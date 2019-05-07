Комментарий: Путин делает из Мадуро второго Асада

В Кремле могут быть довольны: если верить источникам The Washington Post, Дональд Трамп недоволен своим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном, одним из самых жестких в администрации США оппонентов России и ее союзников. Американский президент считает, что Болтон ввел его в заблуждение, когда пообещал, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заручился поддержкой части местных силовиков и сможет наконец свергнуть Николаса Мадуро. Предпринятая Гуайдо на прошлой неделе попытка склонить на свою сторону армию завершилась провалом.

17 миллиардов Игоря Сечина

Болтон, судя по всему, настаивает на военной интервенции для смещения Мадуро. Трамп этому противится. В предвыборный год он хочет выглядеть в глазах своих избирателей политиком, выполнившим свое обещание не втягивать Соединенные Штаты в военные конфликты за рубежом. Более того, он надеется прийти к взаимопониманию с главным спонсором венесуэльского режима - Владимиром Путиным. Именно о Венесуэле, судя по всему, прежде всего говорил Сергеем Лавровым 6 мая на встрече с госсекретарем Майком Помпео - еще одним сторонником свержения Мадуро в американской администрации.

Константин Эггерт

Путин, который на прошлой неделе, возможно, уговорил венесуэльского диктатора не бежать из страны, похоже, вновь выиграл - и теперь может разыгрывать роль неприятного, но незаменимого для США партнера, с которым проигравшим этот раунд схватки за Венесуэлу американцам теперь придется договариваться.

Сохранить социалистический венесуэльский режим для Владимира Владимировича крайне важно по целому ряду причин. Российские инвестиции в Венесуэлу составляют, по наиболее распространенной оценке, около 17 миллиардов долларов. Это в основном вложения "Роснефти" в венесуэльскую нефтяную промышленность, которая постепенно переходит под контроль Москвы в обмен на срочную финансовую помощь Кремля режиму Мадуро.

Люди Шойгу в Каракасе

Но деньги в данном случае не главное. Венесуэльские друзья Кремля так основательно развалили экономику своей страны, что надеяться отбить вложения в ближайшие годы коллективному "Игорю Ивановичу" не приходится. Так же, как и в случае с интервенцией в Сирии, для российского президента важнее всего глобальный имидж главного в мире специалиста по борьбе с американской политикой смены неугодных режимов.

В случае с Башаром Асадом риск оправдал себя - сирийский диктатор удержался у власти с помощью российских ВКС и наемников-"вагнеровцев". У Путина появился шанс нанести поражение США в Западном полушарии, всего в паре часов лета от Майами. Ради этого не жалко ничего. Именно эту задачу выполняет в Каракасе ветеран Афганистана и Чечни генерал-полковник Василий Тонкошкуров и сотня российских военных советников.

Спасая Мадуро, Путин спасает еще двух своих клиентов - кубинский и никарагуанский режимы. Для их выживания бесперебойные поставки венесуэльской нефти совершенно незаменимы. Если бы к власти в Каракасе пришел Гуайдо, то обрушение кубинской коммунистической диктатуры могло бы стать реальностью очень быстро. И Путин намерен этому препятствовать всеми возможными способами.

Почему Венесуэла важна для Зеленского?

Символическая победа над Трампом на венесуэльском фронте важна российской верхушке и в видах главного конфликта, который она ведет, - войны с Украиной. Если она способна нанести поражение американцам у них под боком, то на что тогда рассчитывать правительству в Киеве?

Путин не мог не порадоваться тому, что украинская тема не фигурировала в его последнем телефонном разговоре с Трампом, несмотря на угрозы Кремля начать раздачу паспортов жителям марионеточных донецких "республик".

В Москве явно не теряют надежду добиться от Трампа согласия на "Ялту-2" - неофициальное признание постсоветского пространства зоной исключительного влияния Москвы. Как бы ни был склонен к такому решению Трамп, пока что на его и Путина дороге стоит американский Конгресс. Мои источники в Конгрессе утверждают, что поддержка Мадуро может заставить Сенат проголосовать за введение новых санкций против Кремля.

Тем более что соответствующий законопроект - "О защите безопасности Америки от агрессии Кремля" - уже готов. Джон Болтон, несмотря на венесуэльское поражение, продолжает пользоваться доверием президента и, возможно, убедит его все-таки применить военную силу против Мадуро.

Ведь у сторонников свержения венесуэльского режима есть свой внутриполитический аргумент: на президентских выборах-2020 одним из ключевых для Трампа штатов остается Флорида. Живущие там несколько миллионов избирателей кубинского и венесуэльского происхождения ждут от Белого дома решительных действий по свержению социалистических диктатур. Большая игра в Западном полушарии продолжается. Защитники "доктрины Монро" еще могут нанести поражение сторонникам "доктрины Путина".

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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