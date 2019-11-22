 Комментарий: Российский спорт лишают флага | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 26.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: Российский спорт лишают флага

Шансов переубедить руководство WADA у Москвы почти не осталось. Как Россия должна была бы вести себя, если обвинения в ее адрес и правда были бы оговором, рассуждает Иван Преображенский.

Табличка на офисе РУСАДА в Москве, на которой написано Российское антидопинговое агенство

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому этой организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях сразу на четыре года. Международный олимпийский комитет (МОК) уже заявил, что поддержит самые жесткие санкции. Что это - итог многолетнего вранья или очередной пример "пещерной русофобии" по Владимиру Путину?

РУСАДА - без шансов на защиту

Решение о санкциях в отношении российского спорта, скорее всего, будет принято уже 9 декабря. В теории пока речь идет только о предложении комитета о соответствии, но прецедентов отклонения исполкомом WADA таких рекомендация пока не было. По крайней мере так говорит глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, который неоднократно предупреждал ранее, что попытки обойти требования WADA могут привести к удалению России с международной спортивной карты на несколько лет. Тем более, что и МОК уже тоже заявил, что поддержит самые жесткие меры воздействия в отношении России.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Наверное, можно было бы спасти репутацию российского спорта, предложи Кремль сейчас какой-нибудь беспрецедентный по открытости план, который позволил бы не только международным спортивным функционерам, но и буквально любому прохожему с улицы зайти и протестировать допинг-пробы россиян. Но мы не сможем проверить это предположения, потому что на такие меры власти РФ ментально не способны пойти даже ради спасения национального спорта.

Российские власти, в том числе спортивные, начиная с профильного министерства, традиционно понимают открытость как слабость. Их подходы не изменились со времен Олимпиады в Сочи. Тем более, что еще труднее, чем открыться миру, нашим властям сдать фальсификаторов. Мафиозная круговая порука не позволяет назвать виновных. Не говоря уже о том, что, согласно анекдоту про советского прокурора, в ходе следствия руководители государства рискуют выйти на самих себя.

Россию оболгали?

Несмотря на заявления Гануса и других людей, по-настоящему болеющих за будущее российского спорта, основной тон в официальных заявлениях и прессе, когда Россию окончательно лишат сразу двух Олимпиад, наверняка будет традиционный. Владимир Путин опять вспомнит о "пещерных русофобах". В Госдуме и МИДе будут рассуждать о том, что враждебные силы не могут в честной борьбе переиграть российских спортсменов и поэтому придумывают всякие мифические допинги, чтобы избавиться от конкурентов.

При этом реальной помощи спортсмены не получат. Четыре года - огромный срок для профессионального спорта. За это время большинство молодых и перспективных атлетов рискуют потерять лучшие годы их карьеры. Естественно, часть спортсменов наверняка согласятся выступать на двух предстоящих Олимпиадах под нейтральным флагом. Второй вариант - вовсе уехать из России и подобрать себе более комфортную страну, которая не идет на противостояние со всем спортивным миром в одиночку, имея своим единственным оружием в этом споре сотрудника спецслужб, всегда готового подменить баночки с мочой. Эту опцию как самую крайнюю меру уже обсуждают некоторые российские спортсмены.

Контекст

В 2020 году Всемирное антидопинговое агентство возглавит министр спорта Польши Витольд Банька. DW поговорила с ним о его целях, отношении к атлетам из России и возможных санкциях в отношении РУСАДА. (30.10.2019)

Замглавы РУСАДА прокомментировала DW удаление данных московской антидопинговой лаборатории, которые следовало направить в WADA. Маргарита Пахноцкая считает, что виновных надо строго наказать. (23.10.2019)

Глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью DW призвал министра спорта России Павла Колобкова разобраться с возможными манипуляциями в базе данных московской антидопинговой лаборатории. (24.09.2019)

Скандалы вокруг допинг-контроля в России продолжаются. У властей нет политической воли, чтобы восстановить доверие международного спортивного сообщества, констатирует Иван Преображенский. (25.09.2019)

Успешная апелляция лыжника Александра Легкова подвела предварительную черту под вопросом индивидуальной вины российских спортсменов за употребление допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи. (25.01.2019)

Россия, прощенная WADA авансом, выставила ее на посмешище. В Москве и не думают раскаиваться за скандал с допингом. Это не должно остаться безнаказанным, считает обозреватель DW Йоша Вебер. (09.01.2019)

По идее, государство должно экстренно придумать для них какой-то механизм помощи, достаточной для того, чтобы они остались на родине. Кроме того, надо поддержать морально и материально тех, кто поедет, скажем, на Олимпиаду в Токио защищать честь страны, но под нейтральным флагом. А освободившиеся временно в профессиональном спорте деньги бросить на развитие детского и юношеского спорта, чтобы когда, наконец, России разрешат вернуться, нынешним спортсменам, потерявшим свой шанс из-за допинговых махинаций, выросла достойная смена.

