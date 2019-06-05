 Комментарий: ″Слуга народа″ - реальный политический ход Зеленского | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 10.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: "Слуга народа" - реальный политический ход Зеленского

"Слуга народа" может вскоре стать правящей в Украине партией. Президент Зеленский ведет ее на парламентские выборы, даже не имея четких представлений, считает Сергей Руденко.

Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа

Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа"

Партия "Слуга народа", которая до сих пор существовала в виртуальном мире, наконец-то материализовалась. 9 июня политический проект Владимира Зеленского, которому социологи прочат победу на предстоящих парламентских выборах, показал свой избирательный список. Де-факто эти люди представят партию не только в Верховной раде, но и будут участвовать в формировании нового правительства. Таким образом, буквально через несколько месяцев "Слуга народа" из новичка, подающего надежды, превратится в правящую партию, с которой и спрос уже будет иной.

"Слуга народа" - партия со съемочной площадки

Соратники Владимира Зеленского утверждают, что партия "Слуга народа" (название одноименного сериала) исповедует идеологию либертарианства, в основе которой лежит принцип свободы. Хотя, можно с уверенностью сказать, что 45 процентов украинцев, готовых проголосовать за эту партию, ни сном ни духом не ведают о том, какова ее идеология. Для них "Слуга народа" - всего лишь популярный сериал, в котором Зеленский в образе Василия Голобородько лихо расправляется с ненавистной людям властью.

Сергей Руденко

Сергей Руденко

Для большинства ее сторонников партия "Слуга народа" до сих пор, похоже, была политическим квестом. Cъезд с кока-колой, пиццей и шаурмой; селфи с популярным шоуменом; мемы - "стадион, так стадион" и "сделаем их вместе"; феерическая победа Зеленского. Все это было и остается частью большой игры. Кто-то скажет, что мир меняется, и партии -  вместе с ним. Мол, не могут они быть прототипами КПСС со своими занудными собраниями. И в этом, конечно же, есть доля правды.

Но феномен "Слуги народа" состоит именно в том, что эту партию по-прежнему воспринимают как проект киношного героя Василия Голобородько, а не реального президента Владимира Зеленского. От партии ждут чуда. Украинцы привыкли верить в мифы. То в золото гетмана Полуботка, которое якобы находится где-то в Великобритании. То в то, что все проблемы в Украине исчезнут с приходом нового президента. Сегодня верят Зеленскому и его "Слуге народа". Доверяя бывшему шоумену, люди говорят, что хуже не будет. Как в кино. Но забывают, что теперь "Слуга народа" это - не про Голобородько и его велосипед. "Слуга народа" - это про них самих и будущее их детей.

Первая сотня в списке партии Зеленского

Во время президентской кампании Владимира Зеленского не единожды упрекали в отсутствии команды. Несколько человек, кочующих по телевизионных ток-шоу, не давали представления о том, с кем новый глава государства собирается менять страну. 9 июня, на съезде "Слуги народа" эта команда наконец-то материализовалась. В первой сотне партийного списка оказалось много неизвестных лиц. В президентской партии говорят, что все это благодаря проекту "Лифт" (имеется ввиду социальный). Очевидно, об этой команде мы узнаем еще много интересного.

В первой же десятке списка "Слуги" - те, кто вел Зеленского к победе на президентских выборах - лидер партии Дмитрий Разумков, теперь уже руководитель штаба партии Александр Корниенко, представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко, Ирина Венедиктова и Михаил Федоров. Что, собственно, никого не удивляет. Но настоящей неожиданностью стал №10 - спортсмен, чемпион мира и Европы Жан Беленюк, который может стать первым в истории Украины темнокожим народным депутатом. В Верховной раде он обещает вплотную заняться проблемами спорта. Правда, опыт его коллег-спортсменов - тех же Олега Блохина, Сергея Бубки, Эльбруса Тадеева, которые занимали депутатские кресла, был скромным.

На протяжении месяца Дмитрий Разумков пообещал детально поработать над партийным списком, и теми, кто под брендом "Слуги народа" будут баллотироваться в мажоритарных округах. Мол, если кто-то бросит тень на безупречную репутацию проекта, вынужден будет уйти. То, что это случится, практически нет никаких сомнений. Партия новая. Возможны кадровые ошибки. От них никто не застрахован. Вопрос лишь в том, чего эти ошибки будут стоить президенту Зеленскому. Ведь статус правящей партии ко многому обязывает.

