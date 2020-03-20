Комментарий: Россия вновь спасает Игоря Сечина

"Роснефть" ушла из Венесуэлы. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы нефтегазового гиганта, сделанном 28 марта ближе к ночи. Некая полностью принадлежащая российскому государству компания - как считает большинство аналитиков, "Роснефтегаз" - выкупила у "Роснефти" все венесуэльские активы. В уплату компания Игоря Сечина получила от российского государства 9,6 процента собственных акций. Стоимость этого пакета может составлять без малого 4 миллиарда долларов.

Российские граждане заплатили за прощание с Мадуро?

Решение "Роснефти" - прямое следствие санкций, введенных Соединенными Штатами против двух ее дочерних компаний-трейдеров и одного из вице-президентов, отвечающего за коммерческие вопросы, бельгийца Дидье Касимиро. Американцы обвинили их в содействии продаже венесуэльской нефти режимом Николаса Мадуро, легитимность которого Вашингтон не признает.

По идее, российская компания и ее дочерние структуры получала нефть в счет некогда выданного Венесуэле кредита. Такого рода сделки обычно под санкции не попадают. Однако министерство финансов США, похоже, считает, что содействие режиму Мадуро выходило за рамки "отбивания" кредитных средств. И это заставляет Москву нервничать еще больше.

Структуры "Роснефти" были не единственным, но одним из крупнейших партнеров венесуэльской диктатуры в жизненно важном для нее деле перепродажи нефти. Кремль таким образом спасал Мадуро, но не забывал и о своем кармане. Теперь "Роснефть" ожидает, что Америка снимет санкции с ее "дочек". Ведь формально "Роснефть" к ним больше не имеет никакого отношения. "Урок тут простой: с санкциями Соединенных Штатов никто не может позволить себе не считаться, даже Путин", - сказал мне знакомый аналитик западного инвестиционного банка.

Придумают ли в Москве новые схемы тайной продажи венесуэльской нефти - большой вопрос, особенно в свете официальных обвинений в контрабанде наркотиков в США, которые Белый дом на днях предъявил режиму Мадуро. Ведь Трамп может просто попытаться свергнуть Мадуро, и не исключено, что успешно.

Николас Мадуро и Игорь Сечин, фото из архива

На фоне этого предусмотрительный Сечин переложил бремя ответственности за ничего не стоящие венесуэльские активы - и возможные новые конфликты с американским минфином - на то же самое государство, которое является совладельцем его компании через "Роснефтегаз". Эта "фирма" существует практически только на бумаге. Она - большой сейф, где хранятся акции энергетических корпораций, которые контролирует Кремль. "Роснефтегаз" владел - до предполагаемой передачи им акций "Роснефти" ее руководству - контрольным пакетом акций компании Сечина.

В обмен головную боль и токсичные венесуэльские активы с нулевой стоимостью Игорь Иванович получил акции, которые раньше принадлежали государству. То есть, по логике вещей, российскому налогоплательщику. Отныне Сечин вправе их сохранить за компанией или погасить, то есть аннулировать. Это увеличило бы долю, которой владеют в Роснефти российское государство (хотя неясно, получит ли оно назад контрольный пакет), иностранные акционеры в лице британской BP и швейцарско-катарского нефтегазового консорциума QHG Oil Ventures, а также Росимущество и физические лица. Их официально насчитывается около 170 тысяч, включая самого Игоря Ивановича. Кремль не только вывел "Роснефть" из-под санкций, но и улучшил ее баланс. Такое под силу только Сечину. Он это не раз доказывал.

Что может Сечин?

По данным Reuters, в 2018 году российский госбанк ВТБ выдал тайный кредит на покупку акций "Роснефти" тому самому консорциуму QHG Oil Ventures. Это способствовало росту капитализации "Роснефти", но обвалило рубль. Несколько недель назад тот же Сечин убедил Владимира Путина не идти на уступки Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в споре об объемах добычи нефти. Главным аргументом руководителя "Роснефти", по всей видимости, была необходимость наказать американских производителей сланцевой нефти. Благодаря им США стали крупнейшим в мире экспортером углеводородов.

Аргумент, видимо, сработал. Путин, вероятно, увидел в этом также шанс наказать администрацию Трампа за санкции, введенные против проекта "Северный поток-2". Решение Кремля пойти на разрыв с ОПЕК и ее лидером Саудовской Аравией заставило Эр-Рияд взорвать рынок резким увеличением объемов добычи. Цена нефти - главного источника доходов российского государства - рухнула. Вслед за ней обвалился курс рубля. Теперь, в разгар эпидемии коронавируса, пик которой в России еще впереди, руководство страны посчитало жизненно важным и необходимым выручить Роснефть. Получается, что Игорь Сечин - едва ли не единственный человек, чьим "рекомендациям" так часто и безотказно следует Кремль. В этом смысле он и есть настоящий, пусть и неформальный, "номер два" российского режима.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Обнуление по-путински: как президент РФ решил остаться навсегда Госдума утвердила поправки в конституцию, предусматривающие обнуление президентских сроков Владимира Путина. Сергей Елкин о продлении полномочий нынешнего президента РФ.

