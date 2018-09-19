 Комментарий: Решение WADA - удар по борьбе с допингом | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 20.09.2018

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Мнения

Комментарий: Решение WADA - удар по борьбе с допингом

Решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство - не просто потеря авторитета WADA, но и удар в лицо чистым спортсменам, считает Штефан Нестлер.

Российский флаг над Олимпийскими кольцами

Какой отвратительный сигнал! Всемирное антидопинговое агентство (WADA) возвращает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в свою семью. И это несмотря на то, что РУСАДА не выполнило ключевые условия, поставленные Москве самой WADA после лишения российского агентства аккредитации в ноябре 2015 года. В частности, российская сторона должна была обеспечить беспрепятственный доступ к данным московской антидопинговой лаборатории и признать выводы доклада Макларена. В нем глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен утверждает, что допинг систематически применяли около 1000 российских спортсменов и к манипуляциям причастно не только агентство РУСАДА, но и российские власти.

WADA нуждается в последовательности, а не гибкости

Штефан Нестлер

Штефан Нестлер

"Руководство (организацией. - Ред.) требует гибкости" - этими словами профильный комитет WADA обосновал свою рекомендацию о восстановлении РУСАДА в правах. В четверг, 20 сентября, на заседании на Сейшельских островах ее поддержал и исполком WADA. Каким образом, скажите на милость, гибкую политику может проводить организация, единственная задача которой заключается в том, чтобы обеспечить чистоту спорта и избавить его от паршивых овец?

Эта чрезвычайно сложная задача требует предельной последовательности, а не гибкости. Даже в том случае, если протягивается рука в знак примирения.

Где же независимость WADA?

Контекст

Подлинность утечки базы данных с допинг-пробами российских спортсменов подкрепляет утверждения информатора Григория Родченкова, считают в WADA. (03.12.2017)

От показаний Григория Родченкова, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, во многом зависит допуск команды РФ на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане. Портрет главного информатора МОК. (04.12.2017)

На немецком телеканале ARD вышел новый документальный фильм о допинге. Интервью с Григорием Родченковым в нем - не самое интересное. DW с подробностями. (30.01.2018)

Решение, принятое с условием соблюдения РУСАДА "строгих требований", поддержали девять членов исполкома Всемирного антидопингового агентства. Двое высказались против. (20.09.2018)

Россия может до чемпионата мира по футболу 2018 года снять формальный ярлык "допинговой" державы, но шансов восстановить репутацию у нее нет, полагает политолог Иван Преображенский. (29.08.2017)

Не секрет, что Томас Бах и его Международный олимпийский комитет (МОК) предпочли бы как можно скорее принять Россию обратно. В конечном счете, уже через три дня после завершения зимней Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане МОК снял санкции с Олимпийского комитета России, восстановив его членство в организации.

Эксперты предполагают, что за нынешней сменой курса WADA также стоит МОК. Глава WADA Крейг Риди уже 9 лет как является членом МОК и таким образом принадлежит к ближайшему окружению Томаса Баха. Это к вопросу о независимости WADA.

Для всех чистых спортсменов, которые совершенно обоснованно выступают за равные шансы на честную победу, решение WADA - не что иное, как прогиб в угоду российским спортивным функционерам и удар в лицо тем, кто борется с допингом.

И прежде всего, всем тем национальным антидопинговым агентствам, которые хорошо делают свою работу. Как будто им мало того, что приходится существовать при хронической нехватке денег и малодушных обещаниях политиков, так им сейчас еще и стало понятно, что агентство WADA, отвечающая за действующие по всему миру принципы антидопинговой борьбы, очень уступчиво, если не сказать совершенно покладисто в том, что касается решений. Доверие к WADA утеряно. Черный день в антидопинговой борьбе настал. 

Автор: Штефан Нестлер, спортивный обозреватель DW  

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Илья Коваль


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