Комментарий: Референдум о пенсионной реформе, которого не будет

Одобрение сразу трех формулировок вопроса к референдуму о повышении пенсионного возраста не должно удивлять. В России, где четверть века не было ни одного референдума, его не будет еще долго, но как идея он оказался вполне востребован властями. Первые намеки появились, когда глава Центризбиркома Элла Памфилова, завернув первую инициативную группу, пообещала сама подключиться к работе над формулировкой. Референдуму не суждено состояться, но уготовано быть одним из рычагов, регулирующих настроения людей.

Ясно и без референдума

Пенсионный консенсус - он ведь по значимости помощнее крымского, путинского, да и, наверное, любого другого в новейшей истории России. Чтобы ответить на вопрос в любой формулировке, никакого референдума не надо. Конфискационный характер предлагаемых изменений трудно скрыть даже от самых доверчивых и непытливых. Да, люди склонны все упрощать и, скажем, страхование, вроде ОМС или ОСАГО воспринимают просто как очередной налог, а пенсию считают небольшим пособием государства просто по факту дожития до определенного возраста.

Александр Плющев

Прекращают они при этом работать или нет - не так важно, главное, что в их понимании по достижению некоторой возрастной планки государство просто обязано хоть немножко (а это и правда - немножко) поддерживать людей. Тех, из чьей зарплаты десятки лет шли пенсионные отчисления. Пенсии в относительно раннем возрасте - это с точки зрения населения еще и некая монетизация других недовыполненных обязательств государства, вроде качественного медицинского обслуживания, обеспечения безопасности, строительства инфраструктуры. И вот теперь оно вознамерилось начинать выплаты сильно позже, чем сейчас. Как это расценивать иначе, чем грабеж?

Буксующая пропаганда

На популяризацию идеи повышения пенсионного возраста брошены лучшие пропагандистские силы, однако этого явно недостаточно. Сторонники пенсионной реформы, за исключением тех, кто небескорыстно продвигает ее в государственных интересах - это, как правило, люди, не привыкшие хоть в чем-либо рассчитывать на государство, а потому готовые этим пособием безболезненно пожертвовать. Самые яркие примеры - Владимир Познер или Ксения Собчак.

Но сколько бы по телевизору ни говорили, что в 55/60 лет жизнь только начинается, а телеакадемик ни пенял на то, что на пенсию можно уйти только с нелюбимой работы, пропаганда, которая отлично справляется с навязыванием внешнеполитической повестки, буксует. Условного крановщика или водителя трамвая в предпенсионном возрасте убедить непросто: с каждым днем работать все труднее, болячек все больше и без пособия от государства и без льгот, вроде бесплатных лекарств, скидок при оплате ЖКХ или бесплатного проезда вообще непонятно, как сводить концы с концами.

Казалось бы, беспокоиться не о чем: протестная активность не так уж высока: два подряд митинга в Москве в июле собрали от силы два десятка тысяч человек. По современным меркам не так уж и мало, но для вопроса, по которому есть всеобщий консенсус, просто смешно. Однако традиционно неспокойная в социально-экономическом плане осень уже не за горами, люди ждут падения уровня жизни - хорошая почва для массовых выступлений.

Референдум вместо протестов

Анонсированная на всеобщий день голосования (9 сентября) акция Алексея Навального - плохой сигнал для власти. Очевидно, что, по крайней мере, в Москве и других крупных городах митинги и шествия не согласуют ни под каким предлогом, но выборы мэра Москвы (точнее, то, что мы по привычке ими называем) на фоне массовых задержаний и автозаков - так себе праздничная картинка.

Трудно ожидать, что наиболее уязвимые категории населения в одночасье примкнут к молодой аудитории Навального, для которой пенсионная реформа - скорее очередной повод задорно выступить против Путина, нежели результат обеспокоенности за свое будущее. Но и стабильности системе все эти обстоятельства не придают.

В этой ситуации эфемерный референдум - лучшее средство, чтобы снизить напряженность. Действительно, если будет предоставлена возможность проголосовать на плебисците, зачем требовать справедливости на улице, с которой запросто можно уехать в спецприемник? Но в том-то и дело, что в конечном итоге его не будет.

Процедура организации референдума сложна и многоступенчата, прервать ее можно на любом этапе. А до этого - только и делать, что обсуждать непонятные или даже смешные формулировки вопросов, инициаторов плебисцита и провокации против них, бюрократические проволочки - да все, что угодно, что сопровождает масштабное мероприятие.

Властям будет выгодно то помогать, то мешать референдуму, создавая вокруг него массу информационных поводов - до тех пор, пока он создает конкуренцию уличным протестам.

План политтехнологов может не сработать

Идея пенсионного референдума хороша не только тем, что подходит для выпуска пара, и тем, что остановить ее можно когда угодно. Это самоуничтожающийся механизм: российское законодательство таково, что если нынешнюю заявку на референдум по изменению пенсионного возраста отклонят, то следующая попытка откладывается, минимум, на пять лет. По сути - навсегда.

Но этот расчет сработает только, если вовлеченные в обсуждение референдума граждане спокойно переживут его неизбежный крах. Настроения людей, у которых на фоне снижающегося уровня жизни не только отняли пять лет пособия от государства, но даже не дали высказаться по этому поводу, могут выйти за рамки красивой политехнологической схемы.

Автор: Александр Плющев - журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий. Автор еженедельной колонки на DW. Сайт Александра Плющева: plushev.com, Twitter:@plushev

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