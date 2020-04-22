Комментарий: Саакашвили делают свадебным генералом реформ Зеленского

Президент Владимир Зеленский в четверг, 7 мая, назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ (ИКР) Национального совета реформ. Отныне бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной госадминистрации официально вошел в команду Владимира Зеленского. Правда, пока с не совсем понятными полномочиями и возможностями.

Приход Саакашвили во власть связан, очевидно, с желанием украинского президента усилить свое окружение человеком, имеющим позитивный опыт в реформировании государства. Пребывание бывшего президента Грузии в украинской политике при президенте Порошенко закончилось для Саакашвили печально - лишением гражданства и депортацией. Чем завершится его нынешний поход во власть - не знает никто. Похоже, даже сам Зеленский.

От дружбы с Порошенко до разоблачения "барыги"

В 2015 году, когда Михаил Саакашвили получил украинское гражданство и пост главы Одесской облгосадминистрации, Петр Порошенко пел дифирамбы экс-президенту Грузии и их многолетней дружбе. Порошенко и Саакашвили практически в одно время учились на факультете международных отношений Киевского госуниверситета. Оба выступили на стороне "оранжевой революции", дружили с президентом Виктором Ющенко и даже стали кумовьями Виктора Андреевича. А в 2014 году после Революции достоинства Саакашвили поддержал во время президентской гонки Петра Порошенко.

Сергей Руденко

Казалось, что дружбе однокашников не будет конца. И уж тем более никто и подумать не мог, что Саакашвили публично начнет обзывать Порошенко уничижительным словом "барыга", а также призывать украинцев к свержению своего недавнего друга. А тот в ответ лишит Михо паспорта гражданина Украины и депортирует из страны. Но это все-таки случилось.

Вспыльчивый характер Саакашвили, а также его конфликты практически со всей тогдашней властной верхушкой Украины очень быстро превратили экс-президента Грузии в политического фрика, убегающего от сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) по крышам киевских домов.

Период президентства Порошенко был, очевидно, одним из самых сложных и драматичных в политической биографии Михаила Саакашвили. Обвинения в подготовке госпереворота на деньги Сергея Курченко - одного из "кошельков" экс-президента Януковича, посадка в СИЗО, депортация в Польшу. В итоге один из авторов "грузинского чуда", из которого Порошенко, похоже, так же, как и Зеленский, хотел сделать свадебного генерала украинских реформ, вынужден был какое-то время отсиживаться в Европе.

Свадебный генерал для Зеленского

Год назад, через неделю после своей инаугурации, президент Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили. Владимир Александрович был уверен, что Порошенко несправедливо обошелся с Михаилом Николозовичем. Очевидно, Зеленский хотел, чтобы украинцы восприняли возвращение Саакашвили в Украину как символ восстановления справедливости после эпохи "барыги" Порошенко. Отчасти ему это удалось. Экс-президент Грузии, получив вновь паспорт с тризубом, отправился "на сохранение" в Одессу. Там, как ожидалось, он при поддержке Зеленского должен был принять участие в выборах мэра в октябре 2020 года.

Однако кадровая чехарда, начавшаяся в команде Зеленского в марте после отставки правительства Алексея Гончарука, потребовала нестандартных решений. Новый премьер-министр Денис Шмыгаль явно не тянул на роль фронтмена украинских реформ. Президенту нужен был опытный политический игрок, имя которого известно западным партнерам. И он его отыскал. Им стал Саакашвили, на фоне которого, надо признать, меркнет образ даже самого Зеленского.

Изначально экс-президента Грузии хотели видеть на должности вице-премьера правительства по реформам, но в ходе консультаций в Верховной раде Саакашвили не нашел должной поддержки депутатов. Кроме того, против этого выступала и Грузия, пригрозив отзывом своего посла из Киева. Поэтому Зеленский назначил Михаила Николозовича главой ИКР Национального совета реформ - консультативно-совещательного органа, который был создан еще во времена Порошенко.

Тбилиси все же отозвал своего посла из Киева для консультаций. А Саакашвили согласился на роль свадебного генерала в команде Зеленского. Она подразумевает большие медийные возможности, но, к сожалению, с ограниченными реальными полномочиями. Согласитесь, давать советы по реформам и реализовывать их - это две большие разницы.

Чем закончится новый призыв Саакашвили в украинскую политику?

За последние три недели экс-президент Грузии не единожды публично заверял, что никогда и ни за что не рассориться с Зеленским. Мол, об этом мечтают только их недруги. Но, как говорится, никогда не говори никогда. Кроме того, Украина Зеленского не сильно отличается от Украины Порошенко, против которой так эмоционально выступал Саакашвили. Все тот же министр внутренних Арсен Аваков, все те же "хозяева страны" - олигархи Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, которых публично резко критиковал экс-президент Грузии. Все та же система управления государством, построенная на мздоимстве и "барыжничестве", так раздражавшая и раздражающая Михаила Николозовича.

Возможно, Владимир Зеленский на самом деле хочет стать успешным президентом. Но в этом ему постоянно что-то мешает - то его окружение, то нерадивые депутаты пропрезидентской фракции "Слуга народа", то слабые премьеры. Парадокс же в том, что всех их во власть привел именно сам Зеленский. Но вот играть как единая команда за год они так и не научились. Роль играющего тренера теперь, похоже, отведена Саакашвили.

Как бы это странно это ни звучало, но Саакашвили сегодня - это шанс не только для Зеленского, от которого ждут качественных перемен в стране. Это - шанс для всей Украины, которая пребывает под контролем олигархов и коррумпированной элиты. Для страны, которая, имея огромный потенциал, продолжает влачить жалкое существование.

Да, излишняя экспрессивность Саакашвили может вдрызг разнести разношерстную команду Зеленского. Но она же способна наконец разрушить насквозь прогнившую систему управления в Украине. Вопрос лишь в том, готов ли Зеленский к преобразованиям и не пугает ли его то, что Саакашвили рано или поздно может выйти из-под его контроля. И тогда уже сам Владимир Александрович может превратиться в "зеленого барыгу".

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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