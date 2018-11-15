Комментарий: Размолвка между Берлином и Киевом из-за Шрёдера

С 2014 года украинский сайт "Митротворец" ведет агитацию против людей. На самом деле это вредная платформа, которая способствует ненависти и призывает к борьбе с инакомыслящими. Преимущественно анонимные авторы там публикуют не только имена, но и - в некоторых случаях - номера телефонов, электронные адреса или другие личные данные. Сайт действует как некоторая публичная форма позорного столба. Людей там периодически называют "врагами", "террористами" и "отребьем".

Методы "Миротворца" - доносы, клевета и угрозы

Методы, которыми пользуется сайт, - доносы, клевета и угрозы. Обоснований или доказательств размещенных на нем утверждений часто нет. Авторы сохраняют анонимность. Но цель очевидна - разжигать неприязнь и стравливать общественность. В базе данных "Миротворца" уже тысячи имен. Никто не знает, каким рискам в конце концов подвергаются эти люди.

Бернд Йоханн

Например, в 2015 году двое пророссийских активистов сообщили о полученных ими угрозах, после того как анонимный автор разместил их имена и личные адреса на сайте. Через какое-то время оба были убиты у подъездов своих домов. Оба убийства до сих пор не раскрыты.

Но под прицелом оказались не только пророссийские активисты. Особенно это касается журналистов и других обозревателей. Большинство из них - украинцы. Но в так называемый "список врагов" попали и многие сотрудники международных СМИ, в том числе журналисты DW. С этим связан случившийся в 2016 году скандал. Журналистские организации, правозащитники, а также Европейский Союз и его члены, такие, как Германия, выражали протест. Но политики и власти в Киеве от него отмахнулись.

Украинское государство делает вид, что бессильно

Теперь возник новый скандал, осложняющий отношения между Германией и Украиной: мишенью ("Миротворца". - Ред.) стал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder). Шрёдер воспринимается в Украине как друг хозяина Кремля Владимира Путина. Он уже много лет занимается лоббизмом в интересах российской газовой промышленности. Возможно, поэтому "Миротворец" теперь объявил его "врагом государства". Поводом якобы стали высказывания Шрёдера о Крыме, сделанные в интервью одной немецкой газете.

В ответ снова слышен протест. МИД Германии требует удаления сайта. Но политиков в Киеве это не заботит. По данным Берлина, ему пришлось довольствоваться объяснением Киева, что, мол, сервер, на котором размещен сайт, находится за границей. Украинское государство делает вид, что бессильно. Хотя "Миротворец" отравляет не только внутриполитический климат в Украине, но и давно стал для страны международной проблемой. Например, в отношениях с Венгрией.

В Будапеште заговорили уже о "списке приговоренных к смерти", после того как "Миротворец" опубликовал на своих страницах имена представителей венгерского меньшинства в Украине, получивших венгерские паспорта. В Киеве справедливо критикуют агрессивную политику Венгрии в данном случае, так как двойное гражданство нарушает украинские законы. Но то, что сотни человек венгерского происхождения подверглись нападкам на страницах онлайн-издания как "враги" Украины, и ни один политик в Киеве не сказал ни слова против этого, шокирует.

Связь "Миротворца" с властями

Почему так случилось? Некоторые наблюдатели называют "Миротворец" интернет-изданием, близким властям. Так далеко дело не зашло. Но связи с ними бросаются в глаза. Одним из известных защитников "Миротворца" на протяжении нескольких лет является украинский парламентарий Антон Геращенко. До сегодняшнего дня он нахваливает деятельность издания с его посланиями, наполненными ненавистью. В Киеве говорят, что Геращенко - один из создателей интернет-ресурса. Однако это не доказано.

Антон Геращенко является доверенным лицом и бывшим советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. А тот может и должен заботиться о том, чтобы прекратить деятельность издания, пропагандирующего ненависть. Его министерство имеет для этого надлежащие инструменты. Но активный в иных обстоятельства в социальных сетях министр Аваков в случае со Шрёдером хранит молчание.

Во время скандала с внесением в список журналистов в 2016 году Аваков выказал даже понимание действий онлайн-издания. Вероятно, следует исходить из того, что он, как и многие другие политики в Украине, не видит проблемы в том, что бывший федеральный канцлер Германии объявлен в Украине "врагом государства". Это создаст трудности для германско-украинских отношений.

Автор: Бернд Йоханн, руководитель украинской редакции DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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