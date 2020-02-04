Комментарий: Споры о поправках в Конституцию РФ - шумовая завеса

Глядя, как тут и там, то и дело возникают довольно жаркие дискуссии о поправках в Конституцию РФ, поневоле восхищаешься мастерством кремлевских специалистов, с такой легкостью решающих свои задачи. На каждого мудреца у них находится довольно простоты: одному подкинь вопрос о боге, другому - о роли русского народа, третьему - об однополых семьях, и вот пошло-поехало. На этом фоне, а точнее сказать, за этим шумовым фоном, идет незаметная и практически никому непонятная работа над изменением структуры власти.

Дискуссия вокруг поправок

Создание такого шумового фона, очевидно, признано немаловажной задачей, если уж для ее решения привлечен сам патриарх Кирилл - это его идея внести бога в Основной закон РФ. За главой РПЦ подтягиваются и другие религиозные лидеры, и уже, кажется, что вот-вот всех, по крайней мере, крещенных, заставят учить молитву "Отче наш" и ходить в церковь, как минимум по воскресеньям, поэтому трудно не отреагировать.

Александр Плющев

Однако сама по себе дискуссия вольно или невольно легитимизирует затеянные изменения, оставляет вопрос об их необходимости и конечной цели за рамками обсуждения. Другими словами, участники дискуссии, неважно, что они предлагают и против чего возражают, вместе льют воду на мельницу Владимира Путина.

Темы-симулякры - известный прием

Этот прием давно применяется в повседневной политической жизни, когда вдруг, ни с того ни с сего, предлагается в очередной раз обсудить вынос тела Ленина из Мавзолея, отмену моратория на смертную казнь для педофилов, террористов или еще каких-нибудь злодеев или планы ввести ювенальную юстицию. А Сталина так вообще всегда можно пообсуждать. Да мало ли тем-симулякров?

Масштаб значимости шумового фона можно оценить по фигуре инициатора: если какой-нибудь Виталий Милонов, на которого уже никто не обращает внимания, - то тема ерундовая, если фигуры повыше - значит, происходит что-то серьезное, но, скорее всего, никак не связанное с предложенной темой обсуждения.

Почва для таких обсуждений невероятно плодородна: в отсутствие реальной политики и, соответственно, политической борьбы, выборов, смены власти и элит любая дискуссия принимается в обществе на ура, особенно, если в ней участвуют представители власти, хотя бы и бутафорские, вроде депутатов Государственной думы. Дискуссии эти ровным счетом ни к чему не приводят: по их итогам не появляется новых общественных движений, не принимается новых постановлений правительства и не вносится новых законопроектов.

Без обсуждений

Как раз наоборот, все законодательные изменения проводятся стремительно, как правило, без серьезного экспертного и общественного обсуждения и уж тем более, без научных обоснований или социологических исследований. Именно это происходит сейчас и с конституционными изменениями, необходимость которых никто и не думал даже обосновывать, не то что всерьез обсуждать. Вместо этого нам всем предлагают поговорить о боге.

Если по-хорошему, то Владимир Путин как инициатор изменения конституции, заявивший об этом в послании к Федеральному собранию, должен был бы отдельно объяснить его смысл и цели, почему нынешний текст несовершенен, что принесут поправки. Это можно сделать, например, собрав представителей СМИ, политических партий (включая незарегистрированные), некоммерческих, общественных, религиозных организаций, и ответив на все их вопросы, а потом еще и на дополнительные вопросы, связанные с нынешней молниеносной конституционной реформой.

Самодержец не объясняет

Но Владимир Путин не делает и не сделает этого, прежде всего, потому, что ответить ему особенно нечего: от вносимых поправок за версту несет перекраиванием закона под трансфер власти самому себе и перебить этот запах вряд ли удастся. Его ближайшие сторонники и сподвижники даже в контролируемом ими информационном пространстве не могут сказать ничего вразумительного, достаточно вспомнить хотя бы того же Вячеслава Володина, отвечавшего на вопрос BBC. Слышали ли вы хоть одно толковое объяснение со стороны власти?

Вторая причина, которая запросто может оказаться и первой: такие разъяснения считаются унизительными для нынешней российской власти, которая все больше походит на самодержавную. А самодержавная власть ничего не объясняет подданным, не для того она существует. Буквально в те минуты, когда я писал этот текст, Владимир Путин заявил: "Поправки к конституции были предложены мною не для того, чтобы продлить полномочия президента".

А тогда для чего? Нет ответа. Не считать же таковым еще одну фразу главы государства: "Поправки продиктованы жизнью, некоторые вещи не работают так, как должны". Да и не спрашивает никто, почему именно сейчас, зачем в такой спешке, отчего нужно придумывать дополнительные механизмы вроде народного голосования и прочее, и прочее. Зато Владимир Путин продолжает: "Не хотелось бы погрязнуть в поправках к конституции, но радует, что идет широкая дискуссия". И это как раз не вызывает дополнительных вопросов: дискуссия по поправкам для того и затеяна, чтобы не спрашивали о главном.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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