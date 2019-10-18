Комментарий: СПЧ при президенте России - совет по правам одного человека

Самое странное во всей этой истории - то, как долго длились иллюзии общественности. Только отставка по возрасту системного либерала ельцинского призыва Михаила Федотова и его замена начальником Общественной палаты Валерием Фадеевым как бы внезапно открыли глаза политически активного меньшинства на то, что было давно очевидно: Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России (СПЧ) - просто-напросто еще одна фанерная конструкция, причем далеко не самая важная, на большом складе театральных декораций, который называется "политическая система Российской Федерации".

Похороны иллюзий российских системных либералов

То, что в составе СПЧ есть такие достойные люди, как тележурналист Николай Сванидзе или основатель и научный руководитель Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Ясин, с самого начала существенной роли не играло. Точно так же ничего не изменит факт вывода из нового состава СПЧ политолога Екатерины Шульман или главы международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова.

Константин Эггерт

Существование совета имеет смысл только тогда, когда тот, кому даются советы, о них просит и к ним прислушивается. Раньше он был нужен Владимиру Путину для создания иллюзии общения с гражданским обществом и критиками его режима. Городская оппозиционная интеллигенция должна была верить в борьбу "башен Кремля", в то, что возможны изменения изнутри системы и в то, что нового тридцать седьмого года не будет.

На Западе существование СПЧ давало аргументы сторонникам сближения с Москвой, прежде всего, в Западной Европе - мол, не надо изолировать и озлоблять российское руководство, оно хоть как-то управляет этой "дикой страной", которой всегда нужен "царь". И даже советуется с правозащитниками. Теперь все будет иначе.

Семидесятилетие, после которого человек, занимающий государственную должность, должен подать в отставку, заранее предопределило уход Михаила Федотова (хотя указом президента срок госслужбы можно продлить, как например, было сделано в случае помощника Путина Юрия Ушакова). Однако московские протесты лета и осени плюс защита протестующих частью членов СПЧ (теми же Шульман и Чиковым), несомненно, укрепили Владимира Путина во мнении, что даже этот, в сущности, бессильный орган нужно поставить под надежный контроль. С точки зрения Кремля, Валерий Фадеев для такой работы подходит как нельзя лучше.

Какой СПЧ нужен Путину?

Один из создателей журнала "Эксперт" был твердым государственником еще в ельцинскую эпоху. В девяностые-начале двухтысячных вместе с другим основателем издания, экономистом Александром Приваловым, Фадеев развивал теорию "общего дела нации" и пропагандировал южнокорейскую модель развития на основе госкорпораций.

Потом был уход из оказавшегося в кризисе "Эксперта", ведение программы "Структура момента" на Первом канале (автор этих строк несколько раз был ее гостем, пока вообще не перестал ходить на госТВ), секретарство, а потом и председательство в Общественной палате.

Теперь Валерия Александровича, который никогда особо не скрывал, что считает права человека, мягко говоря, второстепенным фактором российской жизни, назначили главным советником по этим самым правам. В тандеме с генералом Татьяной Москальковой, уполномоченным РФ по правам человека, он теперь - символ защиты прав личности в России. Впрочем, все читатели кремлевских рун давно знают - у Владимира Путина есть чувство юмора, и оно довольно специфическое.

Готов биться об заклад - очень скоро СПЧ выпустит заявление, осуждающее нарушение прав человека в Украине. Кирилла Вышинского туда взяли не зря. Но главная будущая функция совета - в другом. Отныне он будет не столько декорацией для фрондирующих завсегдатаев московских кофеен, сколько одним из органов, которым предстоит обеспечить функционирование новой "системы Путина" - после окончания его четвертого президентского срока в 2024 году. Или раньше, после выборов в новую Госдуму в 2021 году.

России так или иначе в скором будущем предстоит конституционная реформа - либо для поглощения Донбасса или Беларуси, либо для перераспределения власти и сохранения в ней первенства Путина. СПЧ, скорее всего, поручат выработать новую, "суверенную" концепцию прав человека, без ненужных западных заимствований. Концепцию прав главного человека России.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

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