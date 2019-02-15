Комментарий: Путин, космонавт Леонов и судьба инвестора в России

"Интересно, а космонавта Леонова тоже арестуют?", - иронически спросил в "Фейсбуке" один из моих знакомых. И действительно, на вебсайте Baring Vostok дважды герой Советского Союза и первый человек, который вышел в открытый космос, числится членом консультационного комитета компании. Это и стандартная практика для бизнеса - давать заслуженным людям почетные должности. Это и сигнал властям: "Мы лояльны!". Алексей Архипович - один из символов советской эпохи, так что реверанс в адрес идеологических предпочтений Кремля очевиден.

Майкл Калви и "системные либералы"

Реверанс не помог. Леонову, конечно, ничего не грозит. Но судьба одной из старейших в России инвестиционных компаний (она основана в 1994 году) висит на волоске. Ее основатель Майкл Калви задержан, ряд других сотрудников уже арестован. Людей, которые привлекли в Россию почти 4 миллиарда долларов инвестиций, обвиняют в мошенничестве вокруг активов проблемного банка "Восточный". Есть версия, что на самом деле Baring Vostok перешел дорогу людям, у которых были свои виды на этот банк плюс хорошие связи в ФСБ, которая ведет дело о мошенничестве.

Константин Эггерт

Разумеется, в жизни все бывает. Однако трудно представить себе, что респектабельные и профессиональные люди, работающие в России четверть века, знающие правила игры, а также, где прочерчены красные линии, вдруг решили рискнуть десятью годами за решеткой ради сомнительной и (если учесть число арестованных) не такой большой прибыли. В защиту Калви уже выступили видные представители группировки "прагматиков" в российской властной верхушке - например, глава Сбербанка Герман Греф.

Так называемые либералы понимают: массированная атака на такую компанию, как Baring Vostok, наносит если не смертельный, то очень серьезный удар по инвестициям в Россию. В эпоху надвигающихся новых американских санкций, экономического роста в полтора процента и медленно, но верно нарастающего социального недовольства населения, распугивать инвесторов - последнее, что нужно Кремлю. И, конечно, Кремль - если понимать под ним администрацию президента и лично Владимира Владимировича - не давал любителям серых схем отжима активов и их партнерам-силовикам команду "брать" Калви и его коллег.

Успеть нахапать перед тем, как сбежать

Но любители таких схем и их партнеры-силовики тоже знают про санкции, полуторапроцентный рост и недовольство масс. И они хотят успеть. Вне зависимости от того, кто прав, а кто виноват, все они хотят хапнуть денег - напоследок, перед тем как санкции, стагнирующая экономика и раздражение привыкшего к прекратившейся раздаче денег путинского большинства взорвут эфемерную стабильность. А пока не взрывают, то можно попытаться хапнуть что-то еще. И еще. И еще. Пока, наконец, не придет время хватать кошелек Louis Vuitton, жену в Prada, детей в Fendi, собачку и рвать во Внуково-3, чтобы успеть погрузиться в последний джет, вылетающий на французскую Ривьеру (или, скорее, в Дубай или Шанхай).

И, разумеется, им безразлично, что там скажут какие-то там иностранцы, задумавшие вложить свои кровно заработанные в российские голубые фишки. Строго говоря, им абсолютно все равно, что будет с Крымом, Украиной, Башаром Асадом, сербскими националистами, британскими социалистами и остальными многоликими клиентами Кремля. Строго говоря, им и судьба самого президента, в целом, безразлична. Сколько продержится - столько и будут хапать. И вот за создание этой, с позволения сказать, элиты Владимир Владимирович и его окружение несут полную ответственность.

Что, конечно, навевает разные мысли - не только о медленно приближающемся конце системы в России, но и о том, кто же будет потом собирать обломки и восстанавливать разрушенное нынешними любителями dolce vita. А пока промежуточный итог довольно грустный: забытое словосочетание "спор хозяйствующих субъектов" обретает новую жизнь; одной из успешных в стране инвестиционных компаний нанесен ущерб, вопрос "Кто и за что в России отвечает?" так и остается не отвеченным, потому что и Путин толком не знает ответа. Единственный, у кого есть повод для осторожного оптимизма - космонавт Леонов. Ведь помимо Baring Vostok он также работает в "Альфа-Групп".

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

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