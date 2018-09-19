Комментарий: Решение WADA - удар по борьбе с допингом

Какой отвратительный сигнал! Всемирное антидопинговое агентство (WADA) возвращает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в свою семью. И это несмотря на то, что РУСАДА не выполнило ключевые условия, поставленные Москве самой WADA после лишения российского агентства аккредитации в ноябре 2015 года. В частности, российская сторона должна была обеспечить беспрепятственный доступ к данным московской антидопинговой лаборатории и признать выводы доклада Макларена. В нем глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен утверждает, что допинг систематически применяли около 1000 российских спортсменов и к манипуляциям причастно не только агентство РУСАДА, но и российские власти.

WADA нуждается в последовательности, а не гибкости

Штефан Нестлер

"Руководство (организацией. - Ред.) требует гибкости" - этими словами профильный комитет WADA обосновал свою рекомендацию о восстановлении РУСАДА в правах. В четверг, 20 сентября, на заседании на Сейшельских островах ее поддержал и исполком WADA. Каким образом, скажите на милость, гибкую политику может проводить организация, единственная задача которой заключается в том, чтобы обеспечить чистоту спорта и избавить его от паршивых овец?

Эта чрезвычайно сложная задача требует предельной последовательности, а не гибкости. Даже в том случае, если протягивается рука в знак примирения.

Где же независимость WADA?

Не секрет, что Томас Бах и его Международный олимпийский комитет (МОК) предпочли бы как можно скорее принять Россию обратно. В конечном счете, уже через три дня после завершения зимней Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане МОК снял санкции с Олимпийского комитета России, восстановив его членство в организации.

Эксперты предполагают, что за нынешней сменой курса WADA также стоит МОК. Глава WADA Крейг Риди уже 9 лет как является членом МОК и таким образом принадлежит к ближайшему окружению Томаса Баха. Это к вопросу о независимости WADA.

Для всех чистых спортсменов, которые совершенно обоснованно выступают за равные шансы на честную победу, решение WADA - не что иное, как прогиб в угоду российским спортивным функционерам и удар в лицо тем, кто борется с допингом.

И прежде всего, всем тем национальным антидопинговым агентствам, которые хорошо делают свою работу. Как будто им мало того, что приходится существовать при хронической нехватке денег и малодушных обещаниях политиков, так им сейчас еще и стало понятно, что агентство WADA, отвечающая за действующие по всему миру принципы антидопинговой борьбы, очень уступчиво, если не сказать совершенно покладисто в том, что касается решений. Доверие к WADA утеряно. Черный день в антидопинговой борьбе настал.

Автор: Штефан Нестлер, спортивный обозреватель DW

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