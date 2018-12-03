Комментарий: Путин и Запад на саммите G20 окончательно разошлись

Битва гигантов на саммите G20 в Буэнос-Айресе проходила без участия России. Соединенные Штаты в лице Дональда Трампа и Китай в лице Си Цзиньпина схлестнулись в борьбе за экономический передел мира. Говорят, даже заключительное коммюнике встречи потребовало дополнительных согласований, так как американцы не хотели, чтобы оно содержало слово "протекционизм" (потому что это именно та лини, которую сегодня проводит Белый дом), а китайцы протестовали против словосочетания "справедливые торговые практики" (потому что практики Пекина, на самом деле, глубоко несправедливые и, как считают многие, включая Трампа, просто жульнические).

Путин - за Порошенко!

К Владимиру Путину все это никакого отношения не имело. И хотя он встретился один на один с рядом лидеров "большой двадцатки", включая Ангелу Меркель (Angela Merkel), Си Цзниьпина и японского премьера Синдзо Абэ, в аргентинской столице российский президент был просто одним из участников, не более того. Коллективный Запад больше не ожидает скорого улучшения отношений с путинской Россией. Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон встречаются с хозяином Кремля, прежде всего, как участники "нормандской четверки". В сущности, по инерции. Трамп переговоры с Путиным отменил (хотя причиной этому стали, возможно, внутриполитические соображения).

Константин Эггерт

Британский премьер Тереза Мэй, похоже, даже и не пыталась их провести. Зато, по сообщению Би-би-си, министерство обороны Соединенного Королевства командировало в Украину своих лучших кибервоинов и специалистов по психологической войне из секретной 77-й армейской бригады, а также отправило вспомогательный корабль королевских ВМФ в территориальные воды Украины - очень кстати для официального Киева, если учесть кризис из-за захваченных в Керченском проливе украинских моряков. "Дело Скрипалей" придало мощное ускорение сближению Лондона с Киевом по принципу "враг моего врага - мой друг".

К слову, с Украиной, по словам Путина, никакого потепления не ожидается, пока ее президентом остается Петр Порошенко. Это заявление должно было порадовать Петра Алексеевича. Ведь любовь к России и ее президенту в Украине так сильна, что слова Путина могут быть расценены как прямая агитация за него на предстоящих выборах главы государства. Обещание Владимира Владимировича подвергнуть захваченных украинских моряков самому справедливому в мире российскому суду дополнительно сокращает расходы украинского президента на предвыборный пиар.

Саудовский друг лучше старых двух (и трех, и четырех)

Для Путина самой приятной в Буэнос-Айресе была, похоже, беседа с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом. Увидевшись, они даже "дали пять" друг другу. Два правителя, похоже, чувствуют растущую душевную и духовную близость. Вдобавок Путин, в отличие от западных лидеров, порадовал принца - не стал спрашивать его об убийстве журналиста Джамаля Хашогги, судя по всему, расчлененного в саудовском консульстве в Стамбуле.

Такие вещи в Кремле никого не волнуют, потому что, как известно, Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других государств, но при одном условии: если эти государства, в отличие от Украины, - диктатуры, или, скажем мягче, не демократии.

И только на японском направлении, видимо, наметились интересные сдвиги. Похоже, Путин всерьез собирается поговорить с Токио о возвращении Японии двух из четырех островов Южно-Курильской гряды. Российский президент и японский премьер Абэ назначили дипломатов-спецпредставителей по курильскому вопросу. Если это всерьез, то Путин станет самым популярным в Японии иностранцем за всю историю страны.

Вопрос лишь в том, какую цену он запросит за урегулирование многолетнего спора. И запросит ли вообще. Или же нынешняя активность - очередная дымовая завеса для удержания симпатий Абэ, который очень надеется на решение курильской проблемы и поэтому встречается с российским президентом по несколько раз в год.

Дипломатический марафон в Буэнос-Айресе подтвердил несколько вещей. Во-первых, Россия окончательно отрезала себя от Запада и не собирается снижать накал конфронтации с ним. Во-вторых, Украина остается самой важной для Кремля внутри- и внешнеполитической проблемой.

В-третьих, глобальный политический и экономический вес современной России не особенно велик. И лишь ядерное оружие плюс готовность Путина постоянно идти на обострение придают ей дополнительный вес. Путинская Россия определила свое будущее. По крайней мере, до тех пор, пока она остается путинской.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

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