 Комментарий: Путин объявил Зеленскому демографическую войну | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 03.05.2019

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Мнения

Комментарий: Путин объявил Зеленскому демографическую войну

Для Кремля раздача российских паспортов - не только попытка ослабить Украину, но и часть борьбы за трудовые ресурсы, считает Константин Эггерт.

Карикатура Сергея Ёлкина на тему упрощенной выдачи российских паспортов ряду категорий граждан Украины

Решение начать раздачу российских паспортов жителям так называемых "народных республик" на де-факто захваченной украинской территории нужно воспринимать как попытку Москвы убить одним выстрелом двух зайцев.

Как Зеленский оскорбил Путина

Во-первых, это прямой ответ на выступления Владимира Зеленского, в которых он, по сути, призвал всех граждан авторитарных государств постсоветского пространства, включая Россию, к народной революции по образцу Украины. Ни один политик на территории бывшего СССР ни разу не обращался к Путину в таком тоне, даже его главный враг Михаил Саакашвили.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

Владимир Александрович заговорил с Владимиром Владимировичем на том языке, на котором хозяин Кремля привык выступать соло - на языке ценностей. Он в нескольких фразах сформулировал концепцию свободы и достоинства как желанных и значимых для всех - в противовес путинской свинцовой "стабильности" и дешевому газу в обмен на лояльность. Российский лидер такого оскорбления не простит и вызов примет.

Никакие заявления Берлина, Лондона и Вашингтона с осуждением решения предоставлять жителям востока Украины гражданство России в упрощенном порядке не остановят Путина, угрожающего соседней стране "абхазским вариантом". Более того, дополнительный указ Путина об упрощенной выдаче паспортов РФ гражданам Сирии, Ирака, Йемена и Афганистана, имеющим связи с Россией, - откровенный троллинг западных лидеров в типичном путинском стиле: "Я же говорил вам, что мы заботимся о правах человека! Вы несчастных сирийцев держите в лагерях беженцев в Турции, а мы им широко распахиваем двери".

Украинцы идут на смену таджикам и киргизам?

Во-вторых, Путин своим решением пытается сломать Украину экономически и одновременно улучшить демографическую и экономическую ситуацию в России. Подобного рода советы ему давали давно. Бывший лидера донбасских сепаратистов и, возможно, сотрудник российских спецслужб Александр Бородай в видеоблоге еще в середине февраля 2014 года, когда судьба Виктора Януковича была неясна, предлагает расчленить Украину, отобрав у нее юг и восток.

Причем в качестве едва ли не главной причины экс-"премьер-министр" так называемой "ДНР" называл демографическую проблему. Украина, с точки зрения Бородая, это своего рода резервуар для пополнения сокращающегося населения России людьми славянского происхождения со схожим менталитетом. То, что говорил Бородай, полностью соответствуют тому, что мы знаем о воззрениях кремлевской верхушки и самого Путина на историю, мировую и российскую.

С того времени, когда Александр Бородай, сыгравший важнейшую роль в захвате Донецка и, совершенно очевидно, обладавший и обладающий хорошими связями в российских верхах, записывал свой блог, в активную жизнь вступило поколение детей, родившихся в девяностых - самое малочисленное за последние полвека. А поскольку старение населения остановить не удалось, то именно на этих молодых людей ложится все более тяжелое бремя поддержания в рабочем состоянии пенсионной системы.

Миграция из Центральной Азии, обеспечивавшая приток рабочих рук, замедлилась по трем причинам - экономической стагнации, девальвации рубля и изменений в Узбекистане, где президент Мирзиёев снял массу ограничений на деятельность мелкого и среднего бизнеса, которые были введены ныне покойным президентом Исламом Каримовым. Сотрудничество в рамках ЕАЭС на сегодня исчерпало свои возможности из-за доминирования государственных структур, коррупции, неразвитости экономической структуры входящих в него стран.

Однако, несмотря на в целом (относительно) бесконфликтную интеграцию таджиков, киргизов и узбеков в России, миграция из центральноазиатских стран создает потенциал социально-политической напряженности (по крайней мере в некоторых регионах России), которой Путин стремится всеми силами избежать.

Контекст

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Заманивание украинских граждан в Россию выглядит в его глазах беспроигрышным вариантом - он и по Украине бьет, и помогает улучшить демографическую картину в России. Плюс, среди украинцев потенциально больше высококвалифицированных специалистов, чем среди жителей Центральной Азии.

У Кремля едва ли получится выиграть у Украины

Угроза распространить упрощенную процедуру получения гражданства на всех граждан Украины - форма еще более масштабного политико-экономического шантажа будущего президента Зеленского, чем раздача паспортов жителям оккупированных районов востока, многие из которых уже успели перебраться в Россию.

Но я не уверен, что эта стратегия, как часто бывает с Кремлем, сработает. Еще три года назад предложение гражданства было бы намного эффективнее. Но с июня 2017 года граждане Украины имеют право безвизового въезда в страны Шенгенской зоны. Паспорт с трезубцем в международных рейтингах стоит выше паспорта с двуглавым орлом. Многие используют эту возможность для легального, полулегального и, что греха таить, нелегального трудоустройства.

Польские власти утверждают, что приняли за четыре года миллион украинских беженцев, часть которых обосновалась в стране. Литва, одно из государств, наиболее активно поддерживающих Украину, выдает украинцам бесплатные временные полугодичные разрешения на работу. Россия с ее падающими пятый год подряд реальными доходами населения, нестабильностью и чиновничье-полицейским произволом выглядит сейчас не так уж и привлекательно.

У Кремля едва ли получится выиграть у Украины, страдающей от тех же социальных недугов, что и Россия, демографическую войну. Если Путин продолжит упорствовать в своих играх с раздачей паспортов, то новая порция санкций вполне вероятна. Он это понимает.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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