Какие перспективы у партии Зеленского 

Через полтора месяца (если досрочные выборы в Раду все-таки состоятся) "Слуга народа" станет правящей в Украине партией. По крайней мере, то, что именно президентская партия будет основой для будущей парламентской коалиции, нет даже сомнений. Как и то, что часть команды Зеленского получит министерские портфели в новом правительстве. И один из популярных рефренов нынешнего президента - "Мы их сделаем", обращенный к нынешним оппонентам, через полгода-год вернется уже в его сторону. Потому что одно дело - на кураже победить на выборах президента и Рады, а другое - отвечать за эту власть и удерживать ее в своих руках.

Контекст

В эксклюзивном интервью DW Михаил Саакашвили, вернувшийся в Украину, рассказал о кредите доверия к Зеленскому, конфликте с Порошенко, своих политических планах и ошибках. (30.05.2019)

Партия "Слуга народа" на съезде в Киеве представила первую сотню кандидатов на грядущих выборах в Раду. Среди них эксперты, спортсмены, блогеры и артисты из "Квартала 95". Как проходил съезд в репортаже DW. (09.06.2019)

Хозяин Кремля может повторить ошибку Порошенко - ввязываясь в затяжное противостояние с комиком Зеленским, Путин сам может оказаться смешным, пишет в комментарии для DW журналист Сергей Руденко. (03.05.2019)

Перед Зеленским и его командой стоит достаточно непростая задача: на фоне серьезного внешнего фактора - России и откровенно пророссийских политических проектов, доказать избирателям свою состоятельность в политике, не поддавшись на искушение тех, кого называют в Украине олигархами. Зеленский окончательно должен будет расставить точки над "і" в отношениях с тем же Игорем Коломойским.

Да, юрист олигарха возглавляет администрацию президента. Да, в первой десятке "Слуги народа" - телеменеджер Александр Ткаченко, работающий на канале Игоря Валерьевича. Да, Коломойский - бывший бизнес-партнер Зеленского. Но, как говорится, дружба - дружбой, а табачок врозь. И это касается не только бывшего собственника "Приватбанка".

Сейчас же все, что происходит в команде Зеленского, напоминает прогулку по океану. Пассажиры бодро шагают по трапу на корабль под названием "Власть", играет красивая музыка, все - в предвкушении праздника. И пока мало кто думает о том, что этот самый лайнер может превратиться в очередной политический "Титаник". Что, кстати, уже не раз бывало в украинской политике. И Леонид Кучма, и Виктор Ющенко, и Виктор Янукович, и Петр Порошенко имели свои президентские партии. И все они - канули в Лету. Знает ли об этом Владимир Зеленский? Конечно. Но эти истории ему пока ни к чему. Он хочет быть успешным политиком. Но будет ли? Вопрос открытый.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили

    Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство этой страны Михаилу Саакашвили. Экс-губернатор Одесской области решил приехать в Украину. Карикатурист Сергей Елкин умиляется.

  • Зеленский обращается к чиновникам, требуя, чтобы те вешали на стены его карикатуры, а не портреты

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Зеленский - президент: карикатура лучше портрета?

    Новый президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что чиновникам не стоит вешать в кабинетах его портрет. Карикатурист Сергей Елкин понял намек.

  • Два человека пьют на брудершафт, держа в руках стаканы, на которых написано анализ

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Сдача анализов Зеленским и Порошенко - бьет наповал!

    Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики. Карикатурист Сергей Елкин о шоу, в которое превращаются выборы в Украине.

  • Зеленский на фоне флага Украины и между Порошенко и Тимошенко победно всидывает руки вверх

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Зеленский - хорошо смеется тот, кто смеется первым

    Комик и новичок в политике Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента в Украине. Карикатурист Сергей Елкин и о тех, кому сейчас не до смеха - Порошенко и Тимошенко.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Путин на страже Керченского пролива

    Военные корабли РФ протаранили украинский буксир и перехватили еще два катера, проходившие через Керченский пролив. Кадры тарана судна напомнили Сергею Елкину игру в морской бой.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Выборы в Украине: как Порошенко будет бороться с конкурентами?

    Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Сергей Елкин - о его возможном козыре в предвыборной гонке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Киев вводил запрет на въезд российских мужчин в Украину

    Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Карикатурист Сергей Елкин предположил, по какому принципу составлялся запрет.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Кремль украинских политиков для санкций выбирал

    В санкционном списке Москвы оказались десятки представителей политической элиты Украины, включая Юлию Тимошенко. Как в Кремле составляли этот список? Взгляд Сергея Елкина.

  • карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

    Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Воскресение" Аркадия Бабченко: на аркане у спецслужб?

    Убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал спецоперацию СБУ.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа?

    После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

  • Karikatur von Sergey Elkin (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался

    Попытка задержания Михаила Саакашвили в Киеве провалилась. Сторонники отбили политика. Карикатурист Сергей Елкин следит за протестами в украинской столице.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Саакашвили от Порошенко против своей воли ушел

    Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Карикатурист Сергей Елкин об обстоятельствах произошедшего.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Путин в голубом: новый имидж президента России

    Владимир Путин предложил отправить в Донбасс "голубые каски" ООН. Карикатурист Сергей Елкин о новом миротворческом амплуа российского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Siemens на Крым напоролся

    Скандал вокруг поставки газовых турбин концерна Siemens, оказавшихся - несмотря на санкции - в аннексированном Россией Крыму, продолжается.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко ополчился на "Яндекс" и "Одноклассников"

    По указу Петра Порошенко на Украине ввели запрет на "Яндекс", Mail.ru, "В контакте" и "Одноклассников". Карикатурист Сергей Елкин о новой информационной политике украинского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кнут вместо пряника, или Трамп призвал вернуть Крым

    Дональд Трамп ожидает от Москвы возврата Крыма Украине, заявил его пресс-секретарь. Сергей Елкин о несбывшихся надеждах Путина.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Ле Пен спела "Крымскую серенаду" для Путина

    Глава ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что Крым никогда не был украинским, и пообещала в случае победы на выборах во Франции признать его российским.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кремль "переупаковал" Крым

    Крымский федеральный округ, созданный весной 2014 года после аннексии полуострова Россией, по распоряжению Путина включили в состав Южного федерального округа.

  • Karikatur von Sergey Elkin Wladimir Putin Ukraine (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Почему Путин не видит смысла в "нормандском формате"

    После "диверсии" в Крыму президент РФ назвал "бессмысленными" переговоры в "нормандском формате". Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие слова Путина и объяснил его нежелание говорить об Украине на саммите G20.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Тяжелый случай, или Что оставил Яценюк Гройсману

    Верховная рада утвердила Владимира Гройсмана на посту премьер-министра Украины.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 02:29

Зеленский в Брюсселе: курс Украины останется прежним (05.06.2019)

 

Контекст

Украина в карикатурах Сергея Елкина

В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на события, связанные с Украиной. (03.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Зеленский в Брюсселе: курс Украины останется прежним (05.06.2019)  

Ковчег Зеленского. 12 миллиардов полковника. Европе скучно без России – "Заповедник", Выпуск 77, 26.05.19  

Чудеса по-нашему. Трамп кошмарит НАТО. Вредные советы мировым лидерам – "Заповедник", выпуск 79, 09.06.19  

Также по теме

Ukraine Parlamentswahlen Partei Region

Виталий Кличко предложил Саакашвили возглавить партию "УДАР" 05.06.2019

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его партия "УДАР" примет участие в досрочных парламентских выборах в Украине, и заявил о готовности "подставить Саакашвили политическое плечо", предложив ему возглавить эту партию.

Russland Konzert beim XI International Investment Forum Sochi 2012

Комментарий: У Святослава Вакарчука прорезался политический "Голос" 17.05.2019

О втором походе в политику лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, а также о причинах и последствиях этого шага - журналист Сергей Руденко специально для DW.

Michail Saakaschwili im DW-Interview

Михаил Саакашвили: Зеленский не тот, кто захочет быть чьей-то тенью 30.05.2019

В эксклюзивном интервью DW Михаил Саакашвили, вернувшийся в Украину, рассказал о кредите доверия к Зеленскому, конфликте с Порошенко, своих политических планах и ошибках.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Как в ЕС изменятся правила выдачи виз для россиян и белорусов  

Россия после Путина: три сценария немецкого историка  

В биологическом материале журналиста Голунова не нашли следов наркотиков  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW