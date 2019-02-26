Комментарий: Путин как главная угроза собственному режиму

Немногочисленное оставшееся на свободе руководство инвестиционной компании Baring Vostok обратилось с открытым письмом-челобитной к Владимиру Путину. Это очень примечательный документ. Отчаянно пытающийся выжить менеджмент добиваемой силовиками компании просит "уважаемого Владимира Владимировича" взять под личный контроль дело арестованных коллег во главе с создателем фирмы Майклом Калви.

"Прокурор" Путин и племянник со связями

Пытаясь спасти коллег, сотрудники старейшей иностранной инвесткомпании в РФ невольно обнажили один из важнейших принципов системы управления Россией: когда речь заходит даже не о гигантских, а относительно больших деньгах (как в случае с Baring Vostok), всё в России решает один человек - "уважаемый Владимир Владимирович".

Своеобразный ответ на письмо последовал намного быстрее, чем можно было ожидать. Агентство Bloomberg опубликовало в понедельник статью . В ней два главных "кремлевских корреспондента" агентства со ссылкой на несколько источников утверждают - Путин фактически поддержал следователей по делу Калви и его коллег. Он утверждает, что речь идет об очень крупном мошенничестве. И никаких сомнений быть после этого не может. В России это и есть приговор. Остальное - формальность, которую будут соблюдать карманные прокуроры и судьи.

Константин Эггерт

Сотрудники компании призывают всех желающих поставить электронную подпись под обращением, не понимая - нет большего удовольствия для хозяина Кремля, чем посмеяться над всеми этими "подписантами", которые через пару месяцев сбегутся в главный зал Санкт-Петербургского экономического форума.

Они будут внимательно слушать (точнее, делать вид, что внимательно слушают) очередное выступление президента России о том, как под его руководством власти прилагают максимум усилий для увеличения объема иностранных инвестиций. И станут хлопать, и писать в отчетах, что какой-нибудь заместитель начальника департамента Минэкономики доверительно сказал им за бокалом шампанского: мол, Путин совершенно точно готовит пакет указов об ослаблении давления на бизнес, облегчении налогового бремени и стимулировании инвестиций. И если бы только наша компания подняла голос за снятие санкций у нас дома в США (Великобритании, Франции и т.д.), то, может быть, тот заветный контракт в Ростове (Перми, Питере, Охотском море - не важно) тоже окажется нашим.

Самое интересно, может быть, и окажется. Пока вдруг проект не приглянется, например, племяннику замглавы СКР. Или МВД. Или ФСБ. Или племяннику кого-то еще, тоже очень важного. И тогда все повторится вновь.

Доклад Moody's о рейтинге России

Так может продолжаться долго. Совпавший с сообщением Bloomberg и открытым письмом Baring Vostok выход нового доклада об инвестиционном рейтинге России агентства Moody's это подтвердил. Этот рейтинг даже немного вырос - правда, в основном, из-за истечения двадцати лет с момента суверенного дефолта в августе 1998 года. Рейтинги высчитываются, в том числе, и на основе, так сказать, кредитной истории страны. Если свести суть доклада, доступного только подписчикам, к нескольким главным пунктам, то в экономическом плане Кремлю особенно не о чем волноваться - экономика России устойчивая.

Да, до 50 процентов ВВП производится неэффективными госкорпорациями. Да, коррупция приближается к уровню Зимбабве. Да, защита прав собственности почти на нуле. Да, новые американские санкции не за горами. Они существенно ухудшат экономическое положение, особенно если удар придется по государственным облигациям и госбанкам.

Но при этом денег в кремлевской копилке полно. Нефть и газ обеспечивают какой-никакой, но постоянный приток средств. Социальное недовольство понемногу растет, отмечают аналитики Moody's, но о протестном взрыве говорить не приходится. Так что вроде бы, путинские прокуроры могут продолжать "кошмарить" инвесторов вроде Майкла Калви. На их место всегда придут другие.

"Понимаешь, большие деньги любят авторитарные режимы, это клинический факт", - сказал мне недавно знакомый инвестиционный аналитик. Помолчал и добавил: "Пока, в какой-то момент, эта любовь внезапно не заканчивается. Угадать момент, когда это произойдет, мечтает каждый из нас".

И вот в этом своем новом докладе о России агентство Moody's попыталось это сделать. Оказалось, что с его точки зрения, главный риск - это не демонстрации нищающего населения (по крайней мере пока), не коррумпированные суды и корыстные силовики (все равно всегда будут люди, готовые рискнуть своими деньгами ради прибыли) и даже не обрушение американцами ВТБ или Сбербанка (потому что на такой риск США пойдут только в случае войны).

Путин как угроза … Путину

Главной опасностью, угрожающей российскому режиму, агентство называет … Владимира Путина. По крайней мере, именно такой вывод следует из политической части доклада. Большинство россиян уважает его, утверждают аналитики. Но это уважение не распространяется на созданную им систему. Именно "двадцатилетнее доминирование Путина осложняет переход к новому политическому руководству". Как считают в Moody's, "аномалии на недавних региональных выборах показывают, что даже непосредственные назначенцы президента с трудом добиваются общественной поддержки... На данном этапе риск неизбежной и беспорядочной смены режима остается очень низким, но надежность политической системы обязательно подвергнется испытаниям по мере поиска ей новых источников легитимности из-за неизбежной смены старшего эшелона руководства".

В переводе на русский: "Руководство России, включая президента, неумолимо стареет, а других источников легитимности, кроме фигуры самого Путина, у режима нет. Если быстро не найдут, то будет обвал". На моей памяти, это первая столь откровенная оценка печальных политических перспектив путинского режима, тем более интересная, что драматических предпосылок экономического обвала Moody's не видит.

И это вызывает следующий вопрос: есть ли в среде российской правящей верхушки кто-то, кто не просто согласен с оценкой Moody's (таких много, и некоторые уже выступили в защиту того же Майкла Калви), но готов действовать ради изменения ситуации - пусть и исходя из сугубо эгоистических соображений? Это главный вопрос для тех, кто хочет выжить после ухода Путина. Потому что слабая оппозиция, прогнивший госаппарат, старые политические лидеры - это и есть рецепт обвала, при котором тема инвестиций надолго отойдет на второй план. Майклу Калви и его коллегам, увы, грозят реальные и длительные тюремные сроки. Если эта угроза, не дай Бог, станет реальностью, на свободу они могут выйти совсем в другой стране. Правда, сегодня даже агентство Moody's не сможет предсказать, в какой.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

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