Российская политика в карикатурах Ребрендинг "Единой России": как на самом деле изменится партия? "Единая Россия" перед выборами в Госдуму в 2021 году сменит название, а Дмитрий Медведев больше не будет главой партии, пишут СМИ. Сергей Елкин о том, насколько серьезными будут перемены.

Российская политика в карикатурах Бои за Идлиб: Путин ставит Эрдогана перед выбором? Турция воюет за сирийский город Идлиб с Асадом, поддерживаемым авиацией РФ. В результате авианалета убиты турецкие солдаты. Сергей Елкин о напряженности в отношениях Москвы и Анкары.

Российская политика в карикатурах Кто боится "родителя номер 1" и "родителя номер 2" Владимир Путин, обсуждая поправки к конституции, высказался против однополых браков и воспитания детей однополыми родителями. Карикатурист Сергей Елкин о фобиях российского президента.

Российская политика в карикатурах Каких жертв потребуют поправки к Конституции России Изменения Конституции РФ, инициированные президентом России Владимиром Путиным, у многих вызывают сомнения в их правомерности. В числе скептиков и карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Партийный бум: что стоит за образованием новых партий в России? Оргкомитеты сразу 39 новых партий зарегистрировал Минюст России за последний год. Кому нужен бум партийного строительства перед выборами в Госдуму - 2021, знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Изменение Конституции России: почему Путин так спешит? Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах От Чайки до Медведева: кого еще затронет транзит власти в России? Генпрокурор РФ Юрий Чайка уходит в отставку вслед за правительством России под руководством Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о кадровых перестановках на фоне транзита власти.

Российская политика в карикатурах Что станет с Конституцией России после предложений Путина Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Что Мишустин получит в наследство от Медведева Михаил Мишустин должен стать главой правительства России. Карикатурист Сергей Елкин знает, какой подарок приготовил новому премьеру ушедший в отставку с этого поста Дмитрий Медведев.

Российская политика в карикатурах Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина В послании Федеральному собранию президент России объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий.

Российская политика в карикатурах Дизлайки под новогодним обращением Путина, или Битва за респект - 2020 Крупнейшие телеканалы России скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением Владимира Путина в YouTube. Карикатурист Сергей Елкин о битве за рейтинг президента РФ.

Российская политика в карикатурах Новогоднее обращение Путина 2020: старые сказки о главном Владимир Путин впервые выступил с новогодним обращением к россиянам 20 лет назад. О том, что несколько лет его подменял Медведев, не все вспомнят. Сергей Елкин - о стабильности в понимании Кремля.

Российская политика в карикатурах Куда делись унитазы с возвращенных Украине кораблей На кораблях, которые РФ задержала год назад и теперь вернула Украине, демонтировано оборудование вплоть до унитазов, заявил Киев. Сергей Елкин даже в этой истории нашел место для романтики.

Российская политика в карикатурах Все меньше россиян симпатизируют Путину - как реагирует президент РФ? Число россиян, симпатизирующих президенту РФ Владимиру Путину, снизилось за последние два года до 24%. С годами чувства остывают, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Почему Россия простила странам Африки долги на миллиарды долларов На саммите Россия-Африка президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва списала африканским странам долги на сумму более 20 млрд долларов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Российская политика в карикатурах Чем опасны бумажные стаканчики: версия Путина Президент РФ считает возможным наказание за брошенный в полицейских бумажный стаканчик. По мнению Путина, вслед за стаканчиком могут полететь и камни. Сергей Елкин продолжил логическую цепочку.

Российская политика в карикатурах Приговор Егору Жукову: на свободу с оговорками Суд приговорил студента Егора Жукова за экстремизм к трем годам условно и на два года лишил его права администрировать сайты в интернете. Карикатурист Сергей Елкин о неоднозначном решении суда.

Российская политика в карикатурах Зачем Путину нужен новый состав Совета по правам человека В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) - кардинальная смена состава: от руководителя до увольнения "неудобных" власти членов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Российская политика в карикатурах Кто станет преемником Путина, или Старая песня о главном Тема транзита власти в России и преемника Владимира Путина на посту президента страны вновь всплыла в различных СМИ в начале октября. Сергей Елкин о реакции главного героя дискуссии.

Российская политика в карикатурах "Северный поток - 2": Трамп против! Президент США Дональд Трамп вновь назвал газопровод "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Карикатурист Сергей Елкин о ноже в спину проекта Владимира Путина.

Российская политика в карикатурах Привет со дна, или Реакция Путина на лесные пожары в Сибири Президент РФ после долгого молчания о сибирских пожарах приказал подключить военных к их тушению. Сергей Елкин о приоритетах Путина, спускавшегося на дно в батискафе, пока в России обсуждали катаклизм. Автор: Сергей Елкин

