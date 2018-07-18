Комментарий: Россия расслаивается на сословия

Наше общество все больше напоминает сословное. Главное, что передается по наследству, даже не имущество, а доступ к нормальному питанию и здравоохранению, констатирует Иван Преображенский.
В кризис традиционно богатеют богатые и беднеют бедные. Так происходит и в России. Садовое кольцо остается "резервацией" для состоятельных москвичей, а Москва в целом все дальше уходит от регионов.
Три российских сословия
Аналитики консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PWC) включили Москву в 15 наиболее развитых мегаполисов мира. В свою очередь, рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что Москва будет в ближайшие годы уверенно богатеть. Столица привлекает массу молодой и активной рабочей силы.
Но оборотная сторона этого богатства - расслоение общества, резко усилившееся в последние годы. Достаточно отъехать от нового собянинского центра по при нем же построенным транспортным коридорам, чтобы увидеть три слоя российской жизни. И границы между этими "сословиями" становятся все неприступнее.
Первый слой - Садовое кольцо. Пространство для туристов (как хорошо показал чемпионат мира по футболу) и для жизни граждан, для которых деньги вообще не проблема. Дальше - остальная Москва в пределах МКАД и крупные столичные пригороды, ставшие городами-миллионниками. Эти люди часами добираются на работу на разных видах транспорта, а в пределы Садового кольца ездят как в музей.
Они не могут сравнивать свой уровень жизни "на раёне" с первым сословием. Скорее с презираемыми ими выходцами из Средней Азии, которые на рабских условиях вкалывают на московских стройках, в сфере ЖКХ и в торговле.
Третий - остальная Россия, с завистью смотрящая на Москву. Правда, и там в каждом регионе есть группы, как минимум по доходам, примыкающие к первому столичному сословию. Однако не по всем параметрам. Они богаты, им доступно нормальное питание, качественный транспорт, но уже со здравоохранением, а равно и культурой все заметно сложнее.
Новое сословное общество?
Новое деление - не индийские касты. Сословное общество тем и отличается, что из одного состояния в другое вполне можно перейти. Можно найти хорошую работу и из московского района Гольяново или облцентра переехать на Кутузовский проспект. Многие так и делают, переходя из второй лиги по качеству жизни в первую. А потом пытаются передать своим детям право нормально питаться, лечиться, отдыхать и даже работать как сословную привилегию.
В последние годы такой переход все сложнее. Часто говорят о новом дворянстве, то есть отделении правящего класса от народа. Обычно имеется в виду передача собственности и должностей по наследству.
Проблема же заметно глубже. Речь идет о диаметрально разном качестве жизни, которое передается по наследству. Уже сегодня разрыв между самыми богатыми и самыми бедными россиянами как сто лет назад. И вопрос не в имуществе. Это наследственная бедность, состоящая из многих факторов.
Например, огромную роль играет экология. Не то, чтобы в центре Москвы воздух заметно чище, чем около нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Но настоящая новая аристократия в центре столицы в основном и не живет. Даром что ли столько скандалов с так называемыми ее загородными дворцами?
Кроме того у нового дворянства свои рестораны, магазины, свои продукты питания, из-за санкций и дороговизны не доступные абсолютному большинству населения, которое кормят дешевыми суррогатами. Аналитики PWC правы, говоря, что в Москве эффективный общественный транспорт, но комфортно ли им каждый день по два часа добираться до работы?
У состоятельных свои и врачи в частных клиниках - российских и зарубежных. А у жителей "примкадья" нет времени даже проверить свое здоровье, не говоря о качестве здравоохранения. И сейчас власти разрушают последний защитный механизм - раннюю пенсию, которая позволяла "бабушкам" оккупировать поликлиники и "бегать по врачам". Тем самым, кстати, улучшая статистику Минздрава по "возрасту дожития", которая и позволяет повышать пенсионный возраст.
Из всего этого и множества других параметров и складывается российская наследственная бедность. Перейти из второй и третьей лиги в первую россиянам уже просто не хватает здоровья.
Два народа-антагониста
Низкое качество продуктов питания, плохая экология, некомфортный транспорт, отсутствие досуга, не слишком качественная медицина, а главное - отсутствие времени на походы ко врачам и, наконец, постоянный стресс и противостояние агрессии (на работе, дома, в транспорте) - вот что формирует второе и третье сословие россиян.
Какие у этого последствия? Ранняя смерть родителей, курение, алкоголизм, наследственный диабет и еще целый букет заболеваний, которые являются результатом вынужденного неправильного образа жизни. Это наследство, которое получат наши дети. Вместе с образованием, качество которого остается весьма спорным.
Что это, как не возрождение в стране двух наций, которые даже биологически между собой связаны весьма условно? О возможных последствиях даже думать не хочется, хотя агрессивные дискуссии вокруг столетней годовщины со дня расстрела царской семьи наводят на определенные грустные мысли.
Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский
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