Комментарий: Россия, или Молодым здесь не место

В России не найти работу с достойной зарплатой и комфортными условиями для жизни. Не согласны? Тогда вспомните, что Москва - это еще не вся Россия, призывает Анастасия Аринушкина.
Загнивающий Запад, мы в кольце врагов, но наши духовные скрепы не прогнутся под натиском гейропы - эта заезженная пластинка звучит из телевизора уже пятый год подряд. Пропагандисты с федеральных каналов пытаются убедить россиян, что весь мир против нас, потому что в России есть традиционные ценности, а на Западе ничего нет, вот они нам и завидуют.
При этом половина россиян абсолютно не довольны размером своих доходов, а также с трудом могут оплатить медуслуги и образование, показали последние опросы Росстата и ЦБ. Что касается молодых людей, то они в идею "Великая Россия vs. Загнивающая Европа" тем более не верят. Более того, как раз на Западе многие из них и хотели бы жить, показали результаты опроса "Левада-центра": более 40 процентов россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать на постоянное место жительства за границу.
В Москве - хорошо! А в России?
С результатами опроса можно не согласиться: мол, на самом деле никуда молодежь не уедет, да и в России не все так плохо. Правда, если по разбитым дорогам выехать из Москвы и увидеть, как живут люди, то может стать по-настоящему страшно, но дом стоит любить и таким.
Да в России все вообще хорошо! Особенно, если ты живешь в Москве. Лучше всего, если там ты и родился, и не нужно снимать в столице квартиру, за которую будешь отдавать половину зарплаты. Вот только Москва - это еще не Россия. Почему же так легко любить родину только в пределах МКАД?
Есть, конечно, люди, которые вдруг снимаются с якоря в столице и уезжают поднимать с колен Урюпинск. Это не художественное преувеличение: несколько лет назад маркетолог из Москвы Василий Дубейковский уехал туда, чтобы создавать бренд "столицы российской провинции". Он действительно многое сделал для города, о нем часто пишут в российских СМИ. Только поступок Василия представляется как подвиг.
С трудом представляю себе подобную реакцию в немецких газетах. Если маркетолог из Берлина вдруг уедет жить в Штральзунд, это не удивит даже его друзей. Подобный переезд в Германии не связан с самоотречением и аскезой. А вот в России так почему-то не бывает.
Великая, прекрасная и вымирающая Россия
И ведь Россия действительно классная. Там потрясающие люди, культура, природа, движ, веселье и задор. Но почему, почему все это в неограниченном доступе можно найти только в Москве - за исключением, разве что, природы? Как только ты выезжаешь за пределы столицы, то попадаешь в какой-то ад?
Я знаю, о чем говорю: я родилась и выросла в маленьком поселке на окраине Волгоградской области - недалеко от Урюпинска. Перед выборами российского президента в марте 2018 года я отправилась на свою малую родину писать репортаж о том, что жители провинции на самом деле думают об этих самых выборах и о Путине. Оказалось, что люди думают не о Путине, а о выживании. Хорошая зарплата в поселке - 13 тысяч рублей, учреждения закрываются одно за другим, в районной больнице не работает половина отделений. Из такой России молодежь не просто хочет уехать - молодежь бежит. Почти все мои одноклассники разъехались кто куда: те, что поудачливее, в Москву, остальные - в Волгоград или Саратов.
Очень удобно любить Россию, когда ты сидишь в столице: с интересной работой в модном лофте, круглосуточными супермаркетами и уютными кофейнями. Вот только Россия все же не ограничивается МКАДом - за ним она только начинается. В настоящей России гораздо чаще можно увидеть нищету и разваленную инфраструктуру, чем златую рожь да кудрявый лен. Романтизируют эту нищету чаще всего люди, которые постоянно жить в ней не готовы. Они же и вопрошают: "А кто же сделает жизнь в провинции лучше, если не вы, ее жители?"
Впрочем, и Москва со временем теряет свою привлекательность. Коррупция вездесуща, а тебе 24 года, еще и в любой момент ты можешь оказаться за решеткой - пусть теперь не за мемы (вот уж спасибо, Путин), зато за участие в каком-нибудь митинге. Против коррупции, например. Что, это и есть хваленая путинская стабильность? Да идите вы к черту с такой стабильностью.
Заграница нам поможет - раз родине мы не нужны
Поэтому люди хотят ехать за границу - и уезжают. Кстати, в основном - молодые и образованные. Самой популярной страной для эмиграции у россиян остается Германия. Причины, по которым россияне выбирают эту страну, очевидны: качественное образование и медицина, дружелюбное отношение к иностранцам, социальные гарантии в виде достойных зарплат, пенсий и пособий.
Да, Запад не идеален. И путь интеграции в Германии не усыпан лепестками роз. Сложно выучить язык, сложно привыкнуть к новой культуре, а порой вас будет удивлять неожиданная "отсталость" в некоторых вопросах. Но все эти сложности меркнут, когда осознаешь, что у тебя есть права, и они соблюдаются. Власть здесь находится на службе у людей, а не распоряжается бюджетом так, словно это ее собственный бездонный карман. Да что уж там, выбор у тебя тоже есть: жить в столице или же - с не меньшим комфортом - в уютном городке на 300 тысяч человек. Увы, в России уровень жизни в Москве и в условном Тамбове с его средней зарплатой в 25,7 тысячи рублей пока не сравнимы.
Но ведь все не уедут? Ну да. На Запад отправляются самые амбициозные и пробивные, в Москву - те, кто хочет зарабатывать столько, чтобы обеспечивать базовые потребности. А что великая прекрасная Россия? Кто хочет жить в ней?
Автор: Анастасия Аринушкина, журналист Deutsche Welle
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
______________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp
Смотрите также: