Комментарий: Санкции США на долгие десятилетия

Два сенатора - республиканец и демократ - призвали принять новые санкции против России и сделать это до того, как Дональд Трамп успеет вновь встретиться с Владимиром Путиным. Президента США хотят лишить возможности влиять в долгосрочной перспективе на российско-американские отношения, а заодно запретить ему принимать решение о выходе страны из НАТО.

Антироссийские санкции: старые и новые

Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки, отсутствие информации о том, что же обсуждали два лидера на закрытой части встречи с глазу на глаз, опасения, что президент США мог заключить секретную сделку с Кремлем - все это спровоцировало появление целого букета новых санкционных инициатив в рядах американских конгрессменов. Идей так много, что некоторые российские журналисты уже запутались, свалив все предложения в одну кучу.

Иван Преображенский

На самом деле главных тем всего три. Первая - продление санкций против стран, закупающих российские вооружения или сотрудничающих с россиянами в сфере ВПК. Оно уже состоялось. США пытаются перетянуть на свою сторону российских партнеров и даже предлагают им переключиться на покупку американского оружия. В этом случае санкции против них введены не будут - о такой оговорке конгрессменов попросил лично министр обороны Джеймс Мэттис. Причем специально оговаривается, что Россию эти послабления не коснутся.

Вторая тема - новый пакет санкций на случай, если будет официально доказано, что Кремль пытался влиять на исход президентских выборов в США. Еще с января этого года его пытается протолкнуть сенатор Марк Рубио из Флориды.

Закон предполагает, что в течение месяца после выборов директор Нацразведки США должен отчитаться перед парламентариями: не пыталось ли какое-то иностранное государство повлиять на их результаты? Конкретно же России грозят новые санкции в отношении основных секторов экономики, в том числе финансов, энергетики, обороны, металло- и горнодобывающей промышленности. Могут также быть конфискованы активы околокремлевских олигархов. Правда, этот законопроект, скорее всего, уступит место другому, еще более жесткому.

Жесткие санкционные инициативы американских сенаторов

Самая серьезная история - это совсем свежие поправки, которые готовятся внести весьма влиятельные сенаторы из Республиканской и Демократической партий Линдси Грэм и Боб Менендес. Они призваны загнать российскую и европейскую политику президента США в жесткие институциональные рамки. Причем более жесткие, чем прошлогодний закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Трампу запретят выходить из НАТО без согласия Конгресса. Что касается России, то ограничительные меры должны коснуться сфер энергетики, финансов, а также российского госдолга, лиц "действующих в киберпространстве", то есть в теории "кремлевских хакеров", а на практике - практически любых российских айтишников. Также возможно создание "Национального центра по отражению российских угроз".

Причем принятие нового закона загонит в жесткие рамки не только лично Дональда Трампа, но детерминирует американскую политику в отношении России на десятилетия вперед. Правила, утвержденные законом, отменить может только Конгресс США, а в Америке не любят отменять ранее принятые законы. Так что дальше проблема будет только усугубляться.

Конгресс свяжет руки Трампу и надолго накажет Россию

Стопроцентной уверенности, что "Поправка Грэма-Менендеса" будет принята, еще нет. Однако на экономику России и российско-американские отношения она уже оказывает влияние. Рубль снизился, как только появились первые сведения о новом законопроекте. Но главное, "исторический" визит Владимира Путина в Вашингтон плавно перекочевал с осени этого года на год 2019-й. Пусть вначале закончится расследование российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году, говорят теперь в Белом доме.

Команда Трампа явно готовится торговаться с сенаторами, чтобы оставить за собой максимальную свободу действий - как в отношении России, так и в отношении европейских союзников США. Однако сразу видно, что президент проигрывает совместному напору двух главных американских партий. Если обе палаты Конгресса новые санкции одобрят, Трампу ничего не останется, как связать руки самому себе и подписать поправки, как он сделал в 2017 году, утвердив - после долгого сопротивления - закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", поставивший Россию в один ряд с Ираном и Северной Кореей.

Причем России на это просто нечем будет ответить. И даже если вдруг Путин уйдет, санкции останутся еще на долгие годы.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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