Однако можно не сомневаться, что вместо этого начнется шельмование "предателей", решивших сменить спортивное гражданство. Появятся рассуждения о том, что родина, которая на самом деле их фактически предала, пойдя на допинговые махинации, столько лет кормила их, поила и растила, а они теперь буквально плюют ей в лицо и вытирают ноги о российских патриотов. На руках же будут носить посредственных спортсменов, которые останутся дома хотя бы потому, что на международных соревнованиях с высокой конкуренцией им ничего не светит.

Реакция России - попробуй докажи!

Причина случившегося, как мне представляется, в том, что российское руководство предпочитает, как во время аннексии Крыма или в ходе войны на востоке Украины, играть в прятки. Попробуй докажи - издевательски заявляет оно. Все пробы, мол, у нас чистые, это ваши информаторы предвзятые и "грязные". Однако то, что работает в политике, где можно грозить ядерной бомбой или отключением газа, в спорте оказывается бесполезно. Не будет же Кремль, в конце концов, бомбить МОК и WADA.

В итоге российские спортсмены вынуждены превращаться, как российские солдаты на Украине или в Ливии, в "ихтамнетов". Ходить под нейтральным флагом и без гимна, менять гражданство, выступать под чужими знаменами. Вроде и есть в России спорт, а как посмотришь на международные соревнования, так выясняется, что наших там нет.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Смотрите также:

  • Виктор Ан

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Виктор Ан

    Приглашение на участие в Играх в Пхёнчхане не получил самый титулованный российский спортсмен из зимних видов - 6-кратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан. Узнав об этом, он обратился с открытым письмом к главе МОК Томасу Баху (Thomas Bach). Ан подчеркнул, что ни по одному из критериев, которым руководствовалась комиссия МОК, он не мог оказаться в числе тех, кого не допустили к Играм.

  • Антон Шипулин (на фото идет первым)

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Антон Шипулин

    В списке МОК нет и олимпийского чемпиона, сильнейшего российского биатлониста Антона Шипулина (на фото справа), чем он был шокирован. "Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее. …Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!", - написал Шипулин в Instagram.

  • Алексей Волков

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Алексей Волков

    В составе российской эстафетной четверки, выигравшей золото в Сочи, вместе с Антоном Шипулиным был и Алексей Волков. Теперь друзья и коллеги, вместе готовившиеся к сезону, без указания причин не попали и в список МОК. Вообще из всей российской олимпийской команды биатлонистов (пять женщин, шесть мужчин) МОК не отклонил только три кандидатуры.

  • Сергей Устюгов

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Сергей Устюгов

    Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, один из претендентов на награды Олимпиады, тоже в рядах тех, кого МОК отказался допустить до Игр. Устюгов, никогда не имевший проблем с допингом, в ответ заявил о своем разочаровании в международном олимпийском движении, о чем и сообщил на своей странице в соцсети. "Мы - русские, Мы - сильные, Мы - чистые", - написал Устюгов.

  • Ксения Столбова

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Ксения Столбова

    В число приглашенных на Олимпиаду не попала и фигуристка Ксения Столбова, которая с Федором Климовым на Играх в Сочи завоевала золотую и серебряную медали в парном катании. Причина непопадания Столбовой в список МОК не указана. Федерация фигурного катания на коньках РФ назвала это решение "безосновательным и абсурдным".

  • Денис Юсков

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Денис Юсков

    Огромные потери после публикации списка МОК понесли российские конькобежцы. Из всей олимпийской команды утверждены были лишь четыре кандидатуры. Среди них не оказалось трехкратного чемпиона мира на дистанции 1500 м Дениса Юскова, главного претендента на победу в этой дисциплине. Причина - допинговое нарушение в прошлом.

  • Павел Кулижников

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Павел Кулижников

    Как и Денис Юсков, его коллега по сборной Павел Кулижников, двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, не без оснований назывался основным олимпийским фаворитом на дистанциях 500 и 1000 м. Как и у Юскова, причина недопуска Кулижникова - допинговое нарушение в прошлом.

  • Иван Букин

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Иван Букин

    Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы в танцах на льду Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, также не попал в список МОК. Сын олимпийского чемпиона в танцах на льду Андрея Букина, Иван Букин заявил, что не может понять и согласиться с отсутствием его имени среди приглашенных на Игры россиян и надеется на пересмотр решения.

  • Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Надежда на суды

    Список из 169 атлетов из России, приглашенных на Олимпиаду-2018, - окончательный, заявил МОК. Между тем 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил иски 28 спортсменов из РФ, ранее не допущенных к Играм и пожизненно дисквалифицированных. После чего и у тех российских звезд, кто не попал в список МОК, появилась надежда - ведь подозрения в их адрес еще менее обоснованы.

    Автор: Владимир Дорохов


Смотреть видео 13:41

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости

Контекст

Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

МОК пригласил для участия в Олимпиаде в Пхёнчхане в нейтральном статусе 169 атлетов из России. Среди них нет многих звезд и реальных претендентов на медали. О них галерея DW. (30.01.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости  

Как в США продвигается "закон Родченкова"  

Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов  

Реклама

Самые читаемые сегодня

"Вы - мошенники": как украинские студенты подрабатывать в Германию ездили  

Посол США в Германии обиделся на "оскорбление" его страны  

В Дрездене ограбили сокровищницу "Зеленый свод"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW