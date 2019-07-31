Комментарий: Российские власти шьют оппозиции новое "болотное дело"

Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело о массовых беспорядках в дополнение к трем делам о применении насилия в отношении полицейским в ходе несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля. Это случилось после того как московский мэр Сергей Собянин назвал эти протесты "хорошо подготовленными массовыми беспорядками".

Оппозиция и независимые комментаторы подозревают, что власти могут начать шить протестовавшим новое "болотное дело". Идет ли речь о попытке просто запугать, пригрозив возможной посадкой по сфальсифицированным обвинениям нескольких десятков рядовых активистов, и, может быть, бывших кандидатов в депутаты Мосгордумы, или все серьезнее?

Кого боятся российские власти?

Очевидно, что Сергей Собянин, хоть, говорят, он и читал свое заявление по суфлеру, ни разу не соврал. Он и правда думает, что это были заранее спланированные массовые беспорядки. Как и практически все представители нынешних российских властей, он вообще не верит в искренность и спонтанность не только в политике, но и в межличностных отношениях. Его мир строится на иерархической системе подчинения и унижения.

Иван Преображенский

Сергей Семенович сейчас, судя по его заявлению, полагает, что кто-то попытался подчинить и унизить его самого. Этот кто-то, естественно, не независимые кандидаты в Мосгордуму, а конкурирующий злодей из одной из условных кремлевских башен. Это он, а не сами оппозиционеры, хитроумно и неожиданно исполнил закон, сделав невозможное: собрал необходимые для регистрации подписи избирателей. А потом этот кто-то, видимо, уже руками Мосгоризбиркома этих кандидатов не зарегистрировал. И все это для того, чтобы дискредитировать московского мэра. Поэтому мэр готов поддержать любые действия полиции.

Другие представители власти, в свою очередь, похоже, честно верят в байки про "цветную революцию", которые так любят спецслужбы. Получается, что случившееся 27 июля было, безусловно, самым массовым оппозиционным мероприятием в Москве с 2012 года, в глазах представителей властей - спланированным, чтобы испортить им репутацию. А поскольку речь шла о протестах. то имели место очевидные беспорядки. А раз так, то уголовное дело будет достойным наказанием злонравия оппозиционеров.

Это явно не пустая угроза, как надеются многие. Истории про митинговавших с молотками случайно никто придумывать не станет. Даже при том, что нам еще не показали ни одного сотрудника "Росгвардии", который согласился бы под присягой соврать, что москвичи его пытались ударить молотком, пырнуть ножом или отравить газом.

Куда торопятся власти РФ?

Отдельная дискуссия развернулась вокруг скорости, с которой репрессивные органы начали задерживать оппозиционеров, гражданских активистов и простых участников встречи с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы 27 июля . Некоторых эта торопливость даже навела на мысль, что угрозы со стороны репрессивного аппарата - это просто запугивание. Никаких массовых посадок власти не планируют, просто хотят поскорее погасить протесты в столице.

Это излишне оптимистичный взгляд на проблему. Тот факт, что массовые аресты начались через месяц-два после разгона митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года, вовсе не говорит о том, что для повторения "болотного дела" полиция и Следственный комитет и на этот раз должны готовиться также долго. Напротив, теперь у российского репрессивного аппарата есть необходимый опыт. Тогда они только учились пользоваться средствами видеофиксации, распознавания лиц, фотографиями и видеороликами, снятыми самими участниками протестных акций.

Теперь же у репрессивных органов на вооружении новое оборудование и огромный опыт. Наверняка это позволяет за считанные часы по согласованию с гражданскими властями отобрать необходимое число "виновных в организации массовых беспорядков", которых потом послушные суды закроют на несколько лет, как это было с фигурантами "болотного дела".

Конечно, это никакой не 1937 год, о котором излишне пафосно стонет часть оппозиции. История никогда не повторяется. Но на ее основе можно делать некие общие выводы. И один из них прост - маховик репрессий, если он уже запущен, вне зависимости от масштабов, остановить практически невозможно, если на это нет политической воли со стороны высшего руководства страны. Власти же явно настроены давить дальше.

Жертвы недомашнего насилия

Происходящее имеет не только политический характер. Это отражение внутренних процессов, идущих в недрах российской власти, занявшей принципиальную позицию насильника. Пресловутая проблема с декриминализацией домашнего насилия, кстати, тоже отражение этой же логики.

У насильника всегда и во всем виновата сама жертва. Слишком короткую юбку она надела или не вовремя на Тверскую улицу вышла. При этом в современной психологии не рекомендуется вести с насильником переговоры, что и доказал пример Михаила Светова, арестованного на выходе из мэрии при попытке согласовать место проведения новой протестной акции 3 августа. Так что у жертвы есть только два пути - сопротивление или бегство. И это надо понимать российской оппозиции.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram

Смотрите также:

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Митинг у здания мэрии Москвы В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих троих кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Несогласованный протест Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Агрессивные действия силовиков Правоохранительные органы действовали крайне жестко, проводя массовые задержания, избивая протестующих и оттесняя их с помощью дубинок. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Задержания Гудкова, Жданова, журналистов... За несколько часов до начала акции были задержаны незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга, назначили рассмотрение административного дела на 31 июля и отпустили. Также задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Задержание Любови Соболь Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Спустя час после начала акции - более 260 задержанных К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Число задержанных стремительно растет Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который, тем не менее, продолжал трансляцию с митинга на Тверской.

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Полицейское насилие Насилие правоохранительных органов в отношении демонстрантов растет. Полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Главреда "Дождя" вызвали на допрос Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Более тысячи задержанных в течение дня К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Погружение Путина Пока в Москве полиция избивала и задерживала участников акции протеста, президент страны Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".

