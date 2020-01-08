Комментарий: Сдержанная реакция Ирана - шанс для дипломатов

Вообще-то это абсурдная ситуация: Иран наносит ракетные удары по двум военным базам США в Ираке, а мир облегченно вздыхает. Исходя из того, что известно на данный момент, ущерб от этих ракетных атак небольшой. Президент США Дональд Трамп, по его собственным меркам, отреагировал на них сдержанно. Он всего лишь анонсировал официальное заявление в Вашингтоне, а не отдал приказ о ракетном обстреле иранских культурных объектов.

В свою очередь иранский министр иностранных дел Джавад Зариф сделал заявление в Twitter, которое свидетельствует о деэскалации: Иран осуществил симметричные меры самообороны… и самое главное - завершил их!

Миновала таким образом опасность крупной войны на Ближнем и Среднем Востоке? Нет. Но, похоже, мир на один шаг отступил от пропасти, у которой находился после убийства по приказу Трампа иранского генерала Касема Сулеймани.

Тегеран сохранил лицо

Ракетные удары по военным базам США выглядят четко продуманной и хорошо просчитанной мерой. Это достаточно масштабные действия, чтобы Тегеран мог сохранить лицо, но они ниже того порога, преодолев который Трамп был бы вынужден ответить атакой по целям внутри Ирана. Всем было понятно, что Иран отреагирует в определенный момент в той или иной форме. Ведь убийство Сулеймани было актом войны, который власти в Тегеране не могли оставить без ответа.

В то же время бросается в глаза, что Иран заявил о намерении самостоятельно дать ответ на убийство генерала. Это можно интерпретировать как указание союзникам Тегерана в Ливане, Ираке и Йемене не предпринимать никаких действий.

Поскольку теперь как из американского, так и из иранского котла выпущено немного пара, открылось окно возможностей для дипломатии. Сейчас европейцам нужно сделать все возможное, чтобы побудить обе стороны конфликта к снижению вербальной и военной напряженности.

Стоит ли продолжать политику максимального давления?

За продолжающимся публичным обменом угрозами очень быстро снова могут последовать точечные атаки со стороны вооруженных группировок, которых поддерживает Иран, или же другие акции, свою причастность к которым Тегеран может правдоподобно отрицать.

Это наиболее вероятно в том случае, если США продолжат политику максимального давления на Тегеран. Своими санкциями Вашингтон фактически ведет экономическую войну против Ирана, которая изматывает страну. Следует также помнить, что США в мае 2018 года в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном, что стало причиной нынешней эскалации в раскручивающейся спирали насилия.

Автор: Маттиас фон Хайн, обозреватель DW

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