Комментарий: Соглашение по беженцам между Турцией и ЕС не работает

Любой, кто вдруг возмутится условиями в лагере беженцев Мориа на греческом острове Лесбос, окажется либо невеждой, либо лицемером. Ведь ситуация, в которой оказались беженцы на островах в Эгейском море, становилась невыносимой постепенно. Европейские политики, греческое правительство, да и многие из нас старались смотреть в другую сторону. Говорилось о том, что "сделка" между Турцией и ЕС, призванная предотвратить наплыв переправлявшихся по морю мигрантов, оказалась успешной. Количество тех, кто прибывал на греческие острова на надувных лодках, резко сократилось. Соглашение, заключенное в марте 2016 года, работало - первоначально. Число беженцев, стремящихся попасть в Центральную Европу по "балканскому маршруту", иссякало.

Однако же все эти утверждения больше не соответствуют действительности, поскольку ключевые моменты принятых в то время политических решений либо выполнялись ненадлежащим образом, либо вовсе не выполнялись. Результатом стало насилие и страдание в греческих лагерях беженцев и паралич европейской миграционной политики. Подобное развитие событий можно было предсказать. Уже в апреле 2016 года, когда папа римский Франциск посетил лагерь беженцев и был шокирован увиденным там, стало ясно, что система, ставшая основой для сделки по беженцам, трещит по швам.

Лагеря для беженцев: Греция не справляется с задачей

Греческие власти никогда не могли и по-прежнему не могут надлежащим образом организовывать лагеря для беженцев и управлять ими. Хотя ЕС и предоставил Греции финансовую поддержку, и направил туда своих сотрудников, ни Европейское бюро поддержки миграционных процессов (EASO), ни Европейская служба пограничной и береговой охраны Frontex не смогли оказать долговременную помощь.

Бернд Ригерт

Процедуры предоставления убежища на греческих островах, которые беженцам не разрешается покидать с момента заключения соглашения между ЕС и Турцией, в теории должны быть завершены через несколько дней или максимум недель. На практике же они занимают много месяцев, а то и лет. У беженца, который прибудет на Лесбос сегодня, первое слушание дела в греческом ведомстве по вопросам предоставления убежища состоится весной 2021 года. Проблему не решает даже увеличение числа персонала за счет сотрудников из других стран Евросоюза - шаг, на который Брюссель возлагал большие надежды.

Возвращение беженцев из Греции в Турцию: схема не работает

Соглашение ЕС с Анкарой предусматривает, что просители, которым было отказано в предоставлении убежища - а таких большинство - будут возвращены в Турцию. В действительности, в соответствии со статистическими данными Еврокомиссии, до сегодняшнего дня в Турцию были высланы лишь 2200 человек. Чья вина в том, что ключевой элемент соглашения не выполняется, - Турции или Греции? Сложно сказать.

В обмен на каждого мигранта, которому отказали в убежище и который был направлен в Турцию, ЕС обещал принять беженца из Сирии. Планировалось, что общее их число составит 72 тысячи. На сегодняшний день по этой квоте из Турции в страны Евросоюза прибыли менее 25 тысяч мигрантов. При том, что в Турции находятся 3,6 млн беженцев, - это капля в море.

Из Греции в Турцию возвращается минимальное число беженцев

Государства - члены ЕС до сегодняшнего дня не смогли договориться об обязательном для исполнения принципе распределения беженцев. Некоторые страны, среди которых не только Польша или Венгрия, но и Ирландия, Великобритания или Дания, отказываются принимать беженцев из Турции. Большинство мигрантов - 8 596 человек - приняла Германия. Так что вполне понятно, почему Анкара упрекает ЕС в том, что обещание снять с Турции нагрузку было выполнено лишь в незначительной степени.

Всякий раз, когда количество беженцев на греческих островах достигает критического уровня и местные туристические компании начинают жаловаться на ущерб бизнесу, правительство в Афинах позволяет отправить на материковую часть Греции несколько тысяч мигрантов. Приехав туда, люди снова попадают в плохо оборудованные лагеря, и либо продолжают ждать, пока не будет рассмотрено их прошение, либо с помощью контрабандистов отправляются дальше по "балканскому маршруту". Через Боснию и Герцеговину или Словению они идут в направлении Центральной Европы и бесследно исчезают или там, или где-то по пути.

Поток мигрантов вновь растет

Конечно, пока что эти цифры нельзя сравнить с 2015-2016 годами - периодом, когда сотни тысяч мигрантов прибывали в Грецию и направлялись дальше вглубь Европы. Но в последние месяцы количество тех, кто осмеливается пересечь границу Греции с Турцией, снова начало расти. Бывают дни, когда в лагеря - и без того переполненные - приезжают сотни человек. Бежавших из Сирии среди них не так уж и много: на данный момент в основном прибывают беженцы из Афганистана, о которых в соглашении между Турцией и ЕС речь не шла.

Турция уже долгое время обвиняет Евросоюз в том, что он не выполняет свою часть соглашения. Отчасти она, вероятно, права. Переговоры о безвизовом режиме для турок в ЕС зашли в тупик. Переговоры о присоединении Турции к ЕС больше не ведутся. Не могут сдвинуться с мертвой точки и переговоры о реформе Таможенного союза с Турцией. Но больше всего турецкое правительство раздражено тем, что обещанные до 2022 года шесть миллиардов евро, предусмотренные на помощь беженцам, по мнению Анкары, выплачиваются слишком медленно.

ЕС отрицает эти обвинения. На сегодняшний день выплачено 2,4 млрд евро. Чтобы ускорить выплаты, в будущем деньги будут перечисляться напрямую государству. До сих пор эти суммы выплачивались различным гуманитарным организациям - тем самым ЕС хотел гарантировать, что деньги действительно пойдут на помощь беженцам.

Поговаривают, что Турция якобы ослабила пограничный контроль на побережье, который должен был отпугнуть нелегальных перевозчиков, и количество шлюпок с беженцами может снова возрасти.

Способ отпугнуть потенциальных беженцев

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), посетив Анкару и направляясь дальше в Афины, наверняка прольет пару слезинок о судьбе беженцев, но, если верить источникам в МВД, от него едва ли стоит ждать каких-то конкретных обещаний о реальной помощи.

Некоторые дипломаты в Брюсселе и вовсе говорят, что картины страданий в лагерях беженцев в Греции - это то, что нужно: они окажут сдерживающее воздействие на потенциальных мигрантов, ожидающих в Турции шанс попасть в Европу. Главы государств и правительств ЕС в июне 2018 года решили, что "необходимо устранить стимулы для начала этого опасного пути". Самым большим стимулом, разумеется, является перспектива достойной жизни в Греции или другой европейской стране.

Государства - члены ЕС на протяжении лет не могут договориться о реформе своей миграционной политики и политики предоставления убежища и не проявляют солидарности в этом вопросе, поэтому мало надежд на то, что в таких "передовых странах" как Греция или Италия, в ближайшее время что-то изменится. Устойчивая миграционная политика - вот то, что сейчас необходимо.

Автор: Бернд Ригерт, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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