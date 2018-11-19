 Комментарий: Страны ЕС должны расширить военное сотрудничество | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 09.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мнения

Комментарий: Страны ЕС должны расширить военное сотрудничество

Группа депутатов германского и французского парламентов в гостевом комментарии для DW пишут, что военное сотрудничество в рамках ЕС не создаст конкуренцию НАТО, а лишь укрепит альянс.

Военный парад во Франции, 14 июля 2017 года

Военный парад во Франции

В каком мире мы хотели бы жить в 2040 году? Сегодня европейские страны находятся на распутье: если нам не удастся объединиться и выступить на международной арене с общей стратегией в сфере обороны, то уже завтра мы станем игрушкой в руках других - в частности тех государств, которые уже сейчас проводят агрессивную внешнюю политику с целью расширения своего господства. За три месяца до выборов в Европарламент не только партии, но и граждане ЕС должны осознать масштаб этой проблемы.

Баланс сил на мировой арене, сложившийся после окончания холодной войны, сейчас меняется. В последний раз это четко проявилось в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. Новые игроки, которые стремятся во что бы то ни стало укрепить свои позиции, равно как и внешняя политика нынешней администрации США, расшатывают международную систему.

Угроза, исходящая от новых российских ракет средней дальности, требует выработки общеевропейского подхода с целью сохранения общей зоны безопасности без каких-либо ограничений. Европа крайне заинтересована в продолжении действия таких международных договоров, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и соглашение по иранской ядерной программе: эти документы способствуют стабильности и усилению международного контроля над вооружениями.

Сотрудничество в рамках ЕС - не вариант, а обязанность

Международная безопасность является основой для решения таких глобальных проблем, как изменение климата или цифровая революция. В то же время армии и военная промышленность наших стран могут отстать от других (мировых игроков. - Ред.) в плане освоения новых технологий. Поэтому сотрудничество в рамках ЕС для нас уже не просто вариант, а обязанность. Ни одна страна Евросоюза не располагает достаточными ресурсами для того, чтобы обеспечить свою защиту. Более того, по оценкам Еврокомиссии, недостаточно активное сотрудничество в области безопасности и обороны приводит к дополнительным затратам, которых можно было бы избежать: в целом в странах Евросоюза эта сумма составляет около 30 млрд евро в год.

В рамках инициативы канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента Франции Эмманюэля Макрона Европа уже начала готовиться к потенциальным вызовам. Члены ЕС уже предприняли ряд совместных шагов для углубления сотрудничества в сфере безопасности и обороны. В дополнение к Европейскому оборонному фонду (с 2021 по 2027 год в него будет вложено 13 млрд евро), ЕС запустил программу "Постоянного структурного сотрудничества" (Permanent Structured Cooperation, PESCO), призванную способствовать улучшению координации между войсками разных европейских стран, а также более активному использованию кибертехнологий.

В числе конкретных проектов, которые должны быть осуществлены в рамках этого сотрудничества, - открытие совместной штаб-квартиры, а также создание европейского учебного центра для пилотов тактической авиации. Кроме того, девять государств, включая Великобританию, подписали Европейскую интервенционную инициативу (EI2), направленную на продвижение общеевропейской стратегии в сфере обороны и проведение совместных военных операций. При этом людям по обе стороны Рейна должно быть понятно, что европейское сотрудничество в сфере обороны не создает конкуренцию НАТО, а, наоборот, направлено на укрепление альянса.

Совместная система ПРО и новая модель танка

Во Франции и Германии осознали, насколько важную роль играет политика в сфере обороны. Обе страны начали усиленно инвестировать в оборону и создавать базу для будущего сотрудничества. В числе последних примеров - планы по созданию совместной системы противовоздушной обороны, а также новой модели танка. Это должно будет обеспечить нашу безопасность - как на земле, так и в воздухе.

Однако этого недостаточно: нам нужно претворять в жизнь новые проекты, чтобы гарантировать независимость, стратегический потенциал и, в конечном счете, само существование Европы.

Контекст

Министры обороны и иностранных дел государств ЕС одобрили выполнение 17 проектов в рамках "постоянного структурного сотрудничества". Глава Минобороны ФРГ назвала это шагом в направлении европейской армии. (19.11.2018)

​​​​​​​ЕС дал старт 17 проектам в сфере обороны и безопасности. В рамках одного из них Литва и шесть других стран работают над созданием групп быстрого реагирования по кибербезопасности. (07.03.2018)

Мюнхенская конференция по безопасности открылась оптимистичными заявлениями о сплоченности НАТО перед лицом старых и новых вызовов. Но уверенности не прибавилось. Репортаж DW. (15.02.2019)

НАТО не желает нового ядерного оружия в Европе. Для этого она должна договариваться с Россией, хотя пока и не знает как, считает Бернд Ригерт. (14.02.2019)

В частности, нам нужны амбициозные космические программы, чтобы иметь возможность обеспечивать свою безопасность и осуществлять разведывательную деятельность независимо от действий других стран. А это невозможно сделать без совместной разработки европейских ракет-носителей.

Партнерство - синоним взаимозависимости

Такие проекты могут быть претворены в жизнь только в рамках справедливых и устойчивых партнерских отношений, в которых стороны осознают и признают взаимную зависимость друг от друга. Для этого страны должны отказаться от узкого мышления согласно принципу "ты мне - я тебе", перестав делать упор на развитие секторов собственной национальной оборонной промышленности, и начать мыслить в общеевропейских категориях.

В то же время государства должны иметь право претендовать на свою долю в соответствии с размером их вклада в совместные программы. При этом такой принцип не должен нанести ущерба экономической эффективности. Кроме того, в духе Ахенского договора мы должны выработать общую позицию в вопросе экспорта вооружений.

Мы, европейцы, как никогда прежде заинтересованы в совместном поиске ответов на угрозы, с которыми сталкивается наш континент. Чтобы продолжать играть важную, передовую и, прежде всего, свою собственную роль на мировой арене, мы должны сделать все для того, чтобы устранить имеющиеся преграды на пути к интенсивному сотрудничеству.

Авторы: депутаты Национального собрания Франции Жан-Шарль Ларсонер, Кристоф Арен, Тома Гасью и Серен Моборнь, а также депутаты бундестага Андреас Юнг (Andreas Jung), Нильс Шмид (Nils Schmid), Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), Михаэль Георг Линк (Michael Georg Link), Райнхард Брандль (Reinhard Brandl) и Кристиан Петри (Christian Petry).

Комментарий выражает личное мнение авторов. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube

Смотрите также:

  • учащиеся кадетской школы

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Национальная гвардия

    18 мая 2016 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании Национальной гвардии в России. Ранее, в апреле, о формировании Нацгвардии объявил президент РФ Владимир Путин. Структуры с аналогичным названием были и есть также в некоторых других странах мира, например, в США, Франции, Португалии, Грузии, на Украине. Что их объединяет?

  • Виктор Золотов

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Нацгвардия Russian Edition

    Российская Национальная гвардия создается на базе внутренних войск МВД. Возглавит новую структуру Виктор Золотов, который с 2000 по 2013 гг. руководил Службой охраны президента. Гвардейцы будут напрямую подчиняться Путину, смогут при необходимости без предупреждения открывать огонь и проникать в жилые помещения. Официально главная задача - борьба с терроризмом и организованной преступностью.

  • изображение французских гвардейцев

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Франция: дитя французской революции

    Первая в мире Нацгвардия - дитя Великой французской революции. Стихийно созданная после взятия Бастилии в 1789 г., она оставила противоречивый след в истории. Французские гвардейцы в разное время подавляли антимонархические (а позже, и монархические) восстания и сами участвовали в них, а в какой-то момент даже возглавляли временное правительство. Нацгвардия Франции была упразднена в 1871 г.

  • пункт записи в ряды Национальной гвардии Украины в Киеве

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Украина: в чрезвычайных обстоятельствах

    На Украине Национальную гвардию создали после развала СССР, в 1991 г., но спустя 9 лет ее распустили. Воссоздание этой структуры произошло на фоне крымских событий в марте 2014-го, когда стало понятно, что украинская армия и правоохранительные органы не справляются со своими задачами. Впоследствии гвардейцы оказали заметную помощь силам регулярной армии в ходе конфликта на Востоке Украины.

  • американские гвардейцы

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    США: американский резерв

    Нацгвардия США основана в 1903 г., ее формирования есть во всех штатах. Подчиняются они как местным, так и федеральным властям. Гвардейцы - организованный резерв вооруженных сил США. Их задействовали, например, для охраны порядка после теракта 9/11, устранения последствий урагана Катрина, а также в войне в Ираке. Служба в Нацгвардии добровольная, совмещается с работой по основной специальности.

  • солдаты Нацгвардии Грузии в Тбилиси

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Грузия: помощь при ЧП

    Нацгвардия в Грузии появилась в декабре 1990 г., и впоследствии она послужила основой создания регулярных вооруженных сил независимой страны. Гвардейцы принимали активное участие в гражданской войне в Грузии начала 1990-х, причем с обеих сторон. В 2000 г. структуру реорганизовали - теперь она отвечает за армейский призыв и готова прийти на помощь правительству при чрезвычайных ситуациях.

  • военный парад в Никосии

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Кипр: национальная армия

    На Кипре Национальной гвардией именуют вооруженные силы этой республики, появившиеся у нее вместе с обретением независимости в 1960 г. Сюда относятся сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы страны. В республике действует всеобщая воинская повинность, срок службы составляет два года.

  • португальский гвардеец в Восточном Тиморе

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Португалия: почти полицейские

    Португальская Нацгвардия появилась в 1911 году, хотя предшествовавшие ей структуры с иными названиями существовали в стране еще с начала 19 века. Здесь Нацгвардия - это военизированная полиция, организованная по примеру французской жандармерии. Она обеспечивает порядок преимущественно в сельской местности, частично занимается охраной правительственных зданий и таможенным контролем.

  • военный парад саудовских гвардейцев в Мекке

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Саудовская Аравия: "белая армия"

    Королевская Нацгвардия Саудовской Аравии была основана в 1917 г. и получила прозвище "белая армия" за то, что некогда предпочитала традиционное арабское платье западной военной униформе. Нацгвардию здесь нередко используют для подавления протестов. Гвардейцы отвечают также за борьбу с терроризмом и охрану священных Мекки и Медины. Отдельное подразделение обеспечивает защиту королевской семьи.

  • венесуэльские гвардейцы

    Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

    Нацгвардии других стран

    Еще Национальные гвардии есть в Бахрейне, Венесуэле, Индии, Кувейте, Латвии, Мавритании, Пакистане, Тунисе, Узбекистане, Эстонии. В разное время они существовали также в Австрии, Венгрии, Ираке, Никарагуа, Панаме и Хорватии. Каждая, несмотря на единое название, - со своей историей возникновения, задачами и спецификой.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 03:22

Почему Трамп шантажирует Европу выходом из НАТО

Контекст

Национальные гвардии мира: что это такое и для чего они нужны

В России создали Национальную гвардию. Формирования с аналогичным названием есть и в других странах мира. DW разбиралась, есть ли у них что-то общее, кроме обозначения. (18.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Трамп шантажирует Европу выходом из НАТО  

Девушка в казарме: трудно ли быть солдатом в бундесвере?  

Память о страшном взрыве Pershing в Германии и страх перед новой гонкой вооружений  

Также по теме

Panzergrenadiere Panzergrenadier Soldat Panzer Übung Bundeswehr

Страны Евросоюза расширяют военное сотрудничество 19.11.2018

Министры обороны и иностранных дел государств ЕС одобрили выполнение 17 проектов в рамках "постоянного структурного сотрудничества". Глава Минобороны ФРГ назвала это шагом в направлении европейской армии.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Венесуэлу обязали выплатить нефтяной компании США более 7 млрд евро  

В Германии нашли новые места казней подневольных рабочих из Польши и СССР  

Госорганам в США запретят признавать аннексию Крыма Россией  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW