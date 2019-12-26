 Комментарий: Трамп не способен сохранять альянсы | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 02.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: Трамп не способен сохранять альянсы

Несмотря на то, что президент США Трамп считает устаревшим формат G7, эти страны все еще обладают серьезным политическим весом, следуют принципам рыночной экономики и демократии, пишет FAZ.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер (Klaus-Dieter Frankenberger) посвятил свой комментарий назначенной на июнь нынешнего года встрече лидеров стран G7 и заявлению президента США Трампа в этой связи.         

"Многие наши современники, как и президент США Дональд Трамп, считают, что G7 не представляет должным образом все происходящее в мире. Но все же есть смысл в том, что лидеры государств и правительств Америки, Канады, Германии, Франции, Италии, Великобритании, Японии и представители ЕС регулярно встречаются. У них все еще есть политический вес, они придерживаются принципов рыночной экономики и демократии. Они составляют ядро Запада, которое Трамп считает устаревшим. Почему?

Он злится на то, что канцлер ФРГ Меркель отказалась от участия во встрече, все же запланированной на июнь? Потому что он предпочел бы создание антикитайского альянса? Потому что хочет продемонстрировать своим землякам-американцам, пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией, красивые картинки во время президентской предвыборной кампании? И то, и другое, и третье - каждая из этих причин повлияла на то, что Трамп вдруг захотел изменить дату встречи "большой семерки" и состав участников. Это лишь очередной пример того, как настроение президента определяет его политику, а старые связи в спешном порядке приводят к изменению диспозиции.

То, что президент США хочет пригласить на саммит "большой семерки" путинскую Россию и объявить ее традиционным союзником, противоречит его же логике. Он действительно верит в то, что Путин, не испытывающий никаких угрызений совести от того, что вмешивается в демократические процессы западных стран, пойдет против Китая, являющегося основным внешнеполитическим конкурентом США? Рассчитывать на это было бы очень смело.

Одним из первых решений Трампа на посту президента США стал выход из Транстихоокеанского партнерства (TPP) - торгового соглашения, в котором Китай, по меньшей мере с самого начала, не должен был принимать участие. И лишь потому, что соглашение подготовил Обама, Трамп решил его разорвать - стратегическая глупость, совершенная из мелочного расчета.

Сегодня Трамп ищет себе союзников в конфронтации с Китаем. Но они должны помнить о том, как часто он раньше пел дифирамбы Си Цзиньпину. Дональд Трамп следует своим импульсам, и он не тот, кто умеет сохранять альянсы. Кстати говоря, глобальное соотношение сил хорошо отображает формат G20. Правда, Китай является его участником".

Автор: Клаус-Дитер Франкенбергер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Убийство Сулеймани и новая роль Дональда Трампа

    Приказав убить иранского генерала Касема Сулеймани, президент США Дональд Трамп, похоже, посчитал себя настоящим богом войны, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Санкции на выбор: новогоднее предложение из США для России

    "Санкции из ада" против Москвы готовит Конгресс США, ограничительные меры против фирм, строящих "Северный поток - 2", уже подписал президент Трамп. Сергей Елкин о "подарках" Вашингтона.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Демократы vs Трамп: начало импичмента вместо подарка на Рождество

    Палата представителей США, где большинство у демократов, проголосовала за импичмент Трампа. Сергей Елкин о том, что подарил бы президенту США Санта, будь он членом Демократической партии.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось?

    Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось? Президент США запостил в соцсетях фотомонтаж: он предстал в образе боксера Рокки из одноименного фильма. Карикатурист Сергей Елкин знает, кто на самом деле был примером для Трампа.

  • Трамп высыпает перед Эрдоганом из пакета курдов

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп бросил курдов на произвол Эрдогана

    Турция начала наступление на позиции курдов в Сирии после того, как президент США приказал вывести оттуда американских военных. Карикатурист Сергей Елкин о новом столкновении на Ближнем Востоке.

  • Трамп вручает Зеленскому, одетому как пират, зеленую метку

    Политика Трампа в карикатурах

    Зеленая метка, или Что грозит Трампу после телефонного разговора с Зеленским

    Просьба Дональда Трампа провести в Украине расследование против Джо Байдена и его сына грозит импичментом президента США. Зеленая метка может оказаться для Трампа черной, считает Сергей Елкин.

  • Трамп останавливает Путина, который на спине несет трубу, а на ней написано Северный поток-2

    Политика Трампа в карикатурах

    "Северный поток - 2": Трамп против!

    Президент США Дональд Трамп вновь назвал газопровод "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Карикатурист Сергей Елкин о ноже в спину проекта Владимира Путина.

  • Трамп идет с портфелем

    Политика Трампа в карикатурах

    Как Трамп на саммите G7 чуть не стал контрабандистом

    На саммите G7 в Биаррице Трампу не удалось убедить коллег в необходимости возвращения в этот клуб России. Сергей Елкин о тщетных попытках президента США превратить "большую семерку" в "восьмерку".

  • Чуб Трампа, свисая из башни, на которой написано G7, завлекает Путина, сидящего на лошади

    Политика Трампа в карикатурах

    Путь Путина в "большую семерку" лежит через Трампа

    Великобритания, Германия и Франция против превращения G7 в "восьмерку". За возобновление членства РФ выступает лишь президент США. Карикатурист Сергей Елкин о том, как Трамп может помочь Путину.

  • Karikatur von Sergey Elkin Trump will Grönland kaufen

    Политика Трампа в карикатурах

    Навстречу новому штату: Трамп хочет купить Гренландию?

    Дональд Трамп заинтересовался возможностью покупки датской автономии Гренландии, пишет The Wall Street Journal. Карикатурист Сергей Елкин о замыслах президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Крылатые качели Путина и Трампа: чем грозит миру отказ от ДРСМД

    Россия и США объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Карикатурист Сергей Елкин о том, что мир становится все более опасным.

  • Трамп сидит на дереве, которое пилят ослы (осел - символ Демократической партии)

    Политика Трампа в карикатурах

    После доклада Мюллера: противостояние Трампа и демократов продолжается

    В докладе спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы обвинений против Трампа не выдвинуто, но демократы не намерены отступать. Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе

    Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Президентство как самый убыточный проект Трампа

    Дональд Трамп завил, что за время своего пребывания на президентском посту лишился "огромных денег". Карикатурист Сергей Елкин оценил финансовые потери миллиардера.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Чем стала для Трампа стена на границе с Мексикой

    Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне" из-за их отказа выделить деньги на стену на границе с Мексикой. Сергей Елкин о проекте, ставшем "американской горкой" для Вашингтона.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Трамп под ударом после встречи с Путиным

    Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не понравилась многим в Конгрессе. Особенно взъелись на президента США его соперники-демократы. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию

    На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Ответ ЕС на пошлины США: если ты меня не любишь, то я тоже нет

    Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше?

    Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

  • Боеголовки ракет с прическами Трампа и Ким Чен Ына

    Политика Трампа в карикатурах

    Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами

    КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 03:33

Трамп усиливает атаки на Китай в связи с пандемией коронавируса

Аудио- и видеофайлы по теме

Эксцентричный Трамп признавался в любви к Ким Чен Ыну: боятся ли в Южной Корее сближения США с КНДР?  

Закроет ли Дональд Трамп социальные сети  

Также по теме

Russland Vizeaussenminster Sergei Ryabkov

Россия считает бессмысленным свое участие в саммите G7 26.12.2019

"Семерка" утратила свою значимость как инструмент глобального управления, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, все больше важных вопросов решаются в других форматах, например, на G20.

US-Präsident Donald Trump

Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте 20.10.2019

По словам главы Белого дома, он решил не задействовать курорт в Майами на фоне критики в СМИ и со стороны демократов.

G7-Gipfel in Frankreich| Symbolbild Streit unter Partner

Страны G7 поручили Макрону вести диалог с Ираном 25.08.2019

"Большая семерка" хочет сохранить диалог с Ираном и удержать его от несоблюдения ядерной сделки. Дональд Трамп опроверг участие в составлении общего послания стран G7 Тегерану.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Решение суда в США грозит VW новыми миллиардными штрафами  

Купленное "Газпромом" судно "Академик Черский" записано на фонд из Самары  

Трамп пригрозил использовать армию для подавления беспорядков в США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW