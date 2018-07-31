Комментарий: Рост числа мигрантов в Испании - проверка для ЕС?

Количество беженцев и мигрантов, которые попадают в Европу по Средиземному морю, снижается. За первые семь месяцев этого года в Грецию, Италию и Испанию прибыло в общей сложности 55 тысяч беженцев. Это вполовину меньше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Такие данные сообщили Международная организация по миграции (IOM) и европейское агентство по безопасности внешних границ Frontex. Ни о каком "миграционном кризисе", "наплыве" или "притоке", которые хотели бы видеть в Европе в первую очередь министры внутренних дел с популистскими взглядами, не может быть и речи.

Бернд Ригерт

Однако миграционные маршруты действительно меняются. В этом году Испания впервые стала основной страной, куда пытаются попасть мигранты. За ней следуют Италия и Греция. Эта тенденция наметилась еще в конце 2017 года. Количество мигрантов в Испании непрерывно росло, в Италии - падало. Однако причина такой ситуации состоит вовсе не в угрозах нового популистского правительства в Риме закрыть порты для всех судов, доставляющих в страну нелегальных мигрантов.

Дело в том, что Ливия, похоже, все активнее пытается предотвратить отправку беженцев и мигрантов в Италию на непригодных для плавания надувных лодках. Перспектива возвращения в Ливию после того, как тебя спасут, по-видимому, удерживает многих от того, чтобы вообще решиться на поездку. Срабатывает фактор устрашения. ЕС делает на это ставку уже давно, а не только с момента последнего саммита в июне.

Успешное сотрудничество между Испанией и Марокко

Однако теперь по маршруту Марокко - Испания на западе Средиземного моря перемещаются не те мигранты, которые до этого попытали счастья в Ливии. По данным марокканского отделения Frontex, основные страны происхождения мигрантов, прибывающих в Испанию на лодках, - это Марокко и Мали. Беженцы, которые в последние месяцы пытались попасть в Италию, были родом преимущественно из Туниса и Эритреи.

Беженцы высаживаются на испанском пляже после пересечения Гибралтара на надувной лодке

Напрашивается предположение, что марокканские власти больше не препятствуют отбытию мигрантов из своих портов и с пляжей или просто закрывают на это глаза. До сих пор сотрудничество между испанскими и марокканскими пограничниками работало хорошо, когда речь шла о том, чтобы предотвращать переправу мигрантов через пролив между Марокко и Испанией. За такое сотрудничество Марокко уже больше десяти лет получает деньги от Евросоюза и Испании. Из одного только бюджета ЕС на защиту границы было выделено 70 миллионов евро. В ближайшие годы Марокко и Алжиру планируется выделить еще 55 миллионов субсидий ЕС на усиление пограничного контроля. Уже больше десяти лет испанская береговая охрана интенсивно сотрудничает и с Мавританией. За этого время количество мигрантов, прибывающих с африканского побережья на Канарские острова, резко снизилось.

Шанс ЕС проверить теорию на практике

Испания уже запросила у Евросоюза экстренную финансовую помощь на строительство жилья для мигрантов. ЕС должен сразу воспользоваться моментом и создать первый миграционный центр - то, что главы государств и правительств предусмотрели на саммите как добровольную возможность. В таких миграционных центрах должны как можно быстрее приниматься окончательные решения о предоставления статуса беженца. Заявители, получившие отказ, должны быть высланы непосредственно в страны их происхождения.

Но это в теории. Практическое выполнение этого плана может потерпеть неудачу, поскольку у Испании нет договора об обратном приеме беженцев и мигрантов со странами, откуда они прибывают, а также потому, что ни одна из стран-членов ЕС не примет беженцев, получивших этот статус в Испании. Однако ЕС может по крайней мере предпринять попытку, чтобы посмотреть, что выйдет на практике из принятых на саммите решений. Известный исследователь проблем миграции Геральд Кнаус (Gerald Knaus), разработавший миграционное соглашение между ЕС и Турцией, срочно советует использовать растущее число прибывающих в Испанию беженцев как шанс испытать теорию на практике.

Однако Испания будет стараться этого избежать, ведь это может подтолкнуть еще большее количество мигрантов предпринять попытку переправы, даже если будет хотя бы отдаленная возможность быстро получить статус беженца в Испании и Евросоюзе в новом миграционном центре. Новый политический конфликт в ЕС предопределен, ведь Испания требует "европейского решения", не уточняя при этом, в чем конкретно оно должно состоять. Франция, Бельгия и Германия, в свою очередь, могут ожидать роста числа мигрантов. Ведь опыт показывает, что те, кому было отказано в предоставлении убежища, часто отправляются из Испании на север - неважно как и вопреки всем "дублинским регламентам".

Автор: Бернд Ригерт, обозреватель DW

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