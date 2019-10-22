 Комментарий: Трамп и Путин дали Эрдогану добро на операцию в Сирии | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 23.10.2019

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Мнения

Комментарий: Трамп и Путин дали Эрдогану добро на операцию в Сирии

Президенты Турции и России Эрдоган и Путин договорились о продлении прекращения огня на севере Сирии еще на 150 часов. Это выгодно в первую очередь Эрдогану, считает Эркан Арикан.

Президенты Турции и России Эрдоган и Путин на переговорах в Сочи, 22 сентября

Президенты Турции и России Эрдоган и Путин на переговорах в Сочи, 22 сентября

Это выглядело несколько забавно, когда некоторые турецкие новостные каналы поместили вверху экрана таймер обратного отсчета времени. Нация должна видеть, когда истечет 120-часовое перемирие. Спецвключения, военные эксперты, политические советники сменяли друг друга, высказывая предположения об итогах турецко-российских переговоров в Сочи, состоявшихся 22 октября. Более шести часов Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договаривались о том, что и как должно дальше происходить на севере Сирии.

Соглашение с Путиным - успех для Эрдогана

Теперь вот что интересно знать: думали ли два президента о людях в Сирии или имели в виду только собственные интересы? Ясно, что турецкой армии не могли и не могут противостоять силы самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает фракцией Курдской рабочей партии (КРП), запрещенной в Турции как террористическая организация. Теперь YPG получила еще 150 часов, то есть около шести дней, чтобы уйти на 30 километров от границы вглубь Сирии.

Эркан Арикан

Эркан Арикан

Это соглашение - успех для Эрдогана. Ведь с начала операции "Источник мира" его целью было как раз создать такую 30-километровую зону безопасности. При этом удивляют две вещи: во-первых, что Россия и Турция намерены утром 23 октября начать патрулирование двух районов - на десять километров к востоку и к западу от зоны боевых действий турецкой армии. Во-вторых, то обстоятельство, что молчит американский президент Дональд Трамп, который зачастую испытывает чрезмерную потребность высказаться.

Трамп и Путин дали Эрдогану зеленый свет на операцию в Сирии

Без сомнения, нельзя отрицать того, что курдские силы самообороны в последние годы были надежным союзником США в борьбе с террористами из "Исламского государства" (ИГ). А также того, что боевики ИГ практически изгнаны из региона. И не так важно, имеются ли в США трения между Конгрессом и хозяином Белого дома - своим решением вывести американские войска из региона президент Трамп открыл Эрдогану дорогу. В Анкаре пошли разговоры, когда же Турция может начать наступление.

Эксперты едины во мнении: турецкий президент получил от Трампа и Путина зеленый свет на то, чтобы отправить свои войска на север Сирии. Эрдоган непременно хотел заполучить эту зону безопасности - и добился этого. И не имеет значения, будет ли зона простираться вдоль всей 400-километровой границы Турцией с Сирией или протянется только на 120 километров, как теперь говорят. Главное - как можно больше сирийских беженцев отправятся из Турции на территорию Сирии, потому что таков план турецкого президента.

Контекст

Глава Минобороны ФРГ выступила с предложением о создании на севере Сирии зоны безопасности при участии Турции и России. Мнения немецких СМИ по этому вопросу - в обзоре DW. (22.10.2019)

В результате военной операции Турции на севере Сирии Москва оказалась между двух огней: как сохранить партнерские отношения с Эрдоганом, продолжая поддерживать войска Асада? (16.10.2019)

Но что не принимается во внимание - это то, что он хочет разместить в зоне безопасности преимущественно сирийцев-арабов. О том, где оставаться курдам, никакой речи не идет. Равно как и о том, что же скажет о нынешнем соглашении Москвы и Анкары четвертая страна, вовлеченная в сирийский конфликт, - Иран. Тегеран, определенно, не даст Эрдогану ограничить иранское влияние в Сирии.

Широкая поддержка турецкого населения

С самого начала турецкого наступления на севере Сирии оно получило широкое одобрение среди населения Турции. Начав военную операцию, Эрдоган по-настоящему расколол оппозицию. Потому что даже крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия не преминула объявить о своей поддержке турецких солдат. Прокурдская Партия демократии народов, разумеется, выступила против операции.

Глава государства вновь одним выстрелом убил сразу нескольких зайцев. Единой оппозиции нет, негативное настроение по отношению к курдам и сирийским беженцам растет, а за Эрдоганом идет не только мусульманско-консервативная часть население, но и светские избиратели, которые готовы на все ради территориальной целостности своей страны. В том числе - и поддерживать Эрдогана.

И таким образом президент заставляет еще на 150 часов прекращения огня забыть об истинных проблемах страны: о бедности, разрушенной экономике и безработице, особенно среди молодежи. Любовь к родине объединяет всех. Даже тех, кто в ином случае не стали бы и говорить друг с другом.

Автор: Эркан Арикан, главный редактор турецкой редакции DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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