Комментарий: Путин навсегда

Когда Дэвид Кэмерон - на ту пору премьер-министр Великобритании - объявил о проведении референдума о членстве его страны в ЕС, он вполне мог обойтись и без него. Действия Кэмерона было продиктованы не юридической необходимостью, а политическим давлением. Он предложил избирателям дать простой ответ "да" или "нет" на совсем непростой вопрос - и тем самым вверг свою страну в глубокий политический хаос.

Когда президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил о проведении всероссийского голосования по масштабной конституционной реформе, он также вполне мог без него обойтись. Путин действовал исходя не из конституционной необходимости, а потому, что ощущал политическое давление. Он предложил россиянам дать простой ответ "да" или "нет" на чрезвычайно сложный вопрос. Ведь конституционные вопросы, в первую очередь, касаются разделения власти и затрагивают самые глубинные основы государства и общества.

Политический взлет Валентины Терешковой

Кристиан Триппе

Путин решил вопрос о власти еще до того, как объявил голосование: для этого было устроено целое шоу. В течение нескольких месяцев кремлевские политические консультанты и политтехнологи ломали голову над тем, каким образом Путин мог бы сохранить власть и после окончания своего президентского срока, не нарушая тем самым положения конституции. Будет ли для этого создан новый орган власти, станет ли Путин лидером нового союзного государства, или же возглавит новое государственное ведомство? Все эти сценарии активно обсуждались в российском обществе.

Однако затем на политический небосклон взлетела первая в мире женщина-космонавт, герой Советского Союза Валентина Терешкова: в роли депутата Госдумы от прокремлевской партии "Единая Россия" она предложила внести поправки в Конституцию РФ, которые позволили бы Путину остаться у власти еще на два президентских срока.

Валентина Терешкова

Конечно же, если он сам того захочет. В последнее время Путин заигрывает с публикой и говорит, что не исключает возможности снова баллотироваться на пост главы государства, если для этого будут созданы необходимые условия. Такие условия теперь ему обеспечены. Примерно три четверти россиян, по данным ЦИК, попросили президента остаться на своем посту. Как раз такой результат еще несколько недель назад предсказывали кремлевские астрологи. Ведь именно это и является основной целью конституционной реформы - продемонстрировать поддержку, оказанную Путину в ходе голосования, для удержания его у власти. Создать видимость легитимности там, где в реальности сохраняется огромный моральный вакуум.

Высокая цена конституционных поправок

На избирательном участке в Рязани

Путин пообещал россиянам "стабильность и безопасность", если те одобрят поправки к конституции. В самое ближайшее время он гарантирует им и то, и другое - в этом не сомневаются даже его политические оппоненты.

Однако какой ценой? Чтобы это понять, нужно, как минимум, взглянуть на остальные изменения в конституции, которые являются не чем иным, как продолжением отдаления России от Запада и его либеральной модели общественного устройства. В частности, в конституции отныне будет закреплен приоритет российского права над международным, равно как и вера в бога и отказ от всех стилей жизни, не соответствующих традиционным представлениям о семье.

Конституция защищает "историческую правду"

Судя по всему, дух новой российской конституции можно будет почувствовать и за пределами РФ. Расценив поддержку электората, полученную в ходе нынешнего голосования, как одобрение своего курса, Кремль продолжит и дальше рекламировать свою модель управления страной. Левые и правые популисты по всей Европе могут уже сейчас рассчитывать на еще более активную поддержку авторитарных тенденций со стороны Кремля.

Голосование по поправкам в Конституцию России проходило целую неделю

Между тем для государств, которые 30 лет назад обрели независимость от СССР, конституционная реформа в РФ может стать еще одной головной болью: ведь документ защищает "историческую правду", в основе которой лежит давняя советско-имперская интерпретация истории.

При этом, реформируя конституцию, Россия ведет себя честно: новый текст документа концептуально воспроизводит все то, что характеризовало российскую политику на протяжении последних 20 лет. Путин укрепляет свою власть и подогнанную под себя авторитарную систему. На тех, кто на нее опирается и извлекает из нее выгоду, это действует весьма успокаивающе. И все же в последние дни в Кремле царит заметное беспокойство.

Популярность Путина падает

Российские власти сделали все возможное для того, чтобы голосование привело к желаемому результату. Но что если именно это очевидное давление вкупе со всевозможными организационными недочетами в итоге приведет к противоположному эффекту? Что если президент не укрепит свои позиции, а наоборот - добьется того, что итоги референдума не будут восприняты всерьез и даже приведут к политическим протестам?

Рейтинг Путина продолжает снижаться уже несколько месяцев подряд, российская экономика борется с рецессией. Пандемия коронавируса опустошает кошельки и резко снижает спрос на продукты и услуги - в том числе и в России.

Путин может остаться у власти до 2036 года

Когда бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон понял, что серьезно просчитался с референдумом, он покинул свой пост. Он объявил о своей отставке перед телекамерами, признал свое поражение, развернулся и ушел, весело насвистывая себе под нос.

Если же голосование в России также не достигнет своей политической цели, президент Путин, разумеется, не сможет преспокойно уйти на пенсию. Российская политическая система не предполагает такого варианта развития событий. Вместо этого после внесения поправок в конституцию Путин сможет управлять страной еще 16 лет. Я предполагаю, что он это и сделает - несмотря на все политические издержки.

Автор: Кристиан Триппе, руководитель отдела Восточная Европа и главный редактор русской редакции DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам к конституции, или Божий промысел Организаторы голосования по поправкам к Конституции России сделали все, чтобы и в условиях пандемии явка была высокой. Президент Путин уже может быть доволен, считает Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки - к конституции, а голосуешь - за Путина Конституция России после принятия поправок существенно изменится. Но главная цель голосования - электронного, на выезде или на участках - одна, считает карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Обнуление сроков Путина: дискомфорт президенту не грозит Обнуление президентских сроков Путина в результате принятия поправок к Конституции РФ критики проекта называют нелегитимным. Сергей Елкин о том, кто заботится о комфорте главы государства.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование на пеньках и лавочках: от поправок не уйдешь В соцсетях разлетелись кадры с выездным голосованием по поправкам в Конституцию РФ. На них видно, как люди заполняют бюллетени на пеньках и лавочках у спортплощадок. Сергей Елкин о вездесущих поправках.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам в конституцию, или Роль Памфиловой Голосование по поправкам в Конституцию РФ позволит Владимиру Путину остаться у власти. Что это принесет стране? Карикатурист Сергей Елкин нашел ответ в древнегреческой мифологии.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки в конституцию: Путин укрощает Россию Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось. Изменения позволят Владимиру Путину остаться президентом еще на два срока и расширят его полномочия. Карикатурист Сергей Елкин о сути процедуры.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки к конституции - залог политического долголетия Путина Владимир Путин заявил, что без обнуления его президентских сроков все скоро начали бы думать о его преемнике. Президент РФ просто боится стать "хромой уткой", считает Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам в конституцию: идти или не идти? На фоне риска заболеть COVID-19 многие россияне задумываются о том, стоит ли им участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Так видит эту ситуацию карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки в конституцию и вечный вопрос российской оппозиции Поправки в Конституцию РФ "обнуляют" президентские сроки Путина, расширяют его полномочия. Оппозиция и против поправок, и против голосования. Сергей Елкин о дилемме оппонентов Путина.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам в конституцию, или Коронавирус не помеха Президент РФ объявил о дате проведения голосования по поправкам в конституцию страны. Еще бы! Ведь Владимиру Путину коронавируса можно не бояться, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ? В России ждут, что Путин вот-вот объявит голосование по поправкам в основной закон страны. У карикатуриста Сергея Елкина есть предположение, на что рассчитывает президент.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Кому от поправок к Конституции России плохо стало? Вступление в силу новой Конституции РФ - дело, судя по всему, решенное. Ведь речь идет об обнулении президентских сроков Путина. Карикатурист Сергей Елкин о главной жертве поправок.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Обнуление по-путински: как президент РФ решил остаться навсегда Госдума утвердила поправки в конституцию, предусматривающие обнуление президентских сроков Владимира Путина. Сергей Елкин о продлении полномочий нынешнего президента РФ.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Зачем на самом деле нужны поправки в Конституцию РФ? В России продолжают собирать предложения по изменению конституции. Истинный смысл внесения поправок в основной закон страны знает карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Каких жертв потребуют поправки к Конституции России Изменения Конституции РФ, инициированные президентом России Владимиром Путиным, у многих вызывают сомнения в их правомерности. В числе скептиков и карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Какие еще поправки в Конституцию РФ ждут россиян? Обсуждение поправок в конституцию, предложенных президентом Путиным, продолжается в России. Альтернативные идеи изменения основного закона страны есть у карикатуриста Сергея Елкина

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Изменение Конституции России: почему Путин так спешит? Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Что станет с Конституцией России после предложений Путина Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина В послании Федеральному собранию президент России объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий. Автор: Сергей Елкин

