Комментарий: Страны ЕС должны расширить военное сотрудничество

В каком мире мы хотели бы жить в 2040 году? Сегодня европейские страны находятся на распутье: если нам не удастся объединиться и выступить на международной арене с общей стратегией в сфере обороны, то уже завтра мы станем игрушкой в руках других - в частности тех государств, которые уже сейчас проводят агрессивную внешнюю политику с целью расширения своего господства. За три месяца до выборов в Европарламент не только партии, но и граждане ЕС должны осознать масштаб этой проблемы.

Баланс сил на мировой арене, сложившийся после окончания холодной войны, сейчас меняется. В последний раз это четко проявилось в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. Новые игроки, которые стремятся во что бы то ни стало укрепить свои позиции, равно как и внешняя политика нынешней администрации США, расшатывают международную систему.

Угроза, исходящая от новых российских ракет средней дальности, требует выработки общеевропейского подхода с целью сохранения общей зоны безопасности без каких-либо ограничений. Европа крайне заинтересована в продолжении действия таких международных договоров, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и соглашение по иранской ядерной программе: эти документы способствуют стабильности и усилению международного контроля над вооружениями.

Сотрудничество в рамках ЕС - не вариант, а обязанность

Международная безопасность является основой для решения таких глобальных проблем, как изменение климата или цифровая революция. В то же время армии и военная промышленность наших стран могут отстать от других (мировых игроков. - Ред.) в плане освоения новых технологий. Поэтому сотрудничество в рамках ЕС для нас уже не просто вариант, а обязанность. Ни одна страна Евросоюза не располагает достаточными ресурсами для того, чтобы обеспечить свою защиту. Более того, по оценкам Еврокомиссии, недостаточно активное сотрудничество в области безопасности и обороны приводит к дополнительным затратам, которых можно было бы избежать: в целом в странах Евросоюза эта сумма составляет около 30 млрд евро в год.

В рамках инициативы канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента Франции Эмманюэля Макрона Европа уже начала готовиться к потенциальным вызовам. Члены ЕС уже предприняли ряд совместных шагов для углубления сотрудничества в сфере безопасности и обороны. В дополнение к Европейскому оборонному фонду (с 2021 по 2027 год в него будет вложено 13 млрд евро), ЕС запустил программу "Постоянного структурного сотрудничества" (Permanent Structured Cooperation, PESCO), призванную способствовать улучшению координации между войсками разных европейских стран, а также более активному использованию кибертехнологий.

В числе конкретных проектов, которые должны быть осуществлены в рамках этого сотрудничества, - открытие совместной штаб-квартиры, а также создание европейского учебного центра для пилотов тактической авиации. Кроме того, девять государств, включая Великобританию, подписали Европейскую интервенционную инициативу (EI2), направленную на продвижение общеевропейской стратегии в сфере обороны и проведение совместных военных операций. При этом людям по обе стороны Рейна должно быть понятно, что европейское сотрудничество в сфере обороны не создает конкуренцию НАТО, а, наоборот, направлено на укрепление альянса.

Совместная система ПРО и новая модель танка

Во Франции и Германии осознали, насколько важную роль играет политика в сфере обороны. Обе страны начали усиленно инвестировать в оборону и создавать базу для будущего сотрудничества. В числе последних примеров - планы по созданию совместной системы противовоздушной обороны, а также новой модели танка. Это должно будет обеспечить нашу безопасность - как на земле, так и в воздухе.

Однако этого недостаточно: нам нужно претворять в жизнь новые проекты, чтобы гарантировать независимость, стратегический потенциал и, в конечном счете, само существование Европы.

В частности, нам нужны амбициозные космические программы, чтобы иметь возможность обеспечивать свою безопасность и осуществлять разведывательную деятельность независимо от действий других стран. А это невозможно сделать без совместной разработки европейских ракет-носителей.

Партнерство - синоним взаимозависимости

Такие проекты могут быть претворены в жизнь только в рамках справедливых и устойчивых партнерских отношений, в которых стороны осознают и признают взаимную зависимость друг от друга. Для этого страны должны отказаться от узкого мышления согласно принципу "ты мне - я тебе", перестав делать упор на развитие секторов собственной национальной оборонной промышленности, и начать мыслить в общеевропейских категориях.

В то же время государства должны иметь право претендовать на свою долю в соответствии с размером их вклада в совместные программы. При этом такой принцип не должен нанести ущерба экономической эффективности. Кроме того, в духе Ахенского договора мы должны выработать общую позицию в вопросе экспорта вооружений.

Мы, европейцы, как никогда прежде заинтересованы в совместном поиске ответов на угрозы, с которыми сталкивается наш континент. Чтобы продолжать играть важную, передовую и, прежде всего, свою собственную роль на мировой арене, мы должны сделать все для того, чтобы устранить имеющиеся преграды на пути к интенсивному сотрудничеству.

Авторы: депутаты Национального собрания Франции Жан-Шарль Ларсонер, Кристоф Арен, Тома Гасью и Серен Моборнь, а также депутаты бундестага Андреас Юнг (Andreas Jung), Нильс Шмид (Nils Schmid), Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), Михаэль Георг Линк (Michael Georg Link), Райнхард Брандль (Reinhard Brandl) и Кристиан Петри (Christian Petry).

Комментарий выражает личное мнение авторов. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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