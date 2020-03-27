Комментарий: Соцопросы на фоне обнуления сроков - все тревожнее для Путина

В докарантинную эпоху, когда новости о коронавирусе не были превалирующими в любой светской беседе, мне неоднократно доводилось обсуждать предстоящее голосование по поправкам к Конституции РФ. Практически любой мой собеседник из самых разных кругов, вне зависимости от степени политизированности, воспринимал его, как опрос о доверии лично Путину, выдачу ему мандата на продолжение правления. И ни один не сомневался в исходе этого голосования, правда, обоснования были разными.

Одни говорили, что Путин, придумавший это голосование, стопроцентно его контролирует, а потому, не мытьем так катаньем, не допустит неприемлемого для себя результата. Другие этого не отрицали, но замечали, что даже если провести стопроцентно честный референдум, результат был бы таким же, поскольку люди по-прежнему поддерживают Путина или не видят ему реальной альтернативы. Примерно, как с крымским референдумом, дескать, есть ли у вас сомнения, что победили бы сторонники присоединения к России? Ну, и чего тогда формализм разводить?

Соблазнительный опрос об обнулении сроков Путина

Александр Плющев

Подобные разговоры вряд ли хоть чуть-чуть релевантны, но, с моей точки зрения, на эти два подхода хотя бы в первом приближении можно ориентироваться, рассуждая о настроениях в обществе и восприятии фигуры Владимира Путина. В этом свете результаты опроса Левада-центра, согласно которым, вопрос об обнулении сроков нынешнего президента расколол общество примерно пополам, выглядят невероятно соблазнительно. Ну вот, еще немного, еще чуть-чуть, и тренд сменится. Может, противникам Путина даже стоит солидарно принять участие в голосовании, если оно, конечно, когда-нибудь теперь состоится.

Но опросы общественного мнения, особенно в современной России - вещь лукавая, хоть и гораздо более серьезная, чем досужие разговоры о политике. Но сколько раз бывало, что один институт получал какие-то удивительные результаты по той или иной проблеме, но похожее исследование других социологов говорило, что все совсем иначе. Поэтому, если и рассматривать этот результат, то, скорее, как одну из версий происходящего.

ВВП - все еще современный лидер?

Попробуем задать себе несколько вопросов, которые, возможно, помогут понять причины того, что изрядная часть россиян не испытывает энтузиазма от перспективы долгосрочного продолжения эпохи Путина. Прежде всего, видят ли россияне в Путине своего лидера? Готовы ли они поручить не только свое будущее, но и будущее своих детей человеку, который выбрал для себя два основных приоритета: международную политику и историческую память, причем, и то, и другое - в своем, часто весьма особенном понимании?

На фоне экономического роста или хотя бы стагнации это воспринимается позитивно, но если дела идут не слишком хорошо, отсутствие свежих смыслов и объединяющих идей, направленных в будущее, а не в прошлое, предполагающих развитие, а не окукливание, обязательно сказывается на настроениях.

Путин - адекватный управленец?

Способен ли Владимир Путин адекватно отвечать на современные и не всегда предсказуемые вызовы? Девальвация рубля в 2014 году на фоне крымской эйфории была чувствительной, но сейчас, без национальных побед может быть по-настоящему больно. Не говоря уже о пандемии коронавируса, на фоне которой видна растерянность властей, которые пока не решились не то что на жесткий карантин, они даже нерабочую неделю толком не могли ввести.

Да, Владимир Путин по-прежнему мастерски переодевается в яркие костюмы и эффектно появляется на сцене. Его визит в больницу в Коммунарке - яркий ход, напоминающий другие его навсегда вошедшие в историю номера: амфоры, лошади, батискафы, самолеты, стерхи и многое другое. Но такая прозаическая вещь, как тотальный дефицит медицинских масок, при широчайшем предложении их у спекулянтов, поневоле заставляет задуматься о том, насколько власти контролируют ситуацию на фоне опаснейшей эпидемии. А маски, между прочим, пропали сразу же после заявления Владимира Путина о том, что надо бы наказывать аптеки, где их слишком дорого продают.

Путин больше не безальтернативный президент?

Ну, и, наконец, такой ли уж безальтернативный Владимир Путин, каким его уже третье десятилетие принято представлять? Модный некогда вопрос: "Если не Путин, то кто?" тоже со временем поблек. Тем более есть модельный пример: в свое время для москвичей таким же безальтернативным казался Юрий Лужков. Как быстро москвичи забыли любимого мэра? Хочет ли кто-нибудь из них возвращения к тем временам?

Даже если искать возможных преемников или конкурентов только внутри правящей элиты, можно без труда назвать, как минимум двоих, кто сопоставим с Путиным, во всяком случае в рамках тех вопросов, которые мы с вами себе задавали. Оба давно руководят регионами, оба весьма авторитарны, у обоих хорошие рейтинги, мощные команды и работоспособные управленческие аппараты, свои силовые структуры, большие деньги. Я не назвал их, но не сомневаюсь, что вы безошибочно поняли, о ком я.

Если такого рода соображения хотя бы отчасти верны, становится понятна и спешка, с которой шла подготовка поправок к конституции, и нежелание переносить дату голосования даже на фоне угрозы коронавируса. Если голосование перенести на осень, совместив с Единым Днем голосования, то, неровен час, для желаемых результатов и административного ресурса может не хватить.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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