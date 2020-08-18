Комментарий: Срок за куклу Путина - признак нервозности власти

Восемнадцать лет - столько времени в России требуется для того, чтобы за куклу, изображающую президента, которую раньше показывали по телевизору, начали давать реальные сроки. Житель Перми Александр Шабарчин получил два года колонии, а его товарищ Данила Васильев - один год условно за хулиганство по предварительному сговору. Заключалось оно в том, что в ноябре 2018 года к одному из столбов в центре города они прикрутили чучело с лицом Путина и словами "Военный преступник Пыня В.В." и с надписью "Лжец" на лбу.

Эксперты признали, что эти слова характеризуют Владимира Путина как неискреннего человека, которому свойственно лгать и совершать преступления против человечества. Казалось бы, к хулиганству это имеет весьма отдаленное отношение. Но я видел, как такое в России работает - на другом деле и по другой статье, но механизм тот же самый: псковскую журналистку Светлану Прокопьеву с помощью такого же рода экспертиз суд признал виновной в оправдании терроризма за колонку на сайте. Другими словами, было бы желание, а нужная экспертиза всегда найдется.

Шкала оскорблений российской власти

Принято считать, что подобные дела - это незатейливый и не требующий больших трудозатрат способ, с помощью которого полицейские пытаются получить повышение по службе. Но не менее очевидно, что вся система и сам Владимир Путин, находящийся во главе ее, эту тенденцию приветствуют. И получается, что именно Путин - или, по крайней мере, Путин среди прочих - сажает людей за оскорбление себя. Публичные заверения в том, что Кремль на самом деле против этого, не возымели никакого действия, и эта практика продолжается.

Александр Плющев



Дело Шабарчина не единственное подобного рода: с января этого года под арестом находится Карим Ямадаев, он выпустил на YouTube игровой ролик, в котором изображался суд над Дмитрием Песковым, Игорем Сечиным и Владимиром Путиным. Теперь его обвиняют не только в оскорблении представителя власти, но и в оправдании терроризма, так что ждите подходящую экспертизу.



Оскорбления помельче с марта 2019 года наказываются по Административному кодексу. По данным правозащитной группы "Агора", за год таких оскорблений главы государства, которые формально проходят как мелкое хулиганство, было почти четыре десятка, общая сумма штрафов превысила 1 млн 200 тысяч рублей. Но главное не в количестве, а в пропорции: Владимир Путин - самый оскорбляемый представитель власти, на его долю приходится более половины всех возбужденных дел.

Признак слабости Владимира Путина

Уверенному в себе лидеру, опирающемуся на безоговорочную поддержку большинства - а именно так официальная пропаганда всегда позиционировала российского президента - подобное вообще не должно приходить в голову. И как-то до прошлого года государство не усматривало угрозы в резкой и порой эпатажной критике своего главы. Да, программа "Куклы" уже 18 лет не выходит на экраны, но за эти годы на телевидении вообще многое поменялось. А вот сажали на протяжении этого времени за разное, вплоть до репостов, но непосредственно Путина система не защищала. Не то, чтобы сейчас вся ее мощь направлена на охрану светлого образа главы государства, но изменение подхода - налицо.

Чем дольше Владимир Путин находится у власти, тем больнее им (или если хотите "системой", но он и создатель ее, и глава, и символ, так что это вполне себе синонимы) воспринимается любая критика и уж, тем более, насмешка. Особенно, если исходит она от рядового гражданина. Условному Елкину пока сходят с рук уничижительные карикатуры с маленьким человечком, напоминающим Путина, но обычным гражданам такое не прощается: слишком уж неприятный и заразительный пример. Слишком уж не хочется признавать, что причина неуважения к власти - это ее собственные действия.

Кукла как часть протеста

Казалось бы, кукла или чучело политического лидера с самыми неуважительными словами - это нормальная составляющая политического протеста, его карнавальная часть. Мы часто видим такие фигуры, изображающие различных политиков на демонстрациях во многих странах, их охотно показывают и по федеральным каналам отечественного ТВ: критиковать какого-нибудь Трампа или Меркель у нас - как в старом анекдоте - тоже можно совершенно свободно, в том числе и по телевидению. Но в самой России подобное наказывается пресловутой "двушечкой". И это объяснимо: в стране, где власть меняется на выборах, выступления протестующих, в том числе и карнавализированные - нормальная часть политического процесса, а не бунт смельчаков-одиночек.

Когда и если в России будет происходить что-то подобное тому, что мы видим сейчас в Беларуси, Путину в числе прочего не забудут и не простят посадок и штрафов за оскорбления. И чучел с его лицом мы увидим еще предостаточно. Просто потому, что это будет означать и визуализировать, что свободно критиковать действующую власть - это нормально.

Автор: - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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