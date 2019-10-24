Комментарий: Российские споры у могилы Франсиско Франко

Перезахоронение останков бывшего испанского диктатора Франсиско Франко не прошло незамеченным в России. Полемика в социальных сетях говорит о том, что эти новости из Испании россияне традиционно воспринимают через свой исторический и политический опыт.

Почему с Красной площади не убирают мавзолей Ленина

Как всем известно, в центре российской столицы торжественно похоронено тело Владимира Ленина, диктатора, утвердившегося у власти через победу в кровавой гражданской войне. Как и в случае с Франко, у Ленина в России все еще есть почитатели и сторонники, которые приходят в ярость всякий раз, когда кто-то озвучивает идею перезахоронить их кумира.

Федор Крашенинников

Между тем поводов убрать из центра Москвы тело Ленина даже больше, чем у испанцев перезахоронить тело Франко. В отличие от Ленина, который лежит на Красной площади и ничто вокруг его мавзолея даже не демонстрирует хоть какое-то уважение к жертвам созданной им диктатуры, Франко до недавней эксгумации был погребен в 60 километрах от Мадрида, в мемориальном комплексе, который по замыслу его создателей, прежде всего самого Франко, должен был стать памятником всем погибшим в гражданской войне.

Тем не менее на тело Ленина в России официально никто не покушается - несмотря на то, что нынешние власти далеки от социально-экономических доктрин ленинизма, терпеть не могут никакие революции и почти открыто провозглашают погребенного в мавзолее человека "германским шпионом". Как же так?

Несмотря на то, что полемика о судьбе тела Ленина содержательно напоминает испанскую и вертится вокруг вопроса, где у могилы диктатора начинается история и кончается актуальная политика, есть одно очевидное отличие: только в условиях демократии любая дискуссия рано или поздно кончается каким-то результатом. Сейчас в Испании у власти силы, которые много лет обещали своим избирателям убрать Франко из Долины павших - и они это сделали, взяв на себя всю политическую ответственность.

В России санкционировать перезахоронение Ленина должен был бы лично Путин, потому что в им же самим созданной системе ему не то что переложить на кого-то ответственность нельзя, но даже и разделить ее не с кем. Брать же ответственность на себя в таком деле Путин боится, справедливо предвидя падение своей популярности в глазах просоветски настроенной части электората. Поэтому спор идет, а Ленин так и лежит в своем мавзолее.

Франкизм и путинизм

Однако испанская церемония перезахоронения в российском контексте имеет и еще одно измерение. Франсиско Франко оказался неожиданно популярным персонажем в РФ, причем популярен он у вроде бы противостоящих друг другу сил.

С одной стороны, на защиту давно умершего "каудильо" поднялись все последовательные обличители демократии и борцы с влиянием Запада. Это не удивительно, потому что идеология послевоенного франкизма весьма напоминает то, что придворное мыслители в Москве сейчас пытаются выдать за путинизм. Прежде всего, это авторитаризм, изображаемый как вынужденная мера, которая необходима для спасения Отечества от внутренних и внешних врагов.

Из него следует презрение к демократии и либерализму. А чтобы отвлечь граждан от ненужных вопросов и опасных примеров, неизбежны изоляционизм, клерикализм и конспирология. Ну и, конечно же, в такой удушливой атмосфере неизбежен расцвет коррупции и никак не обойтись без полицейщины и перманентных репрессий.

Все это так знакомо, что, казалось бы, кому как не современным россиянам, особенно молодым и стремящимся жить так, как живут их сверстники в Европе, должны быть понятны эмоции испанцев по поводу Франко, принесшего перспективы нескольких поколений испанцев в жертву своему властолюбию.

К 2019 году только белорусы лучше россиян знают, каково это - будучи географической и культурной частью Европы, десятилетиями жить в обществе без демократии и социальных лифтов, слушая из года в год здравицы несменяемому главе государства, и понимать, что добровольно от власти он не откажется.

Чем кончаются диктатуры

Удивительно же в полемике последних дней то, что некоторые люди, считающие себя либералами и европейцами, раз за разом повторяют тезис, будто бы борьба с коммунистами и вообще левыми в 30-х годах прошлого века служит абсолютным оправданием для диктатуры Франко, длившейся до середины 70-х годов, со всеми ее жертвами и зверствами.

Но разве логика "Франко хороший, потому что не дал победить коммунистам" чем-то лучше любимого тезиса сталинистов - "Сталину надо все простить, потому что он победил нацизм"? Возможно, самим приверженцам такого подхода кажется, что, кланяясь Франко, они противостоят коммунизму и ресоветизации. Но на самом деле они фактически оказываются на одной стороне баррикад с теми, кто готов ухватиться за любой тезис, оправдывающий диктатуру как таковую.

В отличие от людей, живших в первой половине 20 века и вынужденных делать выбор между разными видами одного и того же зла, сейчас и можно, и нужно осуждать и считать злом любую диктатуру - и коммунистическую, и антикоммунистическую, и давно закончившуюся, и существующую.

А помпезные могилы диктаторов 20 века надо воспринимать без пиетета и благоговения: к сожалению, это все еще не памятники давней истории, а мемориалы существующих идеологий, отнюдь не утративших своей кровожадности. Одно утешает, и испанская история тут очень кстати: любой диктатор смертен и в конечном итоге не может распорядиться даже судьбой собственных останков.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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