пробыл в Москве два полных дня, во время которых не встретился разве что с министром культуры Мединским. Российские "товарищи" слушали его очень внимательно. Достаточно вспомнить пять часов переговоров с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

После этих двух дней ни у кого в Москве не должно было остаться сомнений: Белый дом сделал Кремлю важнейшее предложение. Повторять его дважды американцы вряд ли станут. Оно довольно простое: как образно выразился в разговоре со мной один западный посол: "В 1972 году Генри Киссинджер посоветовал президенту Ричарду Никсону "дружить" с Пекином против Москвы. А теперь Трамп предлагает Путину встать на его сторону в глобальном противостоянии с китайцами". По слухам, Трамп действительно получил такой совет от ветерана американской дипломатии. Киссинджер также не раз бывал в Москве и встречался с Путиным, который его очень уважает. Циников-реалистов и поклонников "жесткой силы" к бывшему госсекретарю всегда непреодолимо тянет.

Трамп, Путин и китайский неоимпериализм

Растущая мощь Китая воспринимается в Вашингтоне как главный вызов 21 века. Трамп полон решимости дать отпор китайским геополитическим притязаниям. И он надеется, что Путин его поймет. С точки зрения американского руководства, Россия не способна сама справиться с китайским вызовом.

В конце концов, это у России четыре тысячи километров границы с Китаем. И это у нее во всей Сибири и Дальнем Востоке живет едва ли не в десять раз меньше людей, чем в трех северных провинциях КНР. И это ее земли китайские школьные учебник именуют отобранными. И это у ее рубежей может в любой момент оказаться двухмиллионная Народно-освободительная армия Китая.

Будучи реалистами, Трамп и Болтон не надеются, что российский режим завтра начнет стягивать войска в район Хабаровска. Они, скорее, рассчитывают, что Путин сам адекватно оценивает угрозу, исходящую от китайского неоимпериализма, и поймет: новая гонка вооружений нужна Америке прежде всего для сдерживания Китая, а не России, у которой попросту не хватит ресурсов для серьезного соревнования с США.

От российского лидера ждут, что он согласится на демонтаж договора о ракетах средней и меньшей дальности и не станет угрожать НАТО размещением дополнительного ядерного оружия на западной границе, прежде всего, в Калининградской области.

"Момент истины" для Путина?

Интересно, что Трамп даже не предлагает Путину особых ответных уступок. Возможно, новые санкции, которые США должны ввести в связи с "делом Скрипалей" в ноябре, будут минимальными, и усилится сотрудничество спецслужб двух стран в сфере борьбы с терроризмом, а также взаимодействие в Сирии. Главную проблему Кремля - комплекс санкций, наложенных в связи с российско-украинской войной и вмешательством в выборы - Белый дом не может снять из-за противодействия Конгресса. Дональд Трамп предлагает Владимиру Путину посмотреть на китайскую угрозу трезво и осознать реальные, а не мнимые интересы его, Путина, страны.

Во всей это истории содержится горькая для Кремля ирония. Российские державники во главе с их гуру Евгением Примаковым двадцать с лишним лет мечтали о многополярном мире, в котором США перестанут быть страной номер один, а международное право будет использоваться так и тогда, где и когда это выгодно конкретным геополитическим игрокам. И вот пришли Дональд Трамп, Джон Болтон и Ко, и сами заговорили о многополярном мире.

И начали выходить из всех международных соглашений, которые считают неудобными. И воспели оду суверенитету - еще одному фетишу травмированных поражением в холодной войне российских руководителей. И вдруг оказалось, что все это не так приятно, как виделось московским мечтателям. Россия в этом новом мире - не самый мощный и не самый влиятельный полюс. Просто раньше в Вашингтоне об этом говорили, а теперь поверяют риторику делом.

За девятнадцать дней, которые пройдут с окончания визита Джона Болтона в Москву до встречи президентов России и США в Париже Путину, видимо, предстоит принять одно из важнейших решений его жизни: чьим младшим партнером станет в новой многополярной реальности Россия - США или Китая? Младшим - в любом случае, в силу демографических, экономических и социальных причин, как бы это ни было больно российскому руководству и российскому обществу.

Путину придется прервать размышления о том, как выглядит рай и заняться важнейшим делом. Не захватом соседних территорий, не подавлением неугодных, не унылой пропагандой про "бандеровцев" и не организацией опереточных переворотов на Балканах с катастрофическими результатами. Президенту России предстоит определить настоящие, а не мнимые национальные интересы страны в непростых и не очень выгодных для него условиях. Ирония истории в том, что сделать это его подталкивает Дональд Трамп - такой же, как и Путин, поклонник Генри Киссинджера.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Политика Трампа в карикатурах В чем Дональд Трамп заподозрил Владимира Путина Дональд Трамп считает, что российский президент Владимир Путин может быть причастен к политическим убийствам и отравлениям. Карикатурист Сергей Елкин о заявлении главы Белого дома.

Политика Трампа в карикатурах Как Трамп Путину отмену санкций посулил Дональд Трамп заявил, что может подумать о снятии санкций с России, если Кремль согласится на сотрудничество с США по вопросам Сирии и Украины. Сергей Елкин сравнил слова Трампа с обещаниями гадалки.

Политика Трампа в карикатурах Трамп под ударом после встречи с Путиным Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не понравилась многим в Конгрессе. Особенно взъелись на президента США его соперники-демократы. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

Политика Трампа в карикатурах Американцы готовят санкционный удар против России В Конгресс внесен законопроект о новых жестких санкциях в адрес Москвы из-за вмешательства России в выборы в США. Удастся ли Путину отразить атаку, и за кого болеет президент Трамп? Взгляд Сергея Елкина.

Политика Трампа в карикатурах Как Трамп американо-российские отношения улучшил Президент США Дональд Трамп решил пригласить своего российского коллегу Владимира Путина в Вашингтон. О возможной реакции хозяина Кремля - карикатурист Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах Что стало с НАТО после саммита с Трампом Саммит НАТО в Брюсселе стал шоу одного человека - президента США Дональда Трампа, чьи противоречивые заявления затмили другие события встречи. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

Политика Трампа в карикатурах Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

Политика Трампа в карикатурах Ответ ЕС на пошлины США: если ты меня не любишь, то я тоже нет Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров.

Политика Трампа в карикатурах Трамп вносит раскол в G7 Саммит G7 в Канаде проходит на фоне серьезных разногласий президента США Дональда Трампа с европейскими коллегами. Взгляд Сергея Елкина на встречу мировых лидеров в Квебеке.

Политика Трампа в карикатурах Сделка Трампа и Кима: безопасность в обмен на денуклеаризацию Ким Чен Ын пообещал полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. Сергей Елкин о "выходе" лидера КНДР из атомного бункера.

Политика Трампа в карикатурах Как Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в гости Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с Владимиром Путиным их предстоящую встречу, которая может пройти в Вашингтоне. Вот как увидел этот разговор карикатурист Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах Встреча Ким Чен Ына и Трампа: с ракетой за пазухой? Лидеры США и КНДР согласились встретиться - сенсация, учитывая их недавние угрозы в адрес друг друга. Карикатурист Сергей Елкин о "тайных" аргументах, которыми Ким Чен Ын и Дональд Трамп будут оперировать при встрече.

Политика Трампа в карикатурах Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше? Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

Политика Трампа в карикатурах Российский след в американской политике В США продолжается расследование возможного вмешательства Кремля в президентские выборы. Вашингтон готов выделить миллиарды на противодействие Москве. Карикатурист Сергей Елкин о меняющихся реалиях.

Политика Трампа в карикатурах Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

Политика Трампа в карикатурах Дональд Трамп против CNN Дональд Трамп опубликовал видео, на котором он "избивает" человека с логотипом CNN вместо лица. Мировые СМИ уже осудили его действия.

Политика Трампа в карикатурах Санкции от Трампа, или "Мы это не заказывали!" США заявили, что санкции в отношении России из-за аннексии Крыма остаются в силе. Такой "подарок" от Дональда Трампа вряд ли придется по вкусу Владимиру Путину, уверен карикатурист Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах Что думают о Трампе в Европе Непредсказуемость политики президента США Дональда Трампа вызывает беспокойство многих политиков в Европе. Карикатурист Сергей Елкин визуализировал страхи европейцев.

Политика Трампа в карикатурах "Твиттер" Трампа - не воробей Президент США Дональд Трамп то и дело постит неоднозначные заявления в своем аккаунте в Twitter. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем это может для него обернуться.

Политика Трампа в карикатурах А был ли компромат? Накануне вступления Трампа в должность президента появились сообщения о том, что российские спецслужбы якобы могут обладать компроматом на него. Американский лидер все отрицал, Путин рассказал, что в РФ самые лучшие "девушки с социально пониженной ответственностью", но они все же не приглянулись Трампу. В итоге никто так и не понял, что это было. Может, время компромата просто еще не пришло? Автор: Илья Коваль

