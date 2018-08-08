 Комментарий: Референдум о пенсионной реформе, которого не будет | Авторская колонка Александра Плющева | DW | 09.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Александр Плющев

Комментарий: Референдум о пенсионной реформе, которого не будет

Идея референдума может стать инструментом для сдерживания социальных протестов из-за повышения пенсионного возраста. Но самого плебисцита ждать не стоит, считает Александр Плющев.

Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы

Разговоры о референдуме должны погасить протестные настроения

Одобрение сразу трех формулировок вопроса к референдуму о повышении пенсионного возраста не должно удивлять. В России, где четверть века не было ни одного референдума, его не будет еще долго, но как идея он оказался вполне востребован властями. Первые намеки появились, когда глава Центризбиркома Элла Памфилова, завернув первую инициативную группу, пообещала сама подключиться к работе над формулировкой. Референдуму не суждено состояться, но уготовано быть одним из рычагов, регулирующих настроения людей.

Ясно и без референдума

Пенсионный консенсус - он ведь по значимости помощнее крымского, путинского, да и, наверное, любого другого в новейшей истории России. Чтобы ответить на вопрос в любой формулировке, никакого референдума не надо. Конфискационный характер предлагаемых изменений трудно скрыть даже от самых доверчивых и непытливых. Да, люди склонны все упрощать и, скажем, страхование, вроде ОМС или ОСАГО воспринимают просто как очередной налог, а пенсию считают небольшим пособием государства просто по факту дожития до определенного возраста.

Александр Плющев

Александр Плющев

Прекращают они при этом работать или нет - не так важно, главное, что в их понимании по достижению некоторой возрастной планки государство просто обязано хоть немножко (а это и правда - немножко) поддерживать людей. Тех, из чьей зарплаты десятки лет шли пенсионные отчисления. Пенсии в относительно раннем возрасте - это с точки зрения населения еще и некая монетизация других недовыполненных обязательств государства, вроде качественного медицинского обслуживания, обеспечения безопасности, строительства инфраструктуры. И вот теперь оно вознамерилось начинать выплаты сильно позже, чем сейчас. Как это расценивать иначе, чем грабеж?

Буксующая пропаганда

На популяризацию идеи повышения пенсионного возраста брошены лучшие пропагандистские силы, однако этого явно недостаточно. Сторонники пенсионной реформы, за исключением тех, кто небескорыстно продвигает ее в государственных интересах - это, как правило, люди, не привыкшие хоть в чем-либо рассчитывать на государство, а потому готовые этим пособием безболезненно пожертвовать. Самые яркие примеры - Владимир Познер или Ксения Собчак.

Но сколько бы по телевизору ни говорили, что в 55/60 лет жизнь только начинается, а телеакадемик ни пенял на то, что на пенсию можно уйти только с нелюбимой работы, пропаганда, которая отлично справляется с навязыванием внешнеполитической повестки, буксует. Условного крановщика или водителя трамвая в предпенсионном возрасте убедить непросто: с каждым днем работать все труднее, болячек все больше и без пособия от государства и без льгот, вроде бесплатных лекарств, скидок при оплате ЖКХ или бесплатного проезда вообще непонятно, как сводить концы с концами.

Казалось бы, беспокоиться не о чем: протестная активность не так уж высока: два подряд митинга в Москве в июле собрали от силы два десятка тысяч человек. По современным меркам не так уж и мало, но для вопроса, по которому есть всеобщий консенсус, просто смешно. Однако традиционно неспокойная в социально-экономическом плане осень уже не за горами, люди ждут падения уровня жизни - хорошая почва для массовых выступлений.

Референдум вместо протестов

Анонсированная на всеобщий день голосования (9 сентября) акция Алексея Навального - плохой сигнал для власти. Очевидно, что, по крайней мере, в Москве и других крупных городах митинги и шествия не согласуют ни под каким предлогом, но выборы мэра Москвы (точнее, то, что мы по привычке ими называем) на фоне массовых задержаний и автозаков - так себе праздничная картинка.

Контекст

Правительство РФ предложило увеличить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. DW - с оценками этой инициативы экспертами. (14.06.2018)

Одобрены формулировки вопроса, представленные сразу тремя инициативными группами. Зарегистрироваться в половине субъектов РФ, как требует закон, все три группы не смогут, отмечают в ЦИК. (08.08.2018)

Российский оппозиционер Алексей Навальный хочет провести массовые протесты против повышения пенсионного возраста в единый день голосования - 9 сентября. По его словам, официально это не запрещено. (07.08.2018)

Трудно ожидать, что наиболее уязвимые категории населения в одночасье примкнут к молодой аудитории Навального, для которой пенсионная реформа - скорее очередной повод задорно выступить против Путина, нежели результат обеспокоенности за свое будущее. Но и стабильности системе все эти обстоятельства не придают.

В этой ситуации эфемерный референдум - лучшее средство, чтобы снизить напряженность. Действительно, если будет предоставлена возможность проголосовать на плебисците, зачем требовать справедливости на улице, с которой запросто можно уехать в спецприемник? Но в том-то и дело, что в конечном итоге его не будет.

Процедура организации референдума сложна и многоступенчата, прервать ее можно на любом этапе. А до этого - только и делать, что обсуждать непонятные или даже смешные формулировки вопросов, инициаторов плебисцита и провокации против них, бюрократические проволочки - да все, что угодно, что сопровождает масштабное мероприятие.

Властям будет выгодно то помогать, то мешать референдуму, создавая вокруг него массу информационных поводов - до тех пор, пока он создает конкуренцию уличным протестам.

План политтехнологов может не сработать

Идея пенсионного референдума хороша не только тем, что подходит для выпуска пара, и тем, что остановить ее можно когда угодно. Это самоуничтожающийся механизм: российское законодательство таково, что если нынешнюю заявку  на референдум по изменению пенсионного возраста отклонят, то следующая попытка откладывается, минимум, на пять лет. По сути - навсегда.

Но этот расчет сработает только, если вовлеченные в обсуждение референдума граждане спокойно переживут его неизбежный крах. Настроения людей, у которых на фоне снижающегося уровня жизни не только отняли пять лет пособия от государства, но даже не дали высказаться по этому поводу, могут выйти за рамки красивой политехнологической схемы.

Автор: Александр Плющев - журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий. Автор еженедельной колонки на DW. Сайт Александра Плющева: plushev.com, Twitter:@plushev

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Ёлкина на тему пенсионной реформы в России

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Правительство дождалось результатов выборов

    О необходимости повышать пенсионный возраст в России эксперты говорили уже давно. Правительство и чиновники тему не педалировали... до президентских выборов 18 марта 2018 года. А после переизбрания Владимира Путина и переназначения Дмитрия Медведева в должности премьера о пенсионной реформе было объявлено официально.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Плюс 5 лет для мужчин, плюс 8 - для женщин

    Законопроект о постепенном повышении возраста выхода на пенсию правительство РФ одобрило 14 июня 2018 г. Согласно нему, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в России - Медведев говорит лежащему на футбольном поле пенсионеру, чтобы тот не симулировал, а встал и играл

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Поышение пенсионного возраста в России под шумок ЧМ-2018

    Примечательно, что о планах повысить пенсионный возраст правительство РФ объявило во время ЧМ-2018. По мнению экспертов, власти сделали беспроигрышную ставку на спортивную эйфорию.

  • Карикатура Сергея Елкина на пенсионную реформу в РФ. Красная Шапочка, встретив волка, говорит ему: Иду рассказать бабушке про пенсионную реформу

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Профсоюзы - против повышения

    Общероссийское объединение профсоюзов запустило адресованную президенту Путину петицию с требованием не повышать возраст выхода на пенсию. Лишь за первые две недели ее подписали уже более 2,5 миллионов россиян.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в РФ: пенсионер приседает с гантелями

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Пенсионерам приказано долго жить

    Один из вопросов, которые волнуют граждан в случае повышения возраста, - это доживут ли они до пенсии. Для российских мужчин здесь ситуация особенно проблемная. Даже при нынешнем возрасте выхода на пенсию в 60 лет вероятность дожить до этого момента у 20-летних мужчин в России составляет 68%.

  • Карикатура Сергея Елкина о перспективах пенсионеров в РФ

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Какие пенсионеры нужны в России

    В целом же перспективы пенсионеров выглядят так: пенсионный возраст возрастет до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин. Вопрос лишь в том, возрастет ли продолжительность жизни? Сегодня средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 66,5 лет, а женщин - 77.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему пенсионной реформы в России

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи

    В ответ на планы правительства повысить пенсионный возраст многие россияне вышли на улицы. Первые многочисленные акции, инициированные Алексеем Навальным, прошли 1 июля в трех десятках российских городов. С тех пор акции против повышения пенсионного возраста повторяются с заметной регулярностью.

  • Смерть с косой нападает на пенсионера на арене амфитеатра. Сидящие в ложе депутаты Госдумы показывают большим пальцем вниз (карикатура)

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Когда карикатуристу не до смеха

    19 июля Госдума одобрила законопроект пенсионной реформы в первом чтении. Правда, не единодушно: "за" выступили 328 депутатов, "против" - 104.

  • Пенсионеры пытаются дотянуться до высоко расположенного окошка с надписью Выплата пенсий - карикатура Сергея Елкина

    Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

    Как дотянуть до пенсии в России

    После того как Наталья Поклонская проголосовала против пенсионной реформы, ее жестко раскритиковали в "Единой России". Пока единороссы спорят, россияне думают о шансах до этого возраста дожить.

    Автор: Владимир Дорохов


Смотреть видео 12:55
Now live
12:55 мин

Повышение пенсионного возраста, или Как Путин обманул избирателей - DW Новости (19.07.2018)

Контекст

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

Объявленные властями России планы повышения пенсионного возраста вызвали широкие дискуссии в стране. Не остался в стороне от них и карикатурист Сергей Елкин. (29.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Повышение пенсионного возраста, или Как Путин обманул избирателей - DW Новости (19.07.2018)  

Добрая Фея-Путин дарит Золушкам чемпионат мира - "Заповедник"  

Российские пенсионеры восстали - "Заповедник"  

Также по теме

Russland Rentensystem Arbeitsbuch

ЦИК РФ одобрил вопросы референдума о пенсионном возрасте 08.08.2018

Одобрены формулировки вопроса, представленные сразу тремя инициативными группами. Зарегистрироваться в половине субъектов РФ, как требует закон, все три группы не смогут, отмечают в ЦИК.

Russland Demo für freies Internet in Moskau | Navalny

Навальный объявил о всероссийской акции против пенсионной реформы 07.08.2018

Российский оппозиционер Алексей Навальный хочет провести массовые протесты против повышения пенсионного возраста в единый день голосования - 9 сентября. По его словам, официально это не запрещено.

Agitation für die Jabloko-Partei Duma-Wahl

ЦИК не поддержала референдум о пенсионной реформе в России 27.07.2018

Чтобы ответить на вопрос, следует ли повышать "возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости", надо обладать специальными знаниями, заявила секретарь ЦИК.

Самые читаемые сегодня

Почему испортились отношения Греции и России?  

Ученые доказали: жара в Европе - прямое следствие глобального потепления  

Ж/д сообщение между Украиной и Россией: поезд дальше не идет?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW