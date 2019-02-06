Комментарий: Северная Македония - новая глава в истории "новой" страны

Республика Македония ждала этого дня 26 лет. Для небольшой балканской страны членство в сильнейшем мировом военном альянсе всегда было вопросом выживания. Внутренне это свидетельствовало бы об укреплении этнической и социальной сплоченности, внешне - о гарантии того, что границы страны защищены от соседей. Не случайно, что македонский парламент проголосовал за Декларацию о вступлении в НАТО еще в 1993 году - кровавые войны в других бывших югославских республиках никогда не доходили до ее границ, но опасность всегда была рядом.

С другой стороны, Республика Македония никогда не увидит свое величайшее достижение. Как это ни парадоксально, но дни страны с таким названием сочтены. Даже на сайте НАТО сегодня не упоминается название будущего участника альянса: "В среду, 6 февраля 2019 года, постоянные представители при НАТО 29 членов альянса подпишут Протокол о присоединении со Скопье" - то есть с городом, который является столицей неназванной, переименованной страны. Однако в конце этой недели, когда греческий парламент ратифицирует протокол о присоединении, "новая" страна будет объявлена всему миру: Республика Северная Македония.

Борис Георгиевски

Стоило ли Македонии отказываться от названия?

Именно такую цену Македония была вынуждена заплатить за то, чтобы вступить в этот клуб. Большинству жителей страны цена кажется слишком высокой. Но на самом деле - к счастью нынешних политиков - это не так. Скопье и Афинам понадобилось немало смелости и политической воли, чтобы решить проблему вокруг названия "Македония", которая с 2008 года не позволяла Скопье присоединиться к НАТО И ЕС, а также десятилетиями отравляла отношения двух народов.

Многие до сих пор задаются вопросом: стоило ли "торговать" частью национальной идентичности и истории в обмен на членство в НАТО?

Стоило! Не в последнюю очередь потому что это гарантирует стабильное и процветающее будущее страны, но также и потому, что нынешнее событие закрывает, по крайней мере, на время, эпоху вечных конфликтов между балканскими странами. Это также дает шанс новым поколениями прекратить копаться в исторических "окопах" и начать планировать свое будущее.

В более широком контексте Балкан и Юго-Восточной Европы вступление Северной Македонии в НАТО должно, наконец, положить конец "македонскому вопросу", который слишком долго обременял регион. Кроме того, это укрепит региональную стабильность в то время, когда призраки прошлого угрожают вылезти наружу - и особенно в свете крайне опасных попыток соседних стран вмешаться в суверенитет и государственность Косово.

Успешная история на Балканах

Северная Македония не имеет армии, и ее годовой ВВП ближе к слаборазвитому немецкому городу, чем к развитой западной стране. Но и США, и ведущие европейские страны давно признали, что ценность установления союзнических отношений этой страны с Западом намного больше, чем риск получить еще один кризис на Балканах. Тот факт, что Северная Македония является редким примером (более или менее успешного) функционирования многонациональной демократии в нестабильном регионе, добавляет веса будущему членству Скопье в НАТО.

С сугубо военной или экономической точки зрения страна вообще не имеет для альянса никакой ценности, но с точки зрения текущих геополитических интересов (Россия, Китай) и сигнала, который успешное разрешение конфликта посылает соседним странам (Сербия, Косово, Босния и Герцеговина) - это может оказаться чрезвычайно ценным.

Для Республики Северная Македония сегодня начинается новая глава. Страна до сих пор сталкивается с большим количеством препятствий и сложных задач. Ей нужны реформы во всех сферах жизни общества, ей необходимо восстановить внутреннюю сплоченность, ей нужна экономика, которая производит что-либо еще помимо мозгов - которые "утекают" на запад. Если ЕС решит, наконец, открыть в июне переговорный процесс со Скопье, то в сочетании с присоединением страны к НАТО это может стать началом успешной истории на давно забытых Западных Балканах.

Автор: Борис Георгиевски, обозреватель DW

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