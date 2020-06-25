Комментарий: Путин навсегда

Риски и последствия плебисцитов непредсказуемы. В этом сможет убедиться и Владимир Путин после голосования по поправкам к Конституции РФ, считает Кристиан Триппе.
Когда Дэвид Кэмерон - на ту пору премьер-министр Великобритании - объявил о проведении референдума о членстве его страны в ЕС, он вполне мог обойтись и без него. Действия Кэмерона было продиктованы не юридической необходимостью, а политическим давлением. Он предложил избирателям дать простой ответ "да" или "нет" на совсем непростой вопрос - и тем самым вверг свою страну в глубокий политический хаос.
Когда президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил о проведении всероссийского голосования по масштабной конституционной реформе, он также вполне мог без него обойтись. Путин действовал исходя не из конституционной необходимости, а потому, что ощущал политическое давление. Он предложил россиянам дать простой ответ "да" или "нет" на чрезвычайно сложный вопрос. Ведь конституционные вопросы, в первую очередь, касаются разделения власти и затрагивают самые глубинные основы государства и общества.
Политический взлет Валентины Терешковой
Путин решил вопрос о власти еще до того, как объявил голосование: для этого было устроено целое шоу. В течение нескольких месяцев кремлевские политические консультанты и политтехнологи ломали голову над тем, каким образом Путин мог бы сохранить власть и после окончания своего президентского срока, не нарушая тем самым положения конституции. Будет ли для этого создан новый орган власти, станет ли Путин лидером нового союзного государства, или же возглавит новое государственное ведомство? Все эти сценарии активно обсуждались в российском обществе.
Однако затем на политический небосклон взлетела первая в мире женщина-космонавт, герой Советского Союза Валентина Терешкова: в роли депутата Госдумы от прокремлевской партии "Единая Россия" она предложила внести поправки в Конституцию РФ, которые позволили бы Путину остаться у власти еще на два президентских срока.
Конечно же, если он сам того захочет. В последнее время Путин заигрывает с публикой и говорит, что не исключает возможности снова баллотироваться на пост главы государства, если для этого будут созданы необходимые условия. Такие условия теперь ему обеспечены. Примерно три четверти россиян, по данным ЦИК, попросили президента остаться на своем посту. Как раз такой результат еще несколько недель назад предсказывали кремлевские астрологи. Ведь именно это и является основной целью конституционной реформы - продемонстрировать поддержку, оказанную Путину в ходе голосования, для удержания его у власти. Создать видимость легитимности там, где в реальности сохраняется огромный моральный вакуум.
Высокая цена конституционных поправок
Путин пообещал россиянам "стабильность и безопасность", если те одобрят поправки к конституции. В самое ближайшее время он гарантирует им и то, и другое - в этом не сомневаются даже его политические оппоненты.
Однако какой ценой? Чтобы это понять, нужно, как минимум, взглянуть на остальные изменения в конституции, которые являются не чем иным, как продолжением отдаления России от Запада и его либеральной модели общественного устройства. В частности, в конституции отныне будет закреплен приоритет российского права над международным, равно как и вера в бога и отказ от всех стилей жизни, не соответствующих традиционным представлениям о семье.
Конституция защищает "историческую правду"
Судя по всему, дух новой российской конституции можно будет почувствовать и за пределами РФ. Расценив поддержку электората, полученную в ходе нынешнего голосования, как одобрение своего курса, Кремль продолжит и дальше рекламировать свою модель управления страной. Левые и правые популисты по всей Европе могут уже сейчас рассчитывать на еще более активную поддержку авторитарных тенденций со стороны Кремля.
Между тем для государств, которые 30 лет назад обрели независимость от СССР, конституционная реформа в РФ может стать еще одной головной болью: ведь документ защищает "историческую правду", в основе которой лежит давняя советско-имперская интерпретация истории.
При этом, реформируя конституцию, Россия ведет себя честно: новый текст документа концептуально воспроизводит все то, что характеризовало российскую политику на протяжении последних 20 лет. Путин укрепляет свою власть и подогнанную под себя авторитарную систему. На тех, кто на нее опирается и извлекает из нее выгоду, это действует весьма успокаивающе. И все же в последние дни в Кремле царит заметное беспокойство.
Популярность Путина падает
Российские власти сделали все возможное для того, чтобы голосование привело к желаемому результату. Но что если именно это очевидное давление вкупе со всевозможными организационными недочетами в итоге приведет к противоположному эффекту? Что если президент не укрепит свои позиции, а наоборот - добьется того, что итоги референдума не будут восприняты всерьез и даже приведут к политическим протестам?
Рейтинг Путина продолжает снижаться уже несколько месяцев подряд, российская экономика борется с рецессией. Пандемия коронавируса опустошает кошельки и резко снижает спрос на продукты и услуги - в том числе и в России.
Путин может остаться у власти до 2036 года
Когда бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон понял, что серьезно просчитался с референдумом, он покинул свой пост. Он объявил о своей отставке перед телекамерами, признал свое поражение, развернулся и ушел, весело насвистывая себе под нос.
Если же голосование в России также не достигнет своей политической цели, президент Путин, разумеется, не сможет преспокойно уйти на пенсию. Российская политическая система не предполагает такого варианта развития событий. Вместо этого после внесения поправок в конституцию Путин сможет управлять страной еще 16 лет. Я предполагаю, что он это и сделает - несмотря на все политические издержки.
Автор: Кристиан Триппе, руководитель отдела Восточная Европа и главный редактор русской редакции DW
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