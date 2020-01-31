Комментарий: Споры о Второй мировой как повод для усиления самоизоляции России

Год 75-летия окончания Второй мировой войны начался с яростных споров о том, как толковать события, приведшие к ее началу, сам ее ход и итоги победы в ней сил антигитлеровской коалиции. Открыло спор политическое руководство России, и объяснения такому вниманию к истории следует искать исключительно во внутренних проблемах страны.

Связь между изменением конституции РФ и спорами об истории

Путин объявил о том, что празднование победы над нацистской Германией станет главным событием 2020 года еще в конце года прошлого. Как теперь понятно, на тот момент уже вовсю готовилась стремительная конституционная реформа. Заранее было решено переписать основной закон быстро, без дискуссий и референдумов - чтобы к тщательно приготовляемому майскому параду все уже было сделано. И на фоне обострившейся полемики об истории этот и другие вопросы внутренней политики России оказались как бы закрытыми для обсуждения с Западом и на Западе.

Очевидно, что никто на пресловутом Западе и не собирался предпринимать какие-то меры, которые могли бы помешать Путину реализовать его планы. Да и обвинения по поводу реабилитации нацизма и принижения роли России в его разгроме весьма натянуты.

Федор Крашенинников

Но во внутренней мифологии и пропаганде "агентами Запада" объявляются все несогласные с властью граждане РФ. И при таком подходе кажущийся теоретическим спор с Польшей оказывается вовсе не про трудные моменты начала войны и варшавское восстание. Он совсем про другое - про свое, про российское: про монополию власти на правду и моральное право одного человека править страной пожизненно под предлогом защиты ее истории и культуры от бесконечных атак извне и со стороны внутренних врагов.

Поэтому каждый раз, когда кто-то в России пытается начать разговор о насущных проблемах общества, провластная сторона вспоминает про войну и в итоге сводит все к совершенно абсурдной дилемме: или ты поддерживаешь Путина всегда и во всем - или ты реабилитируешь нацизм, отрицаешь роль СССР в победе над ним и предаешь память дедов и прадедов, которые действительно воевали и погибали. Легко заметить, что та же схема транслируется и во внешнюю политику: или надо полностью принять кремлевский взгляд на события Второй мировой войны и вообще на окружающий мир, или получить клеймо пособника нацизма, русофоба и исторического ревизиониста.

Кремлю не нужна дискуссия о Второй мировой

Путину важно поддерживать у российских граждан совершенно не соответствующее действительности представление, будто экс-союзники и вообще вся Европа не помнят о войне, не чтят ее память и последовательно игнорируют вклад народов бывшего Советского Союза и, прежде всего, России в разгром Гитлера. Тем самым он пытается нейтрализовать любое влияние западных идей и концепций на споры о настоящем и будущем России и придать весьма рыхлой и противоречивой официозной идеологии хотя бы видимость целостности и логичности.

Поэтому Запад изображается как нечто единое и враждебное, как извечный враг, который всегда был и остается угрозой для страны. А широко известные эпизоды дружбы и военного союзничества времен Второй мировой дискредитируются рассуждениями о неблагодарности, "принижении роли советского солдата", неискренности и вероломстве.

Естественно, при таком подходе никакие научные дискуссии о сложных вопросах истории не нужны и даже опасны - ведь любое признание неправоты СССР расценивается как отступление и недопустимая слабость. Занимая заведомо неприемлемую для стран Европы неосталинистскую позицию, Кремль добивается своей цели: вполне ожидаемое ее неприятие он объясняет все той же русофобией оппонентов и их мнимым желанием "реабилитировать нацизм". Это как бы дает моральное право еще активнее изолировать Россию, хранящую память о войне и победе, от Европы, якобы все это отвергающей.

Почему власти РФ защищают сталинизм

У каждой страны, затронутой Второй мировой войной, у каждого народа и даже каждой семьи могут быть свое мнение и свои воспоминания об этом времени. И вовсе не обязательно добиваться их полной идентичности. Тем не менее, есть несколько общих выводов, с которыми не согласны только маргиналы и психически нездоровые люди - что гитлеровский режим был чудовищным, его преступления не имеют никакого оправдания, а все понесенные в борьбе с ним жертвы человечества - священны и не должны быть забыты.

К сожалению, проблемы человечества в 20 веке не сводились только к схватке с нацизмом. Миллионы людей в СССР и странах Европы пострадали от сталинского режима, во многих случаях пришедшего либо одновременно с гитлеровским, либо сразу после победы над ним. Поэтому современный спор идет вовсе не об отношении к нацизму и победе над ним, а об отношении как раз к сталинизму. И здесь важно понимать, что пытаясь оградить от критики советскую диктатуру, ее самоназначенные наследники стремятся ограничить внутри России и за ее пределами критику не столько политики Сталина и Молотова в 1939-м, сколько Путина в 2020 году.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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