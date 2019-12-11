Комментарий: Сериал "Слуга народа" не получил одобрения Кремля

11 декабря на российском телеканале ТНТ начался показ нашумевшего телесериала "Слуга народа", где в главной роли снимался будущий президент Украины Владимир Зеленский. Жители Сибири и Дальнего Востока увидели все эпизоды в оригинале. Остальным первую серию показали, вырезав шутку про Путина и часы Hublot. В этот же день показ и закончился: россиянам были продемонстрированы три серии, после чего было объявлено, что остальное, вопреки первоначальным планам, появится лишь на платной интернет-платформе ТНТ Premier.

Шутки про Путина в российском эфире

Чтобы понять, что случилось, стоит задать себе вопрос, как "Слуга народа" вообще попал на ТНТ? Как в 2019-м году на одном из бесплатных российских телеканалов, в принципе, стал возможен показ украинской политической комедии с будущим президентом в главной роли? Сериал, в котором есть острые шутки про Путина, чего на российском телевидении давно уже нет. Можем ли мы себе представить, что руководство небольшого канала позволяет себе самостоятельные решения подобного рода?

Александр Плющев

У ТНТ год назад выходил собственный "политический" сериал - "Домашний арест", рассказывающий о веселых событиях в мире тотально коррумпированной региональной власти. Довольно мягкая сатира, высмеивающая местных царьков и не трогающая президента (он там фигурирует, но невидим зрителю, и поэтому скорее напоминает божество, нежели политического лидера), стала телефеноменом года, так и не попав на телеэкраны.

И это само по себе примечательно: в России можно стать популярным и узнаваемым и без телевидения, которое теперь играет несколько иную роль. То, что показывают по общедоступному телеканалу считается официально одобренным, это своего рода печать. Для сомнительной продукции есть интернет: хочешь - заводи свою платформу, как ТНТ, хочешь - довольствуйся YouTube, все равно это будет что-то полуофициальное, а телевизор есть телевизор, его может дома включить каждая бабушка, поэтому никакой, даже весьма беззубой крамолы там быть не должно.

Показ "Слуги народа" с одобрения Кремля?

Как раз на этой неделе влиятельный американский журнал The New Yorker опубликовал статью о генеральном директоре Первого канала Константине Эрнсте. В разговоре с автором публикации Эрнст говорит, что сейчас и указаний особых от Кремля не требуется: "Федеральные каналы управляются неглупыми людьми". Допускаем ли мы, что руководство ТНТ вдруг поглупело, и на свой страх и риск выпустило в телеэфир украинский сериал с шутками про Путина? Причем, буквально на фоне первой официальной встречи российского президента с исполнителем главной роли, а ныне реальным главой государства?

Другое дело, если от встречи Путина и Зеленского в Кремле ожидали пусть не прорыва, то хотя бы некоего смягчения отношений. Вот тут показ сериала по одному из телеканалов вполне пригодился бы. Если во времена президентства Порошенко все кремлевские СМИ были заточены на то, чтобы расчеловечить украинское руководство, почин ТНТ вполне можно рассматривать как мягкую попытку начала обратного процесса.

Не так уж важно, была ли она таковой на самом деле, но уж точно была бы воспринята в этом качестве. Тем более, что в Украине премьеру на ТНТ заметили: перед президентом и совладельцем компании, снимавшей сериал был поставлен вопрос о продаже прав на показ государству-агрессору. Претензии в цель не попали: ТНТ покупал права у иностранного посредника, но в данном контексте важно, что тема стала фактором украинской внутриполитической жизни.

С положительным образом Зеленского решили повременить?

Судьба "Слуги народа" в российском телеэфире заставляет вспомнить еще одну политическую комедию - российский фильм "День выборов". Судьбы у них совсем непохожи: сценарий, по словам его режиссера, был одобрен властями, о чем свидетельствует и то, что премьера состоялась на Первом канале. Будь он снят в наши дни, возможно, пришлось обойтись только интернетом, но речь не об этом: в "Дне выборов" есть один примечательный эпизод.

Губернатор региона, не понимая, будет ли Кремль поддерживать его на очередных выборах, приезжает в Москву и, в надежде получить ответ, идет в администрацию президента. Но там не получает не то что вразумительного ответа, а даже понятных ему сигналов. Похоже, что ТНТ оказалось в сходной ситуации: представьте, что решение о показе "Слуги народа" принималось в высоких кабинетах и к моменту премьеры никаких ясных сигналов об отмене не поступало.

Так это происходило или как-то иначе - в любом случае, отношение к инструментам пропаганды в России, главным из которых по-прежнему считается телевидение, само по себе становится все более комичным. Все, кто хотели, посмотрели "Слугу народа" - на платном сервисе "Кинопоиск", где он лежит уже несколько месяцев или каким-нибудь пиратским способом.

Отмена показа по телевизору означает отзыв официального одобрения позитивного образа Зеленского, пусть и в лице киноперсонажа. Это довольно странная и бессмысленная игра, правила которой знает только Кремль и играет он сам с собой.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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