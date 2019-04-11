Комментарий: Россиян раздражает принудительная клерикализация

Строительство новых православных церквей в России все чаще приводит к конфликтам между властью и гражданским обществом. На минувшей неделе в новостные сводки попали две похожие ситуации в разных частях страны - Екатеринбурге и Красноярске.

Два города - одна беда

В Екатеринбурге 7 апреля несколько тысяч жителей собрались в центре города, чтобы выразить несогласие с возведением там очередного православного собора. А 10 апреля в Красноярске со скандалом прошли общественные слушания, созванные для обсуждения последствий строительства православной церкви в центре города, в районе Стрелки.

Федор Крашенинников

Ситуация в Красноярске усугубляется тем, что параллельно обсуждается проекты и других церквей - и тоже на месте скверов. Характерна совершенно советская аргументация красноярских храмостроителей: Красноярск-де отстает от других российских городов-миллионников по количеству церквей на душу населения! То есть новые храмы надо строить не потому, что в них есть какая-то ощутимая практическая нужда, а потому что их должно быть не меньше априорно заданного количества на душу населения, а лучше - больше.

Вопреки действующей конституции, сегодня и федеральная, и региональная, и муниципальная власти России, не особо скрываясь, стоят на вполне определенных клерикальных позициях и всегда готовы поддержать любое начинание в этой сфере, а часто и вовсе выступают инициаторами процессов. Поэтому обсуждение с населением планов возведения новых церквей сводится к полусекретным слушаниям вне общественного контроля, оформление разрешений на строительство происходит с невероятной скоростью, а риторика властей и церковных активистов по всей России не отличается разнообразием.

При этом любые попытки выступить против строительства вообще или против конкретного проекта вызывают обвинения в русофобии и даже сатанизме. В ход идет и навешивание ярлыков: например, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в свое время назвал противников строительства церкви в центре Екатеринбурга "общественными террористами".

Москва и "200 храмов"

Хотя конфликты вокруг появления новых церквей весьма распространены по всей стране, в федеральную новостную повестку попадают разве что эпизоды противостояния в Москве, где в рамках программы "200 храмов" жители то одного, то другого района вдруг обнаруживают строительную технику в своем парке.

Особенно громко прозвучал конфликт в парке "Торфянка в 2015-2016 годах, там протесты местных жителей все-таки остановили стройку. РПЦ получила другой участок для храма, но в парке все еще проходят "молитвенные стояния", и местные жители не теряют бдительности.

В "Торфянке" же были продемонстрированы все доступные способы давления на протестующих: активисты движения "Сорок сороков", массовые "молитвенные стояния", казаки, "ветераны Новороссии", угрозы, травля в СМИ, давление на лидеров протеста и так далее. Уже в текущем году по аналогичному поводу протестовали жителей московского района Бескудниково, где на месте парка планируется построить уже седьмую православную церковь в этом районе.

Тоже протест

Протесты против строительства новых церквей нельзя рассматривать в отрыве от любых других протестов в России. Во-первых, граждан все больше раздражают не столько конкретные стройки, сколько демонстративное игнорирование их мнения по самому широкому кругу проблем - будь то вопрос о возведении храма на месте сквера или об открытии новой свалки по соседству.

Во-вторых, все больше граждан РФ раздражает принудительная клерикализации жизни в стране. Согласно данным МВД, в 2019 году богослужения во время таких важных православных праздников как Крещение и Рождество посетили от 2,4 до 2,6 млн россиян, что составляет менее двух процентов населения страны. Между тем власти ведут себя так, будто активно практикующие православные составляют большинство, а потому позицию инаковерующих и равнодушных к религии граждан России можно игнорировать вовсе или объявлять антипатриотичной и чуть ли не преступной.

Разница подходов к православным и неправославным видна на множестве примеров. Например, в том же Екатеринбурге в 2015 году местной лютеранской общине не дали построить свою церковь, ссылаясь на позицию жителей окрестных домов, которые требовали оставить ставшую парком территорию бывшего кладбища в нынешнем виде. В ситуации с православным собором гораздо более массовые протесты горожан власти игнорируют, а подготовка к строительству собора продолжается.

Антицерковные выступления в современной России становятся еще одной точкой консолидации протестных настроений, безотносительно отношения к православию как таковому. РПЦ так откровенно и беззастенчиво встраивается во власть, а власть так прямолинейно проводит клерикальную политику, что различить две эти силы уже практически невозможно, а потому любой протест против церковного строительства неизбежно оказывается и политическим противостоянием власти и общества.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Автокефалия для Украины: кто что говорит Украина стремится к автокефалии православной церкви Процедура предоставления Украинской православной церкви автокефалии (или издания томоса - указа о создании единой поместной церкви) вызывает ожесточенные споры. В Москве и Киеве реагируют по-разному. Кто из ключевых фигур дела что говорит?

Автокефалия для Украины: кто что говорит Варфоломей: Диалог - путь, завещанный Богом "Мы верим в силу диалога. В то время как политическое руководство использует диалог, чтобы разрешить проблемы своих стран, мы, религиозные лидеры, используем диалог еще больше, потому что это путь, который нам завещан самим Богом", - указал Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи в августе 2018 года с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Кирилл: Верим, что врата ада не одолеют Церковь "Мы знаем, как сегодня непросто на братской земле украинской. Мы знаем, как враг рода человеческого ополчился на Церковь православную, которая проходит через тяжелейшие испытания. Но мы верим, что врата ада не одолеют Церковь", - сказал позднее сам Кирилл.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Филарет: Путин - новый Каин "Путин - верующий. Христианин. А живет ли он по вере? Нет, не живет по вере. Я его назвал: 'новый Каин'", - заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью Жанне Немцовой.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Онуфрий: Не томос решает проблемы, а человек "Не томос решает проблемы, а человек своим добрым усилием, своими руками, головой должен решать проблемы. Колбаса не повысилась в цене из-за отсутствия томоса и не будет снижена, если его дадут", - уверяет митрополит Киевский, епископ РПЦ Онуфрий.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Павел: Отделение - раскол мирового православия "Отделение украинской церкви - процесс, который сегодня принимает отчетливые формы церковного раскола всего мирового православия", - считает предстоятель Белорусской Православной Церкви митрополит Павел. С аналогичными заявлениями выступили и другие главы поместных церквей - Эстонии, Абхазии и других.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Порошенко: Украина - не территория РПЦ "Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви", - настаивает президент Украины Петр Порошенко, один из главных инициаторов и сторонников автокефалии.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Тимошенко: Независимость церкви - укрепление суверенитета "Мы всем сердцем и всеми возможностями поддерживаем предоставление Украинской православной церкви томоса, чтобы наша церковь стала независимой от российской церкви, и чтобы мы имели возможность укрепить свой суверенитет, получив настоящую независимость нашей православной церкви", - заявила бывший премьер-министр Украины и вероятный кандидат на должность президента страны Юлия Тимошенко.

Автокефалия для Украины: кто что говорит Лавров: Провокация, чтобы использовать раскольничьи церкви "Провокация задумана с тем, чтобы использовать две неканонические раскольничьи церкви на Украине, которые никогда не были признаны ни одной православной церковью. <…> Патриарх Варфоломей признал их каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти раскольничьи церкви", - так считают в Москве. Эту точку зрения озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров. Автор: Григорий Аросев

