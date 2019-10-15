 Комментарий: Санкции в отношении Турции - не в интересах Евросоюза | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 15.10.2019

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Мнения

Комментарий: Санкции в отношении Турции - не в интересах Евросоюза

ЕС должен предотвратить дальнейшее сближение Турции с РФ и Ираном, поэтому Брюссель не должен идти на поводу у Трампа в вопросе введения санкций против Анкары, считает Бернд Ригерт.

Флаги ЕС и Турции

Евросоюз горазд на красивые слова. Министры иностранных дел стран-членов ЕС резко и единогласно осудили вторжение Турции на север Сирии и дестабилизацию ситуации в регионе. Но дел за этими словами не последовало. Совместного решения о вводе эмбарго на поставки оружия Турции принято не было. Все осталось на уровне призывов в адрес стран-членов ЕС в будущем не продавать оружие потенциальному агрессору. В настоящее время это вряд ли коснется турецкого правительства.

Европейцы пытаются найти компромиссное решение. С одной стороны, они хотят следовать политической морали, с другой - не слишком навредить своему союзнику и партнеру по НАТО Турции и не очень разозлить турецкого президента Эрдогана. Ведь Турция, и по возможности - стабильная Турция, с европейской точки зрения, может понадобиться на юго-восточном фланге Европы. Как оплот против исламистских террористов, мигрантов, Ирана и растущего влияния России.

ЕС не заинтересован в ослабленной Турции

Никто в Евросоюзе не намерен серьезно наказывать Турцию. ЕС мог бы нанести серьезный экономический ущерб Анкаре, поскольку турецкая экономика зависит от европейских потребителей. Экономические санкции, которые сейчас хотят ввести США, - пока нечто далекое.

Бернд Ригерт

Бернд Ригерт

Турция - основной партнер в соглашении с Евросоюзом по мигрантам, которое было заключено в 2016 году и привело к резкому сокращению числа беженцев в Греции. И в этом вопросе ЕС зависит от Турции. Президент Эрдоган, разумеется, знает об этом и поэтому регулярно угрожает расторгнуть сделку. Можно ли шантажировать этим Евросоюз? Или он действует реалистично, в соответствии со своими интересами? Один из министров иностранных дел стран-членов ЕС, старый лис Жан Ассельборн очень правильно резюмировал: "У нас нет армии. ЕС не может заставить Турцию прекратить конфликт в Сирии".

Отношения Европейского Союза с Турцией и без того очень напряженные. Переговоры о вступлении Турции в Евросоюз приостановлены. Отказ Эрдогана от демократии и ЕС очевиден. Поэтому Брюссель должен хотя бы предотвратить дальнейшее сближение Турции с Россией и ее союзником Ираном. Турция, которая будет метаться между двумя блоками, станет абсолютно непредсказуемой.

В НАТО может разразиться кризис

Именно поэтому извилистый курс президента Трампа по отношению к Турции слишком опасен для ЕС. Сперва Трамп позволяет Эрдогану начать наземную военную операцию, выведя из Сирии войска и оставив курдов на произвол судьбы. А через несколько дней он решает наказать Турцию, введя против нее экономические санкции. Эти необдуманные действия вбивают клин между странами-членами НАТО и заставляют Анкару еще больше сближаться с Россией

Контекст

Турция начала военную операцию на севере Сирии. Там находятся лагеря, охраняемые курдами, где содержатся сторонники ИГ, которые могут воспользоваться ситуацией. В чем опасность для Европы? (10.10.2019)

Анкара впервые направила на сирийскую территорию танки и спецназ. Эксперты считают, что их цель - не столько борьба против ИГ, сколько сдерживание курдов, которым помогают США. (24.08.2016)

Турецкая операция в Сирии позволит Эрдогану нейтрализовать ряд опасностей для режима. Однако, вероятнее всего, она не достигнет всех планируемых целей, считает обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнер Херман. (14.10.2019)

"Исламское государство" еще не побеждено. И оно может вновь заявить о себе, если из-за военной операции Турции его сторонники бегут из тюрем в Сирии, охраняемых курдами, считает Маттиас фон Хайн. (15.10.2019)

США потребуют и от других союзников по НАТО ввести санкции в отношении Турции. Но это никоим образом не отвечает интересам Европы. Уже сейчас можно предположить, что на встрече министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, которая пройдет на следующей неделе, представители администрации Трампа будут оказывать давление на европейских союзников. Для Дональда Трампа тот факт, что НАТО не будет слепо следовать за ним, станет еще одним доказательством ненужности Альянса, по сути, лишь мешающего США.

Поэтому вторжение Турции в Сирию может иметь далеко идущие последствия как для безопасности и сотрудничества в Европе, так и для отношений с США и Россией. Последствия конфликта, жертвами которого становятся курдские повстанцы и мирное население на севере Сирии, уже начинают медленно проявляться. Мир для европейцев становится еще немного более нестабильным и непредсказуемым.

Автор: Бернд Ригерт, обозреватель DW

 Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.  

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