Комментарий: Северный фронт для Украины

Взаимные реверансы Александра Лукашенко и Петра Порошенко не снимают угрозу со стороны России на украинско-белорусской границе, утверждает Сергей Руденко в комментарии специально для DW.
Первый форум регионов Беларуси и Украины, завершившийся в пятницу, 26 октября, в Гомеле, по замыслу организаторов, очевидно, должен был снять часть вопросов, накопившихся в отношениях двух стран. А участие в нем Петра Порошенко и Александра Лукашенко лишь подчеркивало важность этого события. Но практически в каждом слове, сказанном на форуме, незримо присутствовал еще один участник - Россия. Как бы не пытались президенты Украины и Беларуси публично демонстрировать доверие друг к другу, между ними стоял и будет стоять Владимир Путин.
Танго втроем
В последние пять лет украинско-белорусская граница де-факто превратилась в северную границу Украины с Россией. Во время разворачивания боевых действий на Донбассе в Киеве опасались вторжения российской армии в том числе и со стороны Беларуси. Да, сегодня Александр Лукашенко позволяет себе иронично замечать, что, мол, если белорусы и придут на украинскую землю, то исключительно на комбайнах и тракторах. Правда, президент Беларуси явно лукавит, демонстрируя непонимание того, что в Украине опасаются не белорусских, а российских танков.
Россия была, есть и, очевидно, будет главной движущей силой в силовом блоке Беларуси. Причем как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Достаточно вспомнить масштабные военные учения "Запад-2017", проходившие на территории белорусского государства осенью прошлого года. В них участвовало 3 тысячи российских военнослужащих. И Лукашенко прекрасно понимает, чтоКремль в любой момент может превратить его страну в плацдарм для наступления - на север, запад или юг.
1084 километров украинско-белорусской границы, несмотря на нынешние отношения между двумя странами, Киев воспринимает потенциально опасными для Украины. О чем на форуме заявил и президент Петр Порошенко. Правда, глава украинского государства подчеркнул, что доверяет Александру Лукашенко на все 100 процентов. Но это доверие, конечно же, вряд ли спасет украинское государство, если Владимир Путин вдруг решит двинуть свою армию через Беларусь на север Украины. Хозяин Кремля, наверняка, не будет спрашивать разрешения у Лукашенко. Он просто поставит его перед фактом. И Порошенко это хорошо понимает.
Устами Климкина глаголет Порошенко
Накануне форума регионов в Гомеле глава МИД Украины Павел Климкин заявил об опасности визитов украинцев в Беларусь. В интервью польскому изданию Rzeczpospolita министр сказал, что властные структуры России действуют на территории соседнего государства, в том числе и в сфере безопасности. В данном случае Климкин, конечно же, сказал больше, нежели мог себе позволить тот же Порошенко. Слова украинского министра вызвали достаточно резкую реакцию его коллеги в Минске: мол, все это преувеличение, поскольку белорусы и украинцы - братья навек.
Как бы то ни было, теплые отношения между Порошенко и Лукашенко, к сожалению, не гарантируют украинцам безопасного пребывания в Беларуси. В феврале 2017 году в Минске был задержан известный украинский писатель Сергей Жадан. Он якобы проходил по какой-то общей базе России и Беларуси как участник Евромайдана и чуть ли не соучастник "террористов". Конечно, после вмешательства официального Киева перед писателем извинились. Но уже в августе того же года на территории Беларуси российскими спецслужбами был похищен 19-летний украинец Павел Гриб, который приехал в Беларусь на встречу. Его перевезли в СИЗО Краснодара и обвинили в подготовке теракта на территории РФ. А весной 2018 года украинский журналист Павел Шаройко был признан виновным уже белорусскими властями - в создании агентурной сети в Беларуси. Результат - судебный приговор и восемь лет тюрьмы.
Все упомянутые истории свидетельствуют о том, что белорусские спецслужбы либо не контролирует территорию своего государства, либо же сознательно позволяют ФСБ России в Беларуси бороться с представителями украинской "хунты". Скорее всего, верны и первое, и второе утверждения. А это значит, что украинцы, действительно, не могут себя чувствовать в безопасности на территории Беларуси. И как бы Минск не пытался доказать обратное, факты - вещь упрямая.
Миротворец Лукашенко
В Гомеле Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может включиться в переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе. Правда, президент Беларуси не уточнил, на чьей стороне он собирается выступать, подчеркнув лишь, что проблему на востоке Украины должны решить три славянских народа. Из чего следует, что Александр Григорьевич не воспринимает Россию как страну, которая оккупировала часть территории Украины. Иначе его риторика была бы иной. Да, Минск стал важной площадкой для переговорного процесса по Донбассу. Но, пока что - не более того.
Для Порошенко сегодня Лукашенко - идеальный союзник в борьбе с Москвой. Украинский президент пытается заручиться не только политической, но и экономической поддержкой президента Беларуси. Реверансы Киева в сторону Александра Лукашенко, возможно, не совсем и разумны - ведь в Европе белорусского лидера воспринимают едва ли не как диктатора, - но понятны. Для Порошенко важны два момента. Первый - чтобы Беларусь не превратилась в плацдарм для наступления России на Украину. И второй - чтобы в условиях экономических санкций со стороны Москвы украинские производители могли зайти на белорусский рынок.
Лукашенко, вне всякого сомнения, хочет играть более важную роль - если не на всем постсоветском пространстве, то по крайней мере в своем регионе. Сможет ли Украина укрепить его позиции, сказать трудно. И миротворческие, и экономические инициативы Лукашенко могут закончиться там, где начинаются интересы Путина. Поэтому все то, что происходит сегодня в украинско-белорусских отношениях, зависит в том числе и от Москвы. Это касается и миротворческих инициатив самого Лукашенко.
Автор: Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.
Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакциии Deutsche Welle вцелом.
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