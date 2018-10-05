Комментарий: Сумерки федерализма в России

Серия отставок губернаторов, которая началась после сентябрьских выборов, - явная реакция Владимира Путина на их неоднозначные результаты. Убирая одиозных или просто слабых региональных руководителей, Кремль пытается решить неразрешимую задачу: как обновить власть на местах так, чтобы на самом деле не изменилось ничего? Все это заставляет вновь задуматься о том, как на самом деле устроена Россия, во что выродился провозглашаемый конституцией федерализм и что делать со всем этим дальше.

Типичный путинский губернатор

Губернатор эпохи Путина - это прежде всего чужой в возглавляемом регионе человек, оказавшийся на своем посту не по совокупности заслуг перед жителями управляемой им территории, а исключительно потому, что так решили в Кремле. Связь того или иного губернатора с регионом может быть или очень условной, или вовсе курьезной. Так, назначенный временным главой Астраханской области бывший охранник Путина Сергей Морозов сообщил своим новым землякам, что до своего назначения он даже бывал несколько раз в их краях.

Федор Крашенинников

В условиях работающей демократии губернаторский пост должен был бы быть венцом долгой региональной политической карьеры, после чего уже можно было бы задумываться и о президентстве. В путинской же России он низведен до уровня обычной и далеко не самой престижной чиновничьей должности - куда посылают, туда и едет государев человек.

Взять биографию того же Олега Кожемяко: сначала - Корякский автономный округ, потом - Амурская область, далее - Сахалин и Приморье. Перемещения с одного командного поста на другой в таком географическом масштабе если и имеют аналогии, то только во времена расцвета британской или французской колониальных империй, когда по приказу из метрополии колониальный чиновник мог возглавлять то один, то другой регион на другом конце мира, в Азии или Африке.

Характерен и пример Хакасии, куда Путин командировал на месяц заместителя министра по делам Северного Кавказа Михаила Развозжаева с наказом взять ситуацию под контроль. Красноярский край, где начинал свою карьеру господин Развозжаев, граничит с Хакасией, но дает ли это повод считать выходца оттуда способным за месяц взять под контроль ситуацию в чужом для него регионе? И это кадровое решение вполне укладывается в имперскую логику, совершенно противореча духу федерализма.

Российская империя под маской федерации

Нельзя не обратить внимание и на обещание Путина Михаилу Развозжаеву: "Обещаю, что верну вас в Москву и, безусловно, найду вам применение в федеральных органах". Вся сущность проводимой в России кадровой политики выражена в этих словах со всей ясностью. В России Путина престижно и почетно служить при дворе самодержца. Уезжают из столицы или в ссылку, или в командировку, или чтобы показать себя начальству в деле где-нибудь в провинции - и то, опять же, чтобы заслужить право на высокий пост в Москве.

Путин сознательно похоронил в России федерализм и сейчас не считает нужным даже делать вид, что российские регионы и их руководители обладают какой-либо субъектностью. Это неудивительно: даже если бы в нескольких субъектах Российской Федерации губернаторами стали неудобные Кремлю люди, из самодержца президент сразу превратится бы в переговорщика, вынужденного постоянно вести диалог с местными лидерами, торговаться, идти на уступки и делать что-то, с чем он не согласен. Если учесть, что субъектов федерации в России - 85, то в случае реального федерализма на внешнеполитические авантюры, гуляния по тайге и езду по монастырям у президента России просто не осталось бы ни времени, ни сил, ни даже возможностей.

Унитаризм и демократия

В современном мире унитарное устройство государства сочетается с работающей демократией только в небольших странах или там, где она имеет давнюю историю и сложившиеся традиции - как, например, во Франции. К сожалению, в России история демократии коротка и малоуспешна, а все политические традиции восходят к различным вариантам авторитаризма и диктатуры. Потому без опоры на реальный, современный и устойчивый федерализм демократия в России всегда будет лишь переходной стадией к новому авторитаризму.

Новейшая история России учит, что даже теоретическое сохранение возможностей влиять на выборы в субъектах федерации и назначать туда удобных центру руководителей ведет к стремительному свертыванию всякой демократии вообще, что мы и увидели после отмены прямых и свободных выборов губернаторов в 2004 году. Поэтому борьба за демократию в России бессмысленна без борьбы за федерализм и возрождение местного самоуправления с самыми широкими полномочиями. К сожалению, борьба эта будет трудной и долгой. Начинать придется даже не с нуля, а с демонтажа имперских и авторитарных институтов, традиций, причем не только в законодательстве и политической практике, но и в сознании рядовых граждан и политической элиты.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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