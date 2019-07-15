Комментарий: Сентябрьские выборы в Мосгордуму завершились в июле

Протесты против снятия с выборов в Московскую городскую думу оппозиционных кандидатов начались в воскресенье и продолжились в понедельник, 15 июля. Вечером в понедельник оппозиционный политик Илья Яшин присоединился к протестующим, сообщив, что по решению избиркома не допущен к участию в выборах. Яшин призвал собираться и протестовать ежедневно. К протестам призывают и другие оппозиционеры, так или иначе лишенные права участвовать в муниципальных выборах в столице России.

Как власти России защищаются от сюрпризов на выборах

Намеченные на сентябрь выборы в Мосгордуму фактически закончились в июле. После того как представители антипутинской оппозиции не были допущены к участию в них, новый состав столичного законодательного собрания едва ли будет качественно отличаться от предыдущего.

Энтузиазм и надежды оппозиционеров и их сторонников натолкнулись на проверенную годами систему защиты власти от сюрпризов на выборах: неудобных кандидатов просто не допускают к участию в них, ссылаясь на проблемы с предоставленными в комиссии подписями избирателей.

Система эта, как легко убедиться, примитивная и совершенно бесчестная, но в условиях российских реалий она работает без сбоев: избирательная комиссия объявляет недействительными столько подписей, сколько надо для отказа в регистрации. А любые попытки доказать подлинность подписей отвергаются с формулировкой "нет основания не доверять специалистам". Тоже самое потом скажут в судах всем тем, кто пойдет туда искать справедливость.

Бесконечное количество историй о том, как подписи живых и даже вполне известных людей объявили фальшивыми, комментируются представителями властей с привычным цинизмом: сборщики подписей или кандидаты могли как-то мотивировать гражданина, чтоб он публично называл подделанную кем-то подпись своей, так что все равно нет оснований не доверять выводам комиссии!

Сама по себе концепция регистрации кандидатов по итогам сбора подписей граждан в 2019 году кажется архаичной и глупой. А то, что российские власти так дорожат этой сомнительной практикой, лишь в очередной раз доказывает, что реальные цели организаторов выборов в России весьма далеки от обеспечения равных условий для всех их участников и предоставления избирателям широких возможностей сделать свой выбор.

Почему не стоит бойкотировать выборы в России

С одной стороны, про выборы в России всем все давно понятно: допускаются к ним или провластные кандидаты, или безвредная массовка, помогающая создать иллюзию выбора. В самом лучшем для оппозиционно настроенных избирателей случае они могут проголосовать за кого-то из уже допущенных к выборам кандидатов и тем самым попытаться испортить игру властей.

Алексей Навальный предлагает сделать эту схему базовой, агитируя всех принять участие в "умном голосовании" - то есть отдать голос не просто за любого кандидата, кроме поддерживаемого властями, а за самого избираемого, кем бы он ни был. В худшем случае не получится даже это, потому что власти серьезно задумались над борьбой с такой тактикой и стараются допускать к участию в выборах по возможности максимально безвредных для себя и неприемлемых для своих критиков кандидатов.

С другой стороны, непонятно, что со всем этим делать. Призывы бойкотировать выборы не находят широкого отклика у людей с либеральными и демократическими взглядами, а сами призывающие к бойкоту рискуют превратиться в маргиналов. Отказ лидеров оппозиции от участия в выборах воспринимается многими их сторонниками как предательство общих ценностей, ради которых и идет борьба. Об этом нельзя забывать всем тем, кому лозунг бойкота кажется единственно верным, а любое участие в организуемых властями электоральных кампаниях - порочным и вредным.

Кроме того, есть и вполне практические соображения в пользу того, чтобы не игнорировать выборы: каждая избирательная кампания - это эффективный способ мобилизовать старых сторонников и привлечь новых.

Постоянное давление на власть - залог перемен в стране

Единственный способ добиться перемен в России - это постоянно и с возрастающей энергией давить на власти, не оставляя им ни времени, ни поводов успокоиться.

Полагать, что нынешний режим дойдет до разложения и самоликвидации самостоятельно, - весьма наивный подход. Адепты сохранения существующего порядка вещей защищают не какие-то идеи и ценности, они защищают свои капиталы, свой бизнес и свою право и дальше распоряжаться бюджетом России, ее природными богатствами и остатками влияния на мировой арене исключительно в своих корыстных интересах. И если им не мешать, то сами они никогда не остановятся.

Поэтому совершенно не важно, что в каждый конкретный момент становится поводом для общественной мобилизации, - социальная политика властей, экологические проблемы, преступления правоохранительных органов или очередные выборы с предсказуемым результатом. Важна сама активность граждан и их готовность выходить на протесты.

Находясь под постоянным давлением и все возрастающим контролем общества, власти обречены совершать ошибки, одна из которых станет для них роковой. И если мобилизация гражданского общества в тот момент будет достаточно высокой, очередной протест по вроде бы проходному поводу может стать решающим.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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