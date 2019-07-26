Комментарий: Сто дней Зеленского - абсолютная власть и неясный план действий

Сто дней своего президентства Владимир Зеленский встречает победителем. Парламент эпохи Петра Порошенко досрочно распущен. В новой Верховной раде большинство мест - у президентской партии "Слуга народа". Через неделю появится и правительство Зе. Бывший худрук "Квартала 95" оказался в шаге от полной власти в стране. Но вопрос, что "слуги народа" собираются делать с этой самой властью, пока остается открытым. Первые три месяца Зеленского четкого ответа не дали.

Вся власть - в кармане

За первые сто дней Владимир Зеленский сделал то, о чем его предшественники могли лишь мечтать: ему удалось получить контроль и над исполнительной, и над законодательной властью. После досрочных парламентских выборов соратники Зе, похоже, не намерены делиться ни комитетами в Раде, ни министерскими должностями. Впереди - возможные досрочные выборы в регионах, на которых "Слуга народа" постарается закрепить свой успех.

Сергей Руденко

С 29 августа - дня, когда начнет работать новая Верховная рада, - мы станем свидетелями тотального "позеленения" всех ветвей власти, включая судебную. Кредит доверия, полученный на выборах Владимиром Зеленским и "Слугой народа", означает лишь одно: де-факто и де-юре в Украине будет одна правящая партия. С этим, вероятно, трудно будет смириться всем без исключения политическим силам. Но партии президента, действительно, не требуются союзники. За исключением разве что голосований за изменения в конституцию, для которых необходимо набрать 300 голосов (у партии Зеленского - 254).

Власть, сконцентрированная в руках Зеленского, означает не только большие возможности для президента и его соратников. Это также означает большую ответственность неформального лидера "Слуги народа" перед избирателями. Поскольку впервые во всей истории независимой Украины у главы государства будет полная поддержка в парламенте и правительстве. Это - окно возможностей для проведения важных и необходимых стране реформ. Потеря этого шанса будет равносильна политическому самоубийству Владимира Зеленского. Аргументы: "не получилось", "не позволили", "саботировали" отныне работать не будут. Как говорится, "взялся за гуж, не говори, что не дюж".

Куда собирается вести Украину Зеленский?

25 лет назад, после победы на президентских выборах, Леонид Кучма заявил в Верховной раде: "Скажите мне, что надо построить в государстве, и я это сделаю". Нечто подобное сегодня мог бы произнести и Владимир Зеленский. Правда, с существенной разницей: отныне парламент в Украине - это тоже Зеленский. Спрашивать не у кого. Надо делать. Но парадокс ситуации состоит в том, что, получив всю власть в стране, президент так и не озвучил своей стратегии по реформированию государства. Власть - есть, а плана - нет.

Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский избегал публичных дискуссий о дальнейшем пути развития страны. На выборах украинцы голосовали, скорее, против Порошенко, а не за предвыборную программу его опонента. В первые сто дней новый президент Украины и его окружение попытались озвучить некоторые пункты своего плана. В соответствии с ними, украинское государство ждет открытие рынка земли уже в 2020 году, большая приватизация, перезагрузка антикоррупционных органов, борьба со взяточниками и с теми, кто пытается оптимизировать уплату налогов через ФОПы. Будет ли у этих усилий точечный характер, или же они станут частью большой стратегии Зеленского, не знает никто. Похоже, этого не знает даже сам президент.

Кто-то резонно скажет, что ответ на все вопросы Зеленский теперь будет искать вместе со своим парламентским большинством и правительством. Вне всякого сомнения, так и должно быть. Но президенту следует понимать: на нем и только на нем лежит ответственность и за победы, и за поражения своей большой команды. Он - лидер, и именно от него ждут внятных ответов о будущем Украины.

Три фронта президента

На протяжении последних трех месяцев Зеленский разворачивает внутренний фронт против "бывших". Президент, подобно его коллеге из Беларуси, устраивает публичные "порки" и увольнения чиновников в регионах. Он уже анонсировал проведение второго этапа люстрации - для тех, кто пришел во власть в 2014 году. Его предшественник Петр Порошенко ходит на допросы - правда, пока что в статусе свидетеля - в Государственное бюро расследований. Ближайших соратников экс-президента вызывают в Национальное антикоррупционное бюро. Взят под стражу замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак - друг генпрокурора Юрия Луценко и соратник Порошенко. Но сядут ли все, как обещал Зеленский, пока не понятно.

Второй фронт нового президента - восточный. Попытки Зеленского договориться с Владимиром Путиным успехом не увенчались. Заключенное в июле перемирие не действует - в Донбассе по-прежнему гибнут люди. Будет ли Киев придерживаться минских соглашений? Готов ли Зеленский предоставить Донбассу особый статус? Что президент Украины обсуждает в телефонных беседах с президентом России? На какие уступки готов он пойти в переговорах с Кремлем? Ответов на эти вопросы мы также не знаем.

Но самый большой вызов и самый сложный для президента Зеленского "фронт" - это он сам. С его дружеским отношением к Игорю Коломойскому, претендующему на определенную роль в Украине. С его президентской канцелярией, которая вместе с ее руководителем пытается брать на себя больше, чем ей положено. С его друзьями, кумовьями, бизнес-партнерами, которые проникают во все сферы власти. С его актерским желанием нравиться людям, а не делать им "больно" непопулярными реформами.

От того, сможет ли Зеленский победить на всех трех фронтах, по большому счету, будет зависеть не только его политическое будущее, но и будущее государства в целом